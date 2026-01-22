Krausz Gábor és Mikes Anna a családalapítást tervezik: „Szeretnénk kisbabát”

A 2025-as év valódi mérföldkő volt Krausz Gábor és Mikes Anna életében. Januárban egy romantikus lánykéréssel indították az évet, szeptemberben pedig össze is házasodtak. Lassítani eszükben sincs, most a családalapítás foglalkoztatja őket.

Krausz Gábor és Mikes Anna kisbabát szeretnének

Forrás: archív / hot! magazin

Krausz Gábor: „Ez volt életem legszebb éve”

„Év végén mindenki átpörgeti a telefonját, kiválaszt pár képet, videót, és visszanézi, mi minden történt. Nekem most először volt olyan, hogy egyszerűen nem fértem bele abba a negyven képbe, amit ilyenkor szoktam megosztani. Ez volt az életem legszebb éve: annyi minden történt benne, ami másnál talán évtizedek alatt jön össze” – idézte Krausz Gábor hot! magazinnak adott interjúját a Borsonline.

Anna is osztja ezt az érzést. Mint mondta, a januári lánykérés a Maldív-szigeteken meghatározta az egész évüket. „Gábor – most már mondhatom, hogy a férjem – olyan módon és olyan helyszínen kérte meg a kezem, ami az egész évünket meghatározta, innentől pedig minden az esküvőszervezésről szólt. (…) Az esküvő és a házasságunk leírhatatlan élmény volt” – idézte fel.

A pár úgy érzi, kapcsolatuk a házassággal új dimenzióba lépett, még ha a hétköznapok ritmusa sok tekintetben nem is változott meg. „Az érzés más lett, például jobb érzés, hogy a feleségemhez jövök haza vagy a feleségemnek hozok kávét. Ugyanakkor mi eddig is nagyon jól megvoltunk, és azóta is ugyanúgy jól működik minden” – mondta Gábor.

A tavalyi, pörgős év után idén szeretnének kicsit lelassítani, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének céljaik. Krausz Gábor továbbra is foglalkozik ausztriai szállodai projektjeivel, kislányát, Hannit is sokszor viszi síelni. Anna pedig a tánctáborain dolgozik, amelyeket idén már két turnusban, külföldön szeretne megszervezni.

A legnagyobb változás azonban még előttük áll. „Most már elkezdtünk agyalgatni azon is, hogy mivel szeretnénk kisbabát, a mostani otthonunkat, amiben élünk, két gyerekkel kinőnénk, úgyhogy tervezzük, merre lépjünk tovább. Megfordult a fejünkben az is, hogy belevágjunk egy építkezésbe, így friss házasokként, de ebben még nem vagyunk biztosak. Viszont valószínűleg még az idén költözünk” – árulta el Gábor.