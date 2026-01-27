Sandokan visszatér! A maláj tigris új köntösben hódít a Netflixen: ő váltotta Kabir Bedit

A klasszikus kalóztörténet, a Sandokan, a maláj tigris generációkat ragadott magával a ’70-es és ’80-as években, most viszont a sztori egy új köntösben tér vissza a Netflixre!

A Sandokant Olaszországban és az Egyesült Államokban már bemutatták.

Forrás: Getty Images

Sandokan 2025-ben tört be a Netflixre Az új verzióban Can Yaman és Ed Westwick lesz látható.

A történet szerint Sandokan, a rettegett kalóz beleszeret a brit konzul gyönyörű lányába.

Az új Sandokan Olaszországban és az USA-ban már kijött, de még Magyarországon nem tudni a bemutató pontos időpontját.

Sandokan – Ki lesz Kabir Bedi utódja?

A kalóz bőrébe a török sorozatokból ismert Can Yaman bújt, akit méltán lehet Kabir Bedi utódjának tekinteni, legalábbis a külsejét tekintve. Bár az indiai színész már 80 éves, egykor ő maga is akkora sármőr volt, mint most Can Yaman, aki bőven a „török álompasilista” élén áll.

Kabir Bedi Sandokanként, és utódja, Can Yaman.

Forrás: Shutterstock/Getty Images

A török színésszel szemben pedig szintén egy nagy kedvencünket láthatjuk. Te emlékszel még a Gossip Girl szereplőire? A mindig kissé bánatos, túlontúl sznob, és állandóan whiskyt ivó Chuck Bass (aki mindig mindent azzal indokolt, hogy „I’m Chuck Bass”), vagyis Ed Westwick lesz Lord James Brooke. Hát nem tökéletes párosítás?

Sandokan – Mi a sztori?

A történet szerint Sandokan, a híres-neves kalóz, aki „maláj tigrisként” ismert, a Brit Birodalom gyarmati hatalmai ellen vezeti lázadó kalózlegénységét.

Ám egy napon megismerkedik Mariannával, a brit konzul gyönyörű lányával. Ennek következménye pedig egy viharos, ám annál bimbózóbb szerelem a két ellentétes társadalmi státusszal rendelkező fél között (csak a szokásos love story).

Ez a lehetetlen szerelem viszont nagyon nem tetszik a legendás kalózvadásznak, Lord James Brooke-nak, akit pedig „fehér rádzsaként” is emlegetnek.

Sandokan története – mely sokak szerint valós történeti háttérrel bír – először Emilio Salgari könyvében jelent meg, majd több film- és sorozatadaptáció is készült belőle, köztük a legújabb, a 2025-ös verzió.

Sandokan 2025 – Mikor jön ki?

A nyolcrészes sorozat 2026. január 19-én debütált a Netflixen az USA-ban, miután tavaly Olaszországban már nagy sikerrel futott a tévében. A sorozatot többévadosra tervezték, ám ennek megvalósulása természetesen attól is függ, hogy a produkció milyen visszajelzéseket és nézői számokat produkál. Magyarországra viszont még sajnos nem tűzött ki a Netflix egy pontos premierdátumot, de a bemutató minden bizonnyal hamarosan érkezik! Mi már tűkön ülünk!