Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
truman capote

Megtörte a csendet Audrey Hepburn fia: hatalmas bukás lehet a Lily Collins-féle Álom luxuskivitelben-feldolgozás

truman capote audrey hepburn lily collins film szerep
Bár Lily Collinst és az Emily Párizsbant különösen kedveli, Audrey Hepburn fia el sem tudja képzelni, hogy lesz film abból, ahogy édesanyja a Tiffany előtt áll.

Ahogy megírtuk, Lily Collins alakítja Audrey Hepburnt abban a készülő filmben, amely az 1961-es klasszikus, az Álom luxuskivitelben forgatásának történetét dolgozza fel. A színésznő nemcsak a főszerepet vállalta el, hanem producerként is részt vesz a projektben. Most megszólalt a mozival kapcsolatban Audrey Hepburn fia, Sean Hepburn Ferrer, akinek ellentmondásos érzései vannak az alkotással kapcsolatban. 

NEW YORK - OCTOBER 5: The movie "Breakfast at Tiffany's", directed by Blake Edwards and based on the novel by Truman Capote. Seen here, Audrey Hepburn as Holly Golightly during the opening sequence, pausing in front of Tiffany's jewelry store in New York City. Initial theatrical release October 5, 1961. Screen capture. Paramount Pictures. (Photo by CBS via Getty Images)
A Truman Capote regénye alapján készült film nyitójelenetében Audrey Hepburn.
Forrás: CBS
  • Audrey Hepburnt Lily Collins alakítja a készülő fimben.
  • A történet a filmklaszikus kulisszái mögé enged betekintést.
  • Audrey Hepburn fia, Sean Hepburn Ferrer lelkes, de nem biztos benne, hogy a film sikeres lesz.
  • A film egy ikonikus fotó köré épül.

Lily Collins rajong Audrey Hepburnért

A 65 éves Sean Hepburn Ferrer alapvetően jól fogadta a készülő film hírét és azt is elmondta, nagyon szereti Lily Collinst és a munkáit. „Minden évadát megnéztem az Emily Párizsban sorozatnak is” − nyilatkozta. Lily Collins a közelmúltban az Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy ő alakítja , Audrey Hepburnt. „A megtiszteltetés és az öröm szavakkal le sem írható” írta a színésznő.

Audrey Hepburn fia kételkedik, hogy érdekes lesz-e a film

Sean egyértelmű fenntartásokat is megfogalmazott a filmmel kapcsolatban. „A legnagyobb aggodalmam, hogy az egész film egy, az egész anyámról készült fénykép körül forog, amint az 5. sugárúton áll” – mondta, majd hozzátette: „Nem tudom, hogyan lehet ezt filmre adaptálni és érdekessé tenni. Nincs benne túl sok dráma.”

PARIS, FRANCE - DECEMBER 15: Lily Collins attends the "Emily In Paris" - Season Five - Netflix Paris Premiere at Le Grand Rex on December 15, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/WireImage)
Lily Collins megtisztelőnek tartja a felkérést.
Forrás: WireImage

Eredetileg nem is Hepburnnek szánták a szerepet

Érdekesség, hogy a főszereplő eredetileg nem Hepburn lett volna, a regény szerzője, Truman Capote Marilyn Monroet szerette volna Holly Golightly szerepében látni. Monroe azonban szerződéses kötelezettségei és tanácsadói miatt visszalépett, a szerepet később Shirley MacLaine is visszautasította. Hepburn végül rábólintott, noha Capote nem értett egyet a döntéssel: „A Paramount mindenben átvert, és Audreyt választotta a főszereplőnek. Ez volt a legrosszabb szereposztású film, amit valaha láttam” − eleveníti fel a Mirror

Az Álom luxuskivitelben öt Oscar-jelölést kapott, amelyből kettőért – a legjobb filmzene és a legjobb dal kategóriában – el is vitte az aranyszobrocskát. Hepburnt a legjobb női főszereplő kategóriában jelölték.

 

Az új produkció azonban nemcsak a film megszületését, hanem a forgatás kulisszatitkait is bemutatja, beleértve az előkészületeket és a helyszíni eseményeket is. Ezek között szerepel egy incidens is, amikor a stáb egyik tagját majdnem áramütés érte a nyitójelenet felvétele közben a New York-i Fifth Avenue-n található ikonikus Tiffany & Co. üzlet előtt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
