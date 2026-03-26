Egyetlen kérés miatt mondott fel Kylie Jenner asszisztense

Rideg Léna
2026.03.26.
Sokan drámai szakításra számítanának egy ilyen helyzetben, de az igazság egészen más: egy apró pillanat volt az, ami mindent megváltoztatott. Kylie Jenner egykori asszisztense, Victoria Villarroel elárulta, miért döntött úgy, hogy hátat fordít a munkájának.

Kylie Jenner egykori asszisztense, Victoria Villarroel most először beszélt nyíltan arról, mi vezetett ahhoz, hogy maga mögött hagyja a világsztár mellett töltött éveket – és kiderült, a döntés hátterében nem dráma, hanem egy egészen hétköznapi pillanat állt.

Kylie Jenner és egykori asszisztense ma is jó barátságot ápolnak.
  • Victoria Villarroel öt évig dolgozott Kylie Jenner mellett
  • Kapcsolatuk a munka során barátsággá mélyült
  • Távozása mögött nem állt konfliktus vagy veszekedés
  • Villarroel ma már sikeres influenszer, több millió követővel

Kitálalt Kylie Jenner egykori asszisztense

Villarroel a Better Half with Stas and Vic című podcast márciusi epizódjában idézte fel a történetet, miközben életének fontosabb állomásairól is mesélt: venezuelai gyerekkoráról, majd arról, hogyan került a Jenner család közelébe. Elmondása szerint a Kylie Jennerrel való kapcsolatuk az évek során messze túlmutatott a munkán, és valódi barátsággá alakult, amely a mai napig tart.

A fordulópont egy egészen egyszerű helyzetben érkezett el. Jenner egy alkalommal arra kérte, hogy hozza le a laptopját, ő azonban hirtelen azt érezte, semmi kedve teljesíteni a kérést. Ez az apró, mégis sokatmondó pillanat döbbentette rá arra, hogy eljött az idő a váltásra.

Mint mondta, nem a feladat volt a probléma, hanem az érzés, ami benne megszületett: ekkor tudatosult benne, hogy már nem ugyanazzal a lelkesedéssel végzi a munkáját, mint korábban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy döntésének semmi köze nem volt konfliktushoz, Jenner végig támogató és megértő volt vele.

Máig szoros barátságot ápolnak

Az egykori asszisztens azt is kiemelte, hogy a közös munka során rendkívül szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Napi szinten voltak együtt, megosztották egymással a mindennapjaikat, így szinte elkerülhetetlen volt, hogy közel kerüljenek egymáshoz. Ez a kapcsolat a felmondása után sem szakadt meg.

A hírek még 2020 elején kaptak szárnyra arról, hogy Victoria távozott Jenner mellől, egy, a családhoz közel álló forrás pedig akkor azt nyilatkozta, hogy a döntés mögött egyszerűen az állt: saját karrierjére szeretett volna koncentrálni. Jenner ezt teljes mértékben támogatta, és nem maradt köztük rossz viszony.

Villarroel később az Instagramon is tisztázta a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a távozása valójában már korábban megtörtént, és kapcsolatuk azóta is erős. Mint fogalmazott, közösen döntöttek úgy, hogy szakmailag külön utakon folytatják, miközben barátságuk megmarad.

Kylie egykori asszisztensének ma már több mint kétmillió követője van

Azóta Victoria Villarroel saját jogán is ismert közszereplővé vált. Több mint kétmillió követővel rendelkezik az Instagramon, rendszeresen dolgozik együtt különböző márkákkal, modellkedik, és utazásairól is beszámol. Karrierje íve különösen figyelemre méltó, hiszen pályáját fizetés nélküli gyakornokként kezdte Kris Jenner cégénél, majd házvezetőként, személyi asszisztensként, végül vezetői asszisztensként dolgozott Kylie mellett – írja a Yourtango.

A történet jól mutatja, hogy a reflektorfény mögött is létezhetnek őszinte emberi kapcsolatok. Victoria Villarroel és Kylie Jenner példája pedig arra is rávilágít: egy szakmai búcsú nem feltétlenül jelent végleges elszakadást – sőt, akár egy új fejezet kezdete is lehet mindkettejük számára.

