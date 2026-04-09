2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Szívszorító részletek derültek ki Catherine O'Hara utolsó napjairól

Komáromi Bence
2026.04.09.
A januárban elhunyt világsztár testvére, Michael kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy milyen tragikus események előzték meg a nővére halálát. Catherine O'Hara öccse szerint spirituálisan is elbúcsúztak egymástól a tragédia előtt.

Idén januárban sokkolta a rajongókat a hír, hogy életét vesztette Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő. A 71 éves világsztár halála váratlanul érte a világot, mivel hónapokon keresztül titkolta, hogy milyen súlyos betegséggel küzd nap mint nap. Catherine hagyatéka azonban örökre velünk marad és a színészvilág sem feledkezett meg róla, ugyanis a tragédia után egy hónappal a 2026-os Actor-díjátadón elnyerte a legjobb színésznek járó díjat a vígjátéksorozatok kategóriában.

2026 januárjában elhunyt Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők című filmszéria sztárja
Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara halála

Catherine O'Hara testvérének álmában volt lehetősége elbúcsúzni a nővérétől

Michael nemrég a Dream of Our Loverd Ones című podcast műsor vendége volt, ahol megdöbbentő dolgokat osztott meg néhai nővéréről:

„Az utolsó hetekben már nem sokat beszéltünk. Nem igazán akarta már felvenni a telefont. Ráadásul messze lakott tőlem Los Angelesben. Nagyon váratlanul ért minket az elvesztése. Pár nappal előtte furcsa módon találkoztunk az álmaimban. Az álmomban éppen egy házfelújítással foglalkozott, én pedig odamentem hozzá és megöleltem. Utólag raktam össze, hogy ez egyfajta búcsú volt" – árulta el a színésznő öccse. Michael hozzátette:

„Azóta megint vele álmodtam a halála után. Ekkor már kész volt a ház, fel volt újítva, és már a kanapék és a bútorok kiválasztásával foglalatoskodott. Azt mondta nekem: Bármikor itt alhatsz Michael. Bármikor átjöhetsz, ha van kedved. Annyira boldog és elfoglalt volt abban a másik világban. Gyönyörű volt" – tette hozzá a gyászoló rokon.

Könnyekig hatódott a közönség: halála után egy hónappal Actor-díjat kapott Catherine O'Hara

Egy hónappal halála után állva tapsolt a szakma Catherine O’Harának az Actor Awardon: a 2026-os Színész Díjátadón posztumusz ítélték neki a legjobb női színésznek járó elismerést vígjátéksorozat kategóriában a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért. A díjat alkotótársa és partnere, Seth Rogen vette át a nevében, beszéde pedig könnyekig meghatotta a közönséget.

Nyilvánosságra került Catherine O'Hara halálának oka: súlyos betegséggel küzdött a színésznő

Korábban annyit lehetett csak tudni, hogy a Reszkessetek, betörők! sztárja légzési nehézségek miatt került kórházba, majd egy rövid egészségügyi krízis után életét vesztette.

Csak a férje tudta, hogy beteg − Catherine O'Hara utolsó órái körül egyre több a kérdőjel

A 71 éves színésznő rövid betegség után halt meg Los Angeles-i otthonában. Azt, hogy miben hunyt el, nem hozták nyilvánosságra, ismerősei nem is tudták, hogy Catherine O'Hara egészségi problémákkal küzdött.

 

 

 

