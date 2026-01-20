A zseniális simlis csapat visszatér: Julia Roberts megerősítette, hogy érkezik az Ocean's-filmek folytatása

A Golden Globe-gálán fény derült pár új filmtitokra is. Többek között az is kiderült, hogy a klasszikus Ocean's filmsorozat új résszel bővül. Nézd meg, mit tudhatunk eddig, és mit nyilatkozott Julia Roberts a következő filmről!

Julia Roberts és George Clooney megerősítette az Ocean's-filmek visszatérését.

Julia Roberts és George Clooney megerősítette az új Ocean's-film érkezését A világklasszis Ocean's-filmek örökre beírtak magukat a filmtörténelembe.

A sztárparádénak tekinthető trilógia már egyszer kapott folytatást az Ocean's 8 filmmel. Ez kevésbé vált sikeressé, hiszen mindenki a régi csapatot akarta viszontlátni.

Az eredeti trilógiát új résszel bővítik, és a régi ikonok szerepelnek majd benne.

A 2026-os Golden Globe-gálának köszönhetően zseniális filmtitkot tudhattunk meg. A Golden Globe vörös szőnyegén haladva a sztárokat több tucat újságíró kapja el, különféle kérdéseikkel. Julia Roberts az egyik interjúban megerősítette, hogy érkezik az Ocean's 14. Bár még nem tudhatjuk, hogy a film kronológiai sorrendben hol helyezkedik el, és hogy mi lesz a címe, de az már biztos, hogy lesz. A következőkben összegyűjtöttünk minden eddig elejtett információmorzsát a zseniális Ocean's-trilógia folytatásáról.

Julia Roberts az eredeti trilógiában (Ocean's 11, Ocean's 12 és Ocean's 13) Tess Oceant alakítja. A Varietynek a január 11-i Golden Globe-on elárulta, hogy már látta a forgatókönyvet. „Eléggé meglepődtem, mert azt gondoltam: 'Ó, mi lesz a történet?' És kiderült, hogy nagyon jó lesz" mondta. "Mármint, nem csinálnánk meg, ha nem lenne jó." Mindezt természetsen a rá jellemző hatalmas mosollyal mesélte el. Julia lelkes reakciója alapján izgalmas és zseniális filmnek nézünk elébe.

Érkezik az Ocean's 14-film.

George Clooney véleménye az Ocean's 14-filmről

George Clooney (aki Danny Ocean főszereplőt alakítja az Ocean's-filmekben) már egy ideje keresi a megfelelő folytatást. 2023-ban elmondta az Uproxx-nak a Going in Style című film által inspirált folytatás terveiről, bár azt mondta, hogy talán nem pontosan Ocean's 14 lesz a film címe. Majd 2025 októberében azt is elárulta, hogy a forgatás valószínűleg kilenc vagy tíz hónap múlva kezdődik, vagyis az idei évben. Clooney arra is utalt, hogy a folytatásban feltűnnek majd az olyan régi karakterek, mint Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts. Reméljük, hogy mindegyik ikon elvállalja a szerepet, mert velük tökéletes a történet.

Volt valami abban az elképzelésben, hogy túl idősek vagyunk ahhoz, amit régen csináltunk, de még mindig elég okosak vagyunk ahhoz, hogyan megússzunk valamit, ami egyszerűen vonzó számomra.

mondta George Clooney a Varietynek. „Kimaradt számukra egy lépés, és meg kell találniuk a módját, hogy megkerüljék a korlátaikat" – tette hozzá a film karaktereiről.