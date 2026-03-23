2026. márc. 23., hétfő Emőke

Királyi szakértők szerint egyre több jele van annak, hogy a yorki hercegnők házassága romokban. A helyzet pedig még csak tovább romlik, ha Beatrix és Eugénia apja, András kikerül az utódlási sorból.

Szüleik botránya miatt súlyos családi és társadalmi nyomás nehezedik Beatrix és Eugénia hercegnőre. A megítélésük változása, a remoméjuk romlása rányomja a bélyegét a házasságukra is. 

  • Beatrix és Eugénia házassága veszélyben lehet.
  • Úgy tudni, Jack Brooksbank és Edoardo Mapelli Mozzi támogatják őket, de a feszültség már otthon is érezhető.
  • Felmerült az utódlási vonalból való eltávolításuk lehetősége.
  • Szakértők szerint a helyzet súlyos következményekkel járhat, széteshet a házasságuk. 

Beatrix és Eugénia világa darabokra hullott

Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nyomán már az is felmerült, hogy eltávolítják az utódlási sorból, ami hatással lenne Beatrix és Eugénia helyzetére is, még akkor is ha a yokiaknak nincs reális lehetőségük trónra kerülni. „Beatrix és Eugénia le vannak sújtva, darabokra hullott az életük. A szüleikről alkotott képük helyrehozhatatlanul megváltozott és a társadalmi megítélésük is egyre rosszabb” − idéz egy forrást a The News

A házasságuk is veszélybe került

Bár Beatrice férje, Edoardo Mapelli Mozzi, valamint Eugenie férje, Jack Brooksbank mindent megtesznek, hogy feleségüket támogassák, de a feszültség kihat a yorki nővérek magánéletére is. „A helyzet különösen kényes, mivel Jacket és Edót is belerángatták a drámába, ugyanis ők is folyamatosan az Andrással kapcsolatos kérdésekkel szembesülnek, ami megalázó számukra” − tette hozzá a jólértesült. Úgy tudni, Mozzit annyira megviseli a felesége körül kialakult helyzet, hogy jelenleg Palm Beachen, Floridában tartózkodik munkaügyben. „Bár jó oka volt az Egyesült Államokba repülni – és azt senki sem állítja, hogy Beatrixszel válófélben lennének –, sokan attól tartanak, hogy ha a stressz nem enyhül, annak súlyos következményei lehetnek mindkét lány házasságára nézve” − nyilatkozta a bennfentes. 

Mit tehet Beatrix és Eugénia? 

A királyi szakértők egy része szerint a helyzet kezelésének egyik lehetséges módja az lenne, ha a hercegnők határozottan kiállnának a szüleik ellen és nyilvánosan is elítélnék tetteikek, van, aki odáig megy, hogy jobban tennék, ha a lejáratott York helyett a férjük nevét használnák. Ez megnyugtatná a közvéleményt és megkönnyítené Mozzi és Brooksbank dolgát is. 

Más úgy véli, hogy a lányoknak most három dolgot kell betartaniuk. Nick Ede kulturális szakértő „állandó, méltóságteljes és csendesen produktív” jelenlétet javasol Beatrixnek és Eugéniának. „Nem hiszem, hogy teljesen el kellene tűnniük a közéletből, de kerülniük kellene mindent, ami színpadias vagy figyelemfelkeltő, mindaddig amíg András ügye porondon van” nyilatkozta.  „Ha képesek erre, az ő megítélésük előbb-utóbb különválik a szüleikétől. A közvélemény megbocsátó, különösen akkor, ha belátják, nincs is miért megbocsátaniuk és a hercegnők csupán áldozatok” − tette hozzá.

Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
