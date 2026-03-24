Egy felnőttfilmes azt állítja, éveken át titkos viszonya volt Timothée Chalamet-val – Videó

Egy újabb meghökkentő történet került napvilágra Timothée Chalamet magánéletével kapcsolatban: egy felnőttfilmes azt állítja, hogy éveken át titkos viszonyt folytatott a színésszel – még jóval azelőtt, hogy a sztár Kylie Jennerrel összejött volna.

Timothée Chalamet titkos viszonyának Kylie Jenner vetett véget?

Forrás: Getty Images

Újabb titokra derült fény Timothée Chalamet múltjából

A 32 éves Sarah Tena szerint 2020-ban kezdődött minden, amikor az Instagramon kezdett üzeneteket küldeni Chalamet-nek. Állítása szerint addig próbálkozott, amíg a színész végül válaszolt neki, és az online beszélgetésekből hamarosan személyes találkozók lettek.

A nő azt állítja, kapcsolatuk ezt követően éveken át tartott, és bár nem volt nyilvános, rendszeresen találkoztak, nagyjából kéthavonta. Elmondása szerint egyfajta titkos párkapcsolat alakult ki közöttük, amelynek csak később lett vége.

A történet szerint a románc akkor szakadt meg, amikor Sarah a sajtóból értesült arról, hogy Timothée Chalamet Kylie Jennerrel alkot egy párt. A nőt állítólag nagyon megviselte a hír, és csalódottságáról is beszélt. A színész egyelőre nem reagált a vádakra, így a történet hitelessége kérdéses, és jelenleg csak az egyik fél állításaira épül.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner között lángol a szerelem

Timothée Chalamet jelenleg Kylie Jennerrel alkot egy párt, és a jelek szerint kapcsolatuk egyre komolyabb. A párost többször is együtt látták különböző eseményeken, és a bennfentesek szerint nagyon közel állnak egymáshoz. Bár kapcsolatukat sokáig próbálták távol tartani a nyilvánosságtól, mára egyértelműen a sztárvilág egyik legfelkapottabb párosává váltak.

Hogy a most napvilágra került történet mennyire felel meg a valóságnak, az egyelőre kérdéses – de az biztos, hogy a pletykák továbbra sem kerülik el a fiatal színészt.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official Egy felnőttfilmes azt állítja, 3 évig titkos viszonya volt Timothée Chalamet-val Egy 32 éves Sarah Tena nevű nő meglepő részleteket árult el Timothée magánéletéről. #life #lifehuofficial #TimothéeChalamet #botrány #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: