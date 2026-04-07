7 étel, ami tönkreteheti a teljesítményed: ezeket NE edd edzés előtt, hogy a maximumot hozd ki magadból

Ha rendszeresen mozogsz, valószínűleg te is tudod, mennyire fontos, mit, mikor és mennyit eszünk. Az viszont már kevésbé egyértelmű, hogy nem minden egészséges étel jó választás közvetlenül edzés előtt. Sőt, néhány kifejezetten ronthatja a teljesítményedet, kellemetlen tüneteket okozhat, és elveheti a kedved az edzéstől. Mutatjuk, mik azok az ételek, amelyeket jobb, ha edzés utánra tartogatsz.

Forrás: E+

Nem minden egészséges étel jó edzés előtt

A zsíros és rostos ételek lassítanak

Egyes ételek puffadást és gyomorpanaszokat okozhatnak

A cukros italok hirtelen visszaesést okozhatnak az energiaszintben

A megfelelő időzítés a kulcs a jobb teljesítményhez

Az edzés előtti étkezés kulcsfontosságú a jó teljesítményhez

Cikkünkben összegyűjtöttük azt a hét ételt és ételtípust, amelyet érdemes inkább az edzés utánra tartogatni, ha szeretnéd a maximumot kihozni magadból.

1. Egészséges zsírokban gazdag ételek

Az avokádó, a diófélék és más jó zsírokat tartalmazó alapanyagok rendkívül értékesek az étrendben, de edzés előtt nem ideálisak. A zsírok lassan emésztődnek, így a szervezetnek több energiát kell fordítania a feldolgozásukra. Ez elvonhatja a véráramlást az izmoktól, ami akár görcsöket is okozhat. Emellett teltségérzetet idézhetnek elő, ami kifejezetten zavaró lehet mozgás közben. Egy 2018-as kutatás szerint a magas zsírtartalmú ételek lassíthatják a teljesítményt és emésztési panaszokat is okozhatnak.

2. Saláták

Bármennyire is egészségesek, a leveles zöldségek fogyasztása edzés előtt nem a legjobb választás. Magas rosttartalmuk miatt lassítják az emésztést, ami puffadáshoz és kellemetlen teltségérzethez vezethet. Egy könnyű saláta jó döntés lehet a nap más szakaszában, de közvetlenül sportolás előtt érdemes inkább mást választani.

3. Hüvelyesek

A bab, lencse és csicseriborsó tele van rosttal és olyan szénhidrátokkal – például raffinózzal –, amelyek nehezen emészthetők. Ezek fokozhatják a gázképződést és a puffadást, ami edzés közben kifejezetten kellemetlen lehet. Egy 2017-es tanulmány is megerősítette, hogy a hüvelyesek fogyasztása fizikai aktivitás előtt emésztési panaszokat okozhat, és akár a teljesítményt is ronthatja.