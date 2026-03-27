A csajok háborúja sorozatként tér vissza – Nem fogod elhinni, ki lesz az új főszereplő!

A romantikus vígjátékok rajongói most fellélegezhetnek. Készül A csajok háborúja sorozatváltozata, méghozzá a Peacock fejlesztésében. A projekt egy „laza újragondolásként” hivatkozik magára, ami Hollywoodban általában azt jelenti: az alapötlet marad, de minden más kap egy friss, Z generációs csavart.

A csajok háborúja közel 20 év után tér vissza.

Forrás: Northfoto

Az új A csajok háborúja középpontjában egy ambiciózus, nagyvárosi esküvőszervező áll, aki Észak-Karolinába érkezik – és ezzel finoman szólva felkavarja az állóvizet. A kisváros imádott helyi szervezője ugyanis nem tervezi átadni a terepet csak azért, mert valaki stílusos blézerben és Pinterest-boardokkal felszerelkezve toppan be.

Amikor kiderül, hogy ugyanazt az esküvőt szeretnék megszervezni, a rivalizálás gyorsan túlnő a virágkompozíciók és ülésrendek világán: barátság, az esküvői hagyományok, amik a mai napig oly meghatározóak, a közösség és végső soron a szerelem is terítékre kerül.

Szóval az az alaptörténet, ami az eredeti filmet a 2000-es évek egyik legjobb csajos mozijává tette nagyjából megmarad.

Egy kis nosztalgia

Az eredeti, 2009-es A csajok háborúja-filmben Kate Hudson és Anne Hathaway – aki jelenleg, nagy erőkkel Az ördög Pradat visel új részére koncentrál - alakították a gyerekkori barátnőket, akik ugyanarra a napra és helyszínre – a legendás Plaza Hotelbe – szervezték esküvőjüket. A filmet Gary Winick rendezte, és világszerte 115 millió dolláros bevételt hozott, ami egy romantikus vígjátéktól több mint tisztességes teljesítmény. Nem csoda, hogy most sorozatként próbál újra szerencsét.

Mit tudunk eddig az új A csajok háborújáról?

A szériát a New Regency viszi majd a hátán, a társproducerek pedig a 20th Television és az UCP. Az író és executive producer az Emmy-díjas Sascha Rothchild, aki korábban olyan sorozatokon dolgozott, mint a GLOW vagy az XO, Kitty – vagyis a dráma és a női karakterközpontú történetek nem állnak tőle távol.