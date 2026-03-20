Kiderült, miért nem került bele Eric Dane az Oscar-gála In Memoriam-blokkjába

Shonda Rhimes reagált arra, hogy miért nem említették meg a színészt a díjátadón. Úgy véli, ez Eric Dane pályája jellegéből adódott.

 A 2026-os Oscar-gála In Memoriam-blokkja után sok néző csalódott volt: a rajongók ugyanis hiányolták a közelmúltban elhunyt Eric Dane nevét a megemlékezésből. A Grace klinika showrunnere, Shonda Rhimes arról beszélt, hogy mi lehetett a koncepció.

Eric Dane neve örökre összefonódott A Grace klinika Dr. Mark Sloanjával.
„Nem lehet hibáztatni senkit, Eric Dane nem filmsztár volt”

Shonda Rhimes, A Grace klinka showrunnere először a Vanity Fair Oscar-partiján később pedig nyilatkozatban reagált arra a döntésre, hogy Eric Dane-t miért „felejtették ki” az Oscar-gala In Memoriam-blokkjából

A 2026-os Oscar-gála In Memoriam szegmensében több jelentős filmes személyiségről is megemlékeztek: Billy Crystal Rob Reiner és Michelle Singer Reiner előtt tisztelgett, Rachel McAdams Diane Keatonról és Catherine O’Haráról mondott beszédet, míg Barbra Streisand zenei előadással emlékezett Robert Redfordra.

A Shonda Rhimes leszögezte, szó sincs arról, hogy Dane-t elfelejtették volna, egyszerűen arról van szó, hogy nem filmsztár volt, viszont egyedülálló volt a televíziós produkciókban. A filmes szakember hozzátette, hogy nagyon bízik abban, hogy az Emmy-gálán méltóképpen megemlékeznek majd Dane-ről, akit leginkább Dr. Mark Sloanként ismerünk A Grace klinika című sorozatból, de az Eufória sikeréhez is nagyban hozzájárult.

 Nos, ő nem volt filmsztár, tehát az Oscar-gálát nem lehet hibáztatni. Ők filmeket néznek, filmeket ismernek és filmeket értékelnek, a sorozatok terén nem olyan tájékozottak. Úgy érzem, az Emmy-díjkiosztó lesz Eric ideje, és ott úgy emlékeznek meg róla, ahogy azt megérdemli. Hihetetlen, csodálatos és odaadó ember volt, még most sem fogtam fel, hogy ő már nincs.

 −nyilatkozta Rhimes. 

 

Eric Dane öröksége

Bár szerepelt az X-Men: Az utolsó harc és a Marley és én című filmekben, az ismertségét elsősorban televíziós munkái alapozták meg, különösen A Grace klinika című sorozatban alakított Dr. Mark Sloan karaktere. 

