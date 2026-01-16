Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az internet megőrül érte: ez a fiatal színésznő a megszólalásig hasonlít Kate Mossra – Fotók

Archive Photos - Catherine McGann
Világsztár Kate Moss szupermodell
Az internet odavan A nyár, amikor megszépültem sztárjáért. Főleg, mióta felfedezték, mennyire hasonlít Rain Spencer a fiatal Kate Mossra. Mutatjuk a képeket!

A fiatal színésznő, Rain Spencer egyre népszerűbb. A hamvas, szőke szépség minden high fashion divatbemutatón ott van, és igazi példaképpé vált a Z generáció számára. Mint az egyik legnépszerűbb mostani sorozat sztárját, őt is rengeteg fotózásra hívták el. A profi fotók azonban különleges ismerős hangulatot árasztanak. Rain szakasztott mása Kate Mossnak! Mutatjuk a sokkoló hasonlóságot galériánkban!

kate moss, Rain spencer
Rain Spencer mása Kate Mossnak. 
Forrás:  Getty Image

Kate Moss fiatal tükörképe Rain Spencer

  • Kate Moss most töltötte be 52. életévét. A szupermodell a '90-es évek egyik legnagyobb ikonja volt, és mai napig aktívan modellkedik. 
  • Kate Moss lánya Lila Grace Moss sem hasonlít úgy a szupermodellre, mint Rain Spencer. 
  • Nézd meg galériánkban, hogy szakasztott mása egymásnak a két sztár.

Ki Rain Spencer?

A 25 éves amerikai színésznő a The summer I turned pretty vagy magyarul A nyár, amikor megszépültem sorozattal lett híres. A bájos, csajos sorozat segítségével Hollywood végre felfigyelt Rainre. Azóta minden nagyobb divateseményre meghívták, és elképesztő címlapfotókat is láthattunk róla. Nemrégiben egy TikTok-felhasználó videója rámutatott, hogy Rain szinte klónja a '90-es évek legendájának, Kate Mossnak. 

Kate Moss és az új generáció

Kate Moss fiatalon és most, 52 évesen is gyönyörű. A szupermodell uralta a '90-es évek kifutóit, és kevesen tudták úgy beírni magukat a divattörténelembe, mint ahogyan azt ő tette. Kate Mossnak van egy csaknem Rain korabeli lánya, Lila Grace Moss. Lila 23 éves és a sztáranyukájához hasonlóan modellkedik. A sors fintora, hogy még Lila sem hasonlít úgy anyukájára, mint ahogyan Rain. Kate Moss lánya szintén gyakori vendége a vörös szőnyeges eseményeknek, de sokan inkább nepo baby-hatásnak tartják ezt, mint egyéni eredménynek. 

Kattints a galériára, és nézd meg a hasonlóságot!

1 / 5
Kate Moss és Rain Spencer
Getty Images

Miben rejlik az elképesztő hasonlóság

Rain arcberendezése, erős szemöldökcsontja, szemformája és még az ajkai is hasonlítanak Kate Mossra. Ez a csontos arcberendezés, ami annyira hiányzik Lila Grace Mossból. A fotókon hasonló arcokat vág, mint a szupermodell, így elég egyszerű észrevenni a hasonlóságot. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a fiatal színésznő nem akar direkt a modell hasonmása lenni. Látszik, hogy nem erőlteti ezeket a fotókat, hanem természetesen így pózol. Ez teszi igazán bájossá ezt a párost. 

