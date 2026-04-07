7 étel, ami tönkreteheti a teljesítményed: ezeket NE edd edzés előtt, hogy a maximumot hozd ki magadból

Ha rendszeresen mozogsz, valószínűleg te is tudod, mennyire fontos, mit, mikor és mennyit eszünk. Az viszont már kevésbé egyértelmű, hogy nem minden egészséges étel jó választás közvetlenül edzés előtt. Sőt, néhány kifejezetten ronthatja a teljesítményedet, kellemetlen tüneteket okozhat, és elveheti a kedved az edzéstől. Mutatjuk, mik azok az ételek, amelyeket jobb, ha edzés utánra tartogatsz.
- Nem minden egészséges étel jó edzés előtt
- A zsíros és rostos ételek lassítanak
- Egyes ételek puffadást és gyomorpanaszokat okozhatnak
- A cukros italok hirtelen visszaesést okozhatnak az energiaszintben
- A megfelelő időzítés a kulcs a jobb teljesítményhez
Az edzés előtti étkezés kulcsfontosságú a jó teljesítményhez
Cikkünkben összegyűjtöttük azt a hét ételt és ételtípust, amelyet érdemes inkább az edzés utánra tartogatni, ha szeretnéd a maximumot kihozni magadból.
1. Egészséges zsírokban gazdag ételek
Az avokádó, a diófélék és más jó zsírokat tartalmazó alapanyagok rendkívül értékesek az étrendben, de edzés előtt nem ideálisak. A zsírok lassan emésztődnek, így a szervezetnek több energiát kell fordítania a feldolgozásukra. Ez elvonhatja a véráramlást az izmoktól, ami akár görcsöket is okozhat. Emellett teltségérzetet idézhetnek elő, ami kifejezetten zavaró lehet mozgás közben. Egy 2018-as kutatás szerint a magas zsírtartalmú ételek lassíthatják a teljesítményt és emésztési panaszokat is okozhatnak.
2. Saláták
Bármennyire is egészségesek, a leveles zöldségek fogyasztása edzés előtt nem a legjobb választás. Magas rosttartalmuk miatt lassítják az emésztést, ami puffadáshoz és kellemetlen teltségérzethez vezethet. Egy könnyű saláta jó döntés lehet a nap más szakaszában, de közvetlenül sportolás előtt érdemes inkább mást választani.
3. Hüvelyesek
A bab, lencse és csicseriborsó tele van rosttal és olyan szénhidrátokkal – például raffinózzal –, amelyek nehezen emészthetők. Ezek fokozhatják a gázképződést és a puffadást, ami edzés közben kifejezetten kellemetlen lehet. Egy 2017-es tanulmány is megerősítette, hogy a hüvelyesek fogyasztása fizikai aktivitás előtt emésztési panaszokat okozhat, és akár a teljesítményt is ronthatja.
4. Citrusfélék
A narancs, grapefruit vagy citrom frissítőnek tökéletes, de edzés előtt nem feltétlenül jó ötlet. Savtartalmuk miatt gyomorégést válthatnak ki, különösen intenzívebb mozgás során. Ha gyors harapnivalóra van szükséged, inkább válassz egy banánt, vagy más, kevésbé savas gyümölcsöt.
5. Gyümölcslé
Bár természetesnek és egészségesnek gondoljuk, a gyümölcslé magas cukortartalma miatt gyors vércukorszint-emelkedést, majd hirtelen visszaesést okozhat. Ennek eredményeként már az edzés elején fáradtnak érezheted magad. Egy 2014-es kutatás is rámutatott, hogy a vércukor ingadozás negatívan befolyásolhatja az energiaszintet és az edzés minőségét. Edzés előtt inkább vizet vagy elektrolitokat tartalmazó italt érdemes választani.
6. Fűszeres ételek
Egy csípős fogás – például egy fűszeres tésztaétel – könnyen gyomorégést és emésztési zavarokat okozhat mozgás közben. A fűszerek – különösen a csilipaprika kapszaicin tartalma – irritálhatják a gyomrot, és savas refluxot válthatnak ki. Egy 2022-es tanulmány szerint ez jelentősen ronthatja a koncentrációt és az edzésélményt.
7. Protein tartalmú szeletek
A fehérjeturmixok és -szeletek népszerűek a sportolók körében, de inkább edzés után ideálisak. Bár segítik az izomregenerációt, önmagukban nem biztosítanak elegendő energiát az edzéshez. Edzés előtt a szervezet inkább könnyen hasznosítható szénhidrátokra vágyik.
Mit érdemes enni edzés előtt?
A legjobb választás az alacsony rosttartalmú, könnyen emészthető szénhidrát.
Ilyen lehet például egy szelet kenyér, egy bagel, egy muffin vagy akár egy adag tészta. Ezek gyors energiát adnak, anélkül hogy megterhelnék az emésztőrendszert.
A tanulság egyszerű: nemcsak az számít, mit eszel, hanem az is, mikor. Ha tudatosan választod meg az edzés előtti étkezést, sokkal energikusabbnak, könnyedebbnek és motiváltabbnak érezheted magad a mozgás során. Az sem mindegy azonban, mikor eszel edzés előtt. Ideális esetben nagyobb étkezést 2–3 órával a mozgás előtt érdemes beiktatni, hogy a szervezetnek legyen ideje megemészteni az ételt, és az energiát hatékonyan tudja hasznosítani.
Ha csak rövidebb időd van, egy kisebb, könnyen emészthető snacket akár 30–60 perccel edzés előtt is elfogyaszthatsz – például egy banánt vagy egy szelet kenyeret. A lényeg, hogy ne terheld meg a gyomrod, de biztosíts elegendő energiát a szervezeted számára.
