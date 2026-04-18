Meghalt a filmikon, a Downton Abbey szereplője, Leonardo DiCaprio édesanyja

A többszörös César-díjas színésznő 77 éves korában hunyt el. Nathalie Baye pályafutása során közel 80 filmben szerepelt, nemzetközi sikert tudhatott magáénak, játszott a Downton Abbeyben és a Kapj el, ha tudszban.

A francia filmművészet egyik meghatározó alakja, Nathalie Baye 77 éves korában elhunyt. Halálhírét családja közölte az AFP hírügynökséggel április 18-án, szombaton. A  Downton Abbeyben is szereplő színésznő péntek este, párizsi otthonában halt meg.

  • Nathalie Baye 77 éves korában hunyt el.
  • Halálát Lewy-testes demencia okozta.
  • Közel 80 filmben szerepelt pályafutása során.
  • Négyszer nyerte el a César-díjat, köztük háromszor egymás után (1981–1983).
  • Nemzetközi szerepei közé tartozik a Kapj el, ha tudsz és a Downton Abbey 2.

A Downton Abbeyből vagy a Kapj el, ha tudszból emlékezhetünk rá leginkább

Baye nemcsak Franciaországban, hanem nemzetközi produkciókban is maradandót alkotott. Mintegy 80 filmben játszott, és négyszer vehette át a legjobb női főszereplőnek járó César-díjat, köztük 1981 és 1983 között három egymást követő évben.

Szerepelt a Kapj el, ha tudsz című filmben, amelyet Steven Spielberg rendezett, és amelyben Leonardo DiCaprio édesanyját alakította. Később feltűnt a Downton Abbey 2 című produkcióban is, ahol egy francia arisztokrata szerepében volt látható.

Együtt dolgozott Xavier Dolan kanadai rendezővel is, aki több filmjében komplex, érzelmileg megterhelő anyaszerepeket bízott rá. Az An Affair of Love című alkotásban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női főszereplő díját a velencei filmfesztiválon.

A színésznő súlyos beteg volt

A család tájékoztatása szerint Nathalie Baye halálát Lewy-testes demencia okozta, amely egy neurodegeneratív betegség. Az állapot a hangulat, a mozgás és az észlelés súlyos zavarait idézheti elő, gyakran hallucinációkkal kísérve.

