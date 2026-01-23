Meghan Markle mindent megtett, hogy ott legyen Valentino temetésén: számára csak a szereplés a fontos

Úgy tudni, Meghan Markle minden követ megmozgatott, hogy ott lehessen Valentino temetésén Rómában. A búcsúztató ma 11 órakor lesz, egyelőre nem tudni, a sussexi hercegnének sikerül-e meghívatnia magát az eseményre.

Meghan Markle a párizsi divathétre is úgy hívatta meg magát.

Forrás: Northfoto

Meghan Markle kapcsolatba próbál lépni Valentino belső körével, hogy ott lehessen a divatterveő temetésén.

A temetést január 23-án 11 órakor tartják a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában.

Meghan korábban több alkalommal viselt Valentino-ruhát hivatalos eseményeken.

A várható vendégek között Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway és Sarah Jessica Parker neve is felmerült.

Meghan Markle-nak egy elkészült kép és a jó időzítés számít

Miután a párizsi divathétre is tulajdonképpen ő hívatta meg magát, úgy gondolta, el tudja intézni, hogy meghívást kapjon Valentino temetésére, amelyet Rómában tartanak ma, január 23-án. Hogy sikerrel járt-e, azt egyelőre nem tudni, de bennfentesek szerint azért akar mindenáron ott lenni, hogy helyet biztosítson magának a divat elitjében. A jólértesült szerint Meghan törekvése túlmutat az egyszerű tiszteletadáson. „Meghan ezt egy nagy lehetőségnek tekinti. Nem csak tiszteletadásról van szó, hanem arról, hogy a divatvilág belső köréhez tartozzon. Tudja, hogy ez egyike azoknak a pillanatoknak, amikor egy elkészült kép és a jó időzítés számít” − irja a RadarOnline. Bár Markle soha nem vett részt Valentino bemutatóin, a tervező darabjait rendszeresen viselte, például 2019-ben egy marokkói királyi körút során, majd 2021-ben a Global Citizen Live fesztiválon, 2022-ben pedig az Invictus Gamesen.

Meghan Markle 2022-ben az Invictus Gamesen Valentino nadrágkosztümöt viselt.

Forrás: Getty Images

A párizsi divathétre is ő hívatta meg magát

Meghan korábban már bizonyította, hogy képes bejutni bárhová, ahová csak akar. A Balenciaga 2025 októberi párizsi bemutatóján az első sorban foglalt helyet, noha később kiderült, hogy ő hívatta meg magát. Pierpaolo Piccioli, a Balenciaga kreatív igazgatója a bemutató után így nyilatkozott: „Felvette velem a kapcsolatot, és azt mondta, hogy szívesen eljönne a bemutatóra. Nem volt semmilyen stratégia vagy nagyszabású szervezés. Nem mondtam el senkinek, hogy jön, mert azt akartam, hogy meglepetés maradjon.”