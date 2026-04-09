Szívszorító részletek derültek ki Catherine O'Hara utolsó napjairól

Idén januárban sokkolta a rajongókat a hír, hogy életét vesztette Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő. A 71 éves világsztár halála váratlanul érte a világot, mivel hónapokon keresztül titkolta, hogy milyen súlyos betegséggel küzd nap mint nap. Catherine hagyatéka azonban örökre velünk marad és a színészvilág sem feledkezett meg róla, ugyanis a tragédia után egy hónappal a 2026-os Actor-díjátadón elnyerte a legjobb színésznek járó díjat a vígjátéksorozatok kategóriában.

2026 januárjában elhunyt Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők című filmszéria sztárja

Catherine O'Hara halála Az Emmy-díjas színésznő január 30-án vesztette életét, halálának okát sokáig rejtély övezte

Később a családja arról beszélt, hogy a halála előtt légzési nehézségek miatt szállították kórházba .

. A színésznő egy rendkívül ritka anatómiai állapottal élt együtt, a situs inversusszal , amely azt jelenti, hogy a belső szervei a megszokottal ellentétes oldalon helyezkedtek el a testében.

, A tragédia után a Reszkessetek, betörők sztárja, Macaulay Culkin elsők között búcsúzkodott el a filmbeli édesanyjától .

. Február elején a férje, Bo Welch hozta nyilvánosságra, hogy mi okozta a felesége tragikus halálát.

Később kiderült: titokban végbélrákkal küzdött a színésznő.

Áprilisban Catherine O'Hara testvére, Michael újabb részleteket osztott meg a tragédiáról.

Catherine O'Hara testvérének álmában volt lehetősége elbúcsúzni a nővérétől

Michael nemrég a Dream of Our Loverd Ones című podcast műsor vendége volt, ahol megdöbbentő dolgokat osztott meg néhai nővéréről:

„Az utolsó hetekben már nem sokat beszéltünk. Nem igazán akarta már felvenni a telefont. Ráadásul messze lakott tőlem Los Angelesben. Nagyon váratlanul ért minket az elvesztése. Pár nappal előtte furcsa módon találkoztunk az álmaimban. Az álmomban éppen egy házfelújítással foglalkozott, én pedig odamentem hozzá és megöleltem. Utólag raktam össze, hogy ez egyfajta búcsú volt" – árulta el a színésznő öccse. Michael hozzátette:

„Azóta megint vele álmodtam a halála után. Ekkor már kész volt a ház, fel volt újítva, és már a kanapék és a bútorok kiválasztásával foglalatoskodott. Azt mondta nekem: Bármikor itt alhatsz Michael. Bármikor átjöhetsz, ha van kedved. Annyira boldog és elfoglalt volt abban a másik világban. Gyönyörű volt" – tette hozzá a gyászoló rokon.