A csajok háborúja sorozatként tér vissza – Nem fogod elhinni, ki lesz az új főszereplő!

A romantikus vígjátékok rajongói most fellélegezhetnek. Készül A csajok háborúja sorozatváltozata, méghozzá a Peacock fejlesztésében. A projekt egy „laza újragondolásként” hivatkozik magára, ami Hollywoodban általában azt jelenti: az alapötlet marad, de minden más kap egy friss, Z generációs csavart.
Emma Roberts beszáll A csajok háborúja rebootba: ikonikus romkom érkezik sorozatként
Az új A csajok háborúja középpontjában egy ambiciózus, nagyvárosi esküvőszervező áll, aki Észak-Karolinába érkezik – és ezzel finoman szólva felkavarja az állóvizet. A kisváros imádott helyi szervezője ugyanis nem tervezi átadni a terepet csak azért, mert valaki stílusos blézerben és Pinterest-boardokkal felszerelkezve toppan be.
Amikor kiderül, hogy ugyanazt az esküvőt szeretnék megszervezni, a rivalizálás gyorsan túlnő a virágkompozíciók és ülésrendek világán: barátság, az esküvői hagyományok, amik a mai napig oly meghatározóak, a közösség és végső soron a szerelem is terítékre kerül.
Szóval az az alaptörténet, ami az eredeti filmet a 2000-es évek egyik legjobb csajos mozijává tette nagyjából megmarad.
Egy kis nosztalgia
Az eredeti, 2009-es A csajok háborúja-filmben Kate Hudson és Anne Hathaway – aki jelenleg, nagy erőkkel Az ördög Pradat visel új részére koncentrál - alakították a gyerekkori barátnőket, akik ugyanarra a napra és helyszínre – a legendás Plaza Hotelbe – szervezték esküvőjüket. A filmet Gary Winick rendezte, és világszerte 115 millió dolláros bevételt hozott, ami egy romantikus vígjátéktól több mint tisztességes teljesítmény. Nem csoda, hogy most sorozatként próbál újra szerencsét.
Mit tudunk eddig az új A csajok háborújáról?
A szériát a New Regency viszi majd a hátán, a társproducerek pedig a 20th Television és az UCP. Az író és executive producer az Emmy-díjas Sascha Rothchild, aki korábban olyan sorozatokon dolgozott, mint a GLOW vagy az XO, Kitty – vagyis a dráma és a női karakterközpontú történetek nem állnak tőle távol.
Emma Roberts nemcsak főszereplőként, hanem producerként is részt vesz a munkában saját cégén, a Belletristen keresztül. A színésznő jelenleg a Hal című filmen (nem a vizi élőlény) dolgozik, és producerként jegyezte a Tell Me Lies című sorozatot is, aminek már a 3. évada van készülőben – szóval a karrierje épp olyan szervezetten halad, mint egy luxusesküvő forgatókönyve.
Bár A csajok háborúja-sorozat még nem kapott hivatalos berendelést, az alapanyag igen erős, a nosztalgiafaktor magas, és az esküvői drámák iránti érdeklődés továbbra sem csökken. Ha minden jól alakul, hamarosan újra tanúi lehetünk annak, hogyan válik a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” egy kicsit… versenysporttá.
Ezek is érdekelhetnek: