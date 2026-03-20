2026. márc. 20., péntek Klaudia

Divatba csomagolt állásfoglalás: Anya Taylor-Joy letette a voksát a Beckham-viszályban − Fotó

A színésznő látványos, de mégis visszafogott gesztussal jelezte, melyik fél párján áll a konfliktusban. Anya Taylor-Joy Victoria Beckham ruhájában jelent meg New Yorkban a Super Mario Galaxis – A film kampányán.

A vezércsel sztárját New Yorkban kapták lencsevégre, amint a Victoria Beckham nevével fémjelzett kollekció egyik darabját viselte. Anya Taylor-Joy megjelenését többen is Victoria Beckham és David Beckham támogatásának vélik legidősebb fiukkal, Brooklyn Beckhammel szemben. 

Anya Taylor-Joy Victoria Beckham ruháját viselte.
Forrás: GC Images
Anya Taylor-Joy ruhája üzenetet hordoz

A 29 éves színésznő letisztult, fehér, selyem Victoria Beckham-ruhában és pántos magassarkúban lépett ki szállodájából New Yorkban. Anya Taylor-Joy megjelenésének apropóját új filmje, a Super Mario Galaxis – A film  promóciója adta, amelynek kapcsán több nyilvános eseményen is részt vett. Többen is úgy vélik, outfitválasztása nem tűnik véletlennek, sőt sokan Victoria Beckham szimbolikus támogatásaként értelmezik. 

Brooklyn Beckham jó ideje nem áll szóba a családjával 

Mindeközben arról is lehet olvasni, hogy Brooklyn Beckham azt tervezi, hogy beviszi a végső kegyelemdöfést szüleinek és Harry herceghez hasonlóan könyvben tálal ki a családi viszonyokról. Már azt is tudni, hogy számtalan embert felkerestek a könyv írói, többek között Brooklyn exét, Hana Crosst is, de a modell nem volt hajlandó semmi terhelőt mondani David és Victoria Beckhammel kapcsolatban. A hónapok óta tartó viszályról ezekben a cikkeinkben olvashatsz. 

