Szüleik botránya miatt súlyos családi és társadalmi nyomás nehezedik Beatrix és Eugénia hercegnőre. A megítélésük változása, a remoméjuk romlása rányomja a bélyegét a házasságukra is.
- Beatrix és Eugénia házassága veszélyben lehet.
- Úgy tudni, Jack Brooksbank és Edoardo Mapelli Mozzi támogatják őket, de a feszültség már otthon is érezhető.
- Felmerült az utódlási vonalból való eltávolításuk lehetősége.
- Szakértők szerint a helyzet súlyos következményekkel járhat, széteshet a házasságuk.
Beatrix és Eugénia világa darabokra hullott
Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nyomán már az is felmerült, hogy eltávolítják az utódlási sorból, ami hatással lenne Beatrix és Eugénia helyzetére is, még akkor is ha a yokiaknak nincs reális lehetőségük trónra kerülni. „Beatrix és Eugénia le vannak sújtva, darabokra hullott az életük. A szüleikről alkotott képük helyrehozhatatlanul megváltozott és a társadalmi megítélésük is egyre rosszabb” − idéz egy forrást a The News.
A házasságuk is veszélybe került
Bár Beatrice férje, Edoardo Mapelli Mozzi, valamint Eugenie férje, Jack Brooksbank mindent megtesznek, hogy feleségüket támogassák, de a feszültség kihat a yorki nővérek magánéletére is. „A helyzet különösen kényes, mivel Jacket és Edót is belerángatták a drámába, ugyanis ők is folyamatosan az Andrással kapcsolatos kérdésekkel szembesülnek, ami megalázó számukra” − tette hozzá a jólértesült. Úgy tudni, Mozzit annyira megviseli a felesége körül kialakult helyzet, hogy jelenleg Palm Beachen, Floridában tartózkodik munkaügyben. „Bár jó oka volt az Egyesült Államokba repülni – és azt senki sem állítja, hogy Beatrixszel válófélben lennének –, sokan attól tartanak, hogy ha a stressz nem enyhül, annak súlyos következményei lehetnek mindkét lány házasságára nézve” − nyilatkozta a bennfentes.
Mit tehet Beatrix és Eugénia?
A királyi szakértők egy része szerint a helyzet kezelésének egyik lehetséges módja az lenne, ha a hercegnők határozottan kiállnának a szüleik ellen és nyilvánosan is elítélnék tetteikek, van, aki odáig megy, hogy jobban tennék, ha a lejáratott York helyett a férjük nevét használnák. Ez megnyugtatná a közvéleményt és megkönnyítené Mozzi és Brooksbank dolgát is.
Más úgy véli, hogy a lányoknak most három dolgot kell betartaniuk. Nick Ede kulturális szakértő „állandó, méltóságteljes és csendesen produktív” jelenlétet javasol Beatrixnek és Eugéniának. „Nem hiszem, hogy teljesen el kellene tűnniük a közéletből, de kerülniük kellene mindent, ami színpadias vagy figyelemfelkeltő, mindaddig amíg András ügye porondon van” − nyilatkozta. „Ha képesek erre, az ő megítélésük előbb-utóbb különválik a szüleikétől. A közvélemény megbocsátó, különösen akkor, ha belátják, nincs is miért megbocsátaniuk és a hercegnők csupán áldozatok” − tette hozzá.
Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.
