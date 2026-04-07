Meghalt Jonathan Bailey? – Vírusként terjed a sokkoló hír a Bridgerton sztárjáról – Videó

Ha mostanában celeb hírek között böngésztél, könnyen lehet, hogy te is belefutottál egy meglehetősen nyugtalanító pletykába: eszerint Jonathan Bailey, A Bridgerton család sármos vikomtja tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Jonathan Bailey halálhíréről írnak a pletykaoldalak.

Az álhír szerint Jonathan Bailey autóbalesetben hunyt el

A történet egy első ránézésre is gyanús Facebook-oldalról indult, amely azt állította, hogy a 37 éves színész szombat este autóbalesetben vesztette életét. A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett, és sok rajongót sokkolt – nem utolsósorban azért, mert az oldal még párhuzamot is vont Paul Walker 2013-as tragikus halálával.

A drámai hangvétel és a részletek ellenére azonban hamar kiderült, hogy az egész történet teljes mértékben alaptalan. Semmilyen hiteles forrás nem erősítette meg a hírt, és az Anthony Bridgertont játszó színész környezetéből sem érkezett ilyen jelzés. A jó hír tehát az, hogy Jonathan Bailey él és jól van. Sőt, ha igaz a mondás, miszerint sokáig él az, akinek idő előtt halálhírét keltik, akkor még hosszú ideig élvezhetjük a tehetségét a képernyőn.

Ez az eset is jól mutatja, mennyire könnyen terjednek a közösségi médiában az álhírek – és hogy miért érdemes minden ilyen szenzációs információt fenntartásokkal kezelni, amíg nem érkezik megbízható megerősítés. Addig pedig fellélegezhetünk: a Bridgerton világának egyik legkedveltebb arca, továbbra is velünk van.

Már javában forog a Bridgerton család 5. évada

Ha már Bridgerton család, jó hírünk van a rajongóknak, ugyanis nemrég kiderült, hogy az ötödik évad egy új szerelmi történettel érkezik. A március végén megjelent, alig egyperces előzetesből ugyan csak rövid ízelítőt kapunk, de már most egyértelmű, hogy a következő évad középpontjába Francesca Bridgerton kerül.

A karaktert továbbra is Hannah Dodd alakítja, mellette pedig Masali Baduza is feltűnik Michaela Stirling szerepében, ami arra utal, hogy a történet az ő kapcsolatuk köré épül majd. Az előzetes nemcsak a főbb szereplőket villantja fel, hanem a látványvilág megújulását is sejteti: a képsorok alapján a cselekmény egy része Skóciába helyeződik át, John Stirling szülőföldjére. A vadregényes, zord tájak új, izgalmas hangulatot adhatnak a sorozatnak, amely eddig főként London kifinomult, elegáns miliőjében játszódott.