Egyetlen kérés miatt mondott fel Kylie Jenner asszisztense

Kylie Jenner egykori asszisztense, Victoria Villarroel most először beszélt nyíltan arról, mi vezetett ahhoz, hogy maga mögött hagyja a világsztár mellett töltött éveket – és kiderült, a döntés hátterében nem dráma, hanem egy egészen hétköznapi pillanat állt.

Kylie Jenner és egykori asszisztense ma is jó barátságot ápolnak.

Forrás: FilmMagic

Villarroel a Better Half with Stas and Vic című podcast márciusi epizódjában idézte fel a történetet, miközben életének fontosabb állomásairól is mesélt: venezuelai gyerekkoráról, majd arról, hogyan került a Jenner család közelébe. Elmondása szerint a Kylie Jennerrel való kapcsolatuk az évek során messze túlmutatott a munkán, és valódi barátsággá alakult, amely a mai napig tart.

A fordulópont egy egészen egyszerű helyzetben érkezett el. Jenner egy alkalommal arra kérte, hogy hozza le a laptopját, ő azonban hirtelen azt érezte, semmi kedve teljesíteni a kérést. Ez az apró, mégis sokatmondó pillanat döbbentette rá arra, hogy eljött az idő a váltásra.

Mint mondta, nem a feladat volt a probléma, hanem az érzés, ami benne megszületett: ekkor tudatosult benne, hogy már nem ugyanazzal a lelkesedéssel végzi a munkáját, mint korábban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy döntésének semmi köze nem volt konfliktushoz, Jenner végig támogató és megértő volt vele.

Máig szoros barátságot ápolnak

Az egykori asszisztens azt is kiemelte, hogy a közös munka során rendkívül szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Napi szinten voltak együtt, megosztották egymással a mindennapjaikat, így szinte elkerülhetetlen volt, hogy közel kerüljenek egymáshoz. Ez a kapcsolat a felmondása után sem szakadt meg.

A hírek még 2020 elején kaptak szárnyra arról, hogy Victoria távozott Jenner mellől, egy, a családhoz közel álló forrás pedig akkor azt nyilatkozta, hogy a döntés mögött egyszerűen az állt: saját karrierjére szeretett volna koncentrálni. Jenner ezt teljes mértékben támogatta, és nem maradt köztük rossz viszony.