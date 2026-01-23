Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Meghan Markle mindent megtett, hogy ott legyen Valentino temetésén: számára csak a szereplés a fontos

divatvilág Valentino Meghan Markle
A sussexi hercegné tudatosan dolgozott azon, kérdés, milyen sikerrel, hogy bekerüljön a divatvilág elitjének egyik legzártabb eseményére, a legendás tervező, Valentino január 23-i római temetésére. Bennfentesek szerint Meghan Markle ezt egy hatalmas kapcsolatépítési lehetőségnek tekinti.

Úgy tudni, Meghan Markle minden követ megmozgatott, hogy ott lehessen Valentino temetésén Rómában. A búcsúztató ma 11 órakor lesz, egyelőre nem tudni, a sussexi hercegnének sikerül-e meghívatnia magát az eseményre.

Meghan Markle a párizsi divathétre is úgy hívatta meg magát.
Forrás: Northfoto
  • Meghan Markle kapcsolatba próbál lépni Valentino belső körével, hogy ott lehessen a divatterveő temetésén. 
  • A temetést január 23-án 11 órakor tartják a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában.
  • Meghan korábban több alkalommal viselt Valentino-ruhát hivatalos eseményeken.
  • A várható vendégek között Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway és Sarah Jessica Parker neve is felmerült.

Meghan Markle-nak egy elkészült kép és a jó időzítés számít

Miután a párizsi divathétre is tulajdonképpen ő hívatta meg magát, úgy gondolta, el tudja intézni, hogy meghívást kapjon Valentino temetésére, amelyet Rómában tartanak ma,  január 23-án. Hogy sikerrel járt-e, azt egyelőre nem tudni, de bennfentesek szerint azért akar mindenáron ott lenni, hogy helyet biztosítson magának a divat elitjében. A jólértesült szerint Meghan törekvése túlmutat az egyszerű tiszteletadáson. „Meghan ezt egy nagy lehetőségnek tekinti. Nem csak tiszteletadásról van szó, hanem arról, hogy a divatvilág belső köréhez tartozzon. Tudja, hogy ez egyike azoknak a pillanatoknak, amikor egy elkészült kép és a jó időzítés számít” − irja a RadarOnline. Bár Markle soha nem vett részt Valentino bemutatóin, a tervező darabjait rendszeresen viselte, például 2019-ben egy marokkói királyi körút során, majd 2021-ben a Global Citizen Live fesztiválon, 2022-ben pedig az Invictus Gamesen.

Meghan Markle 2022-ben az Invictus Gamesen Valentino nadrágkosztümöt viselt.
Forrás: Getty Images

A párizsi divathétre is ő hívatta meg magát

Meghan korábban már bizonyította, hogy képes bejutni bárhová, ahová csak akar. A Balenciaga 2025 októberi párizsi bemutatóján az első sorban foglalt helyet, noha később kiderült, hogy ő hívatta meg magát. Pierpaolo Piccioli, a Balenciaga kreatív igazgatója a bemutató után így nyilatkozott: „Felvette velem a kapcsolatot, és azt mondta, hogy szívesen eljönne a bemutatóra. Nem volt semmilyen stratégia vagy nagyszabású szervezés. Nem mondtam el senkinek, hogy jön, mert azt akartam, hogy meglepetés maradjon.”

Valentino temetése a divatvilág egyik legjelentősebb idei eseményének ígérkezik

Valentino 93 éves korában január 19-én hunyt el. A divatvilág egyik legnagyobb alakjának búcsúztatása várhatóan a nemzetközi elit találkozóhelye lesz, ahol a divatszakma vezető alakjai és hollywoodi A-listás sztárok egyaránt megjelennek. Valentino holttestét a Piazza Mignanellin ravatalozták fel, ahol rajongók és divatszakértők tömegei rótták le kegyeletüket. A január 23-i római szertartás a divatvilág egyik legjelentősebb idei eseményének ígérkezik. A források szerint nemcsak a tervező barátai és munkatársai, hanem olyan világsztárok is jelen lehetnek, mint Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway és Sarah Jessica Parker.

