Megtörte a csendet Audrey Hepburn fia: hatalmas bukás lehet a Lily Collins-féle Álom luxuskivitelben-feldolgozás

Ahogy megírtuk, Lily Collins alakítja Audrey Hepburnt abban a készülő filmben, amely az 1961-es klasszikus, az Álom luxuskivitelben forgatásának történetét dolgozza fel. A színésznő nemcsak a főszerepet vállalta el, hanem producerként is részt vesz a projektben. Most megszólalt a mozival kapcsolatban Audrey Hepburn fia, Sean Hepburn Ferrer, akinek ellentmondásos érzései vannak az alkotással kapcsolatban.

A Truman Capote regénye alapján készült film nyitójelenetében Audrey Hepburn.

Audrey Hepburnt Lily Collins alakítja a készülő fimben.

A történet a filmklaszikus kulisszái mögé enged betekintést.

Audrey Hepburn fia, Sean Hepburn Ferrer lelkes, de nem biztos benne, hogy a film sikeres lesz.

A film egy ikonikus fotó köré épül.

Lily Collins rajong Audrey Hepburnért

A 65 éves Sean Hepburn Ferrer alapvetően jól fogadta a készülő film hírét és azt is elmondta, nagyon szereti Lily Collinst és a munkáit. „Minden évadát megnéztem az Emily Párizsban sorozatnak is” − nyilatkozta. Lily Collins a közelmúltban az Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy ő alakítja , Audrey Hepburnt. „A megtiszteltetés és az öröm szavakkal le sem írható” – írta a színésznő.

Audrey Hepburn fia kételkedik, hogy érdekes lesz-e a film

Sean egyértelmű fenntartásokat is megfogalmazott a filmmel kapcsolatban. „A legnagyobb aggodalmam, hogy az egész film egy, az egész anyámról készült fénykép körül forog, amint az 5. sugárúton áll” – mondta, majd hozzátette: „Nem tudom, hogyan lehet ezt filmre adaptálni és érdekessé tenni. Nincs benne túl sok dráma.”

Lily Collins megtisztelőnek tartja a felkérést.

Eredetileg nem is Hepburnnek szánták a szerepet

Érdekesség, hogy a főszereplő eredetileg nem Hepburn lett volna, a regény szerzője, Truman Capote Marilyn Monroet szerette volna Holly Golightly szerepében látni. Monroe azonban szerződéses kötelezettségei és tanácsadói miatt visszalépett, a szerepet később Shirley MacLaine is visszautasította. Hepburn végül rábólintott, noha Capote nem értett egyet a döntéssel: „A Paramount mindenben átvert, és Audreyt választotta a főszereplőnek. Ez volt a legrosszabb szereposztású film, amit valaha láttam” − eleveníti fel a Mirror.

Az Álom luxuskivitelben öt Oscar-jelölést kapott, amelyből kettőért – a legjobb filmzene és a legjobb dal kategóriában – el is vitte az aranyszobrocskát. Hepburnt a legjobb női főszereplő kategóriában jelölték.

Az új produkció azonban nemcsak a film megszületését, hanem a forgatás kulisszatitkait is bemutatja, beleértve az előkészületeket és a helyszíni eseményeket is. Ezek között szerepel egy incidens is, amikor a stáb egyik tagját majdnem áramütés érte a nyitójelenet felvétele közben a New York-i Fifth Avenue-n található ikonikus Tiffany & Co. üzlet előtt.