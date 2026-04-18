Váratlanul kórházba került Zayn Malik: a rajongóinak és az orvosoknak is üzent – Fotó

Kórházba került Zayn Malik, aki egyelőre ismeretlen egészségügyi problémával küzd. A 33 éves popsztár saját közösségi felületén számolt be arról, hogy egy hosszú hét után még mindig lábadozik, ezért kénytelen volt lemondani több, új albumához kapcsolódó eseményt.

Forrás: GC Images

Az énekes egy kórházi ágyon készült fotóval köszönte meg a rajongók támogatását. Mint fogalmazott: hálás a szeretetért és a megértésért, ugyanakkor nagyon sajnálja, hogy ezen a héten nem találkozhat velük személyesen. Külön köszönetet mondott az őt ellátó egészségügyi dolgozóknak is – az orvosoktól és ápolóktól kezdve a kardiológusokon át egészen az adminisztrációs személyzetig, akik, szavai szerint legendák.

Malik nem árult el konkrétumokat betegségével kapcsolatban, így egyelőre nem tudni, pontosan mi miatt szorult kórházi ellátásra, de nagy valószínűséggel a szívével van probléma.

Fotó: Instagram

A hír különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen az egykori One Direction-tag április 17-én jelentette meg legújabb albumát, amely a Konnakol címet viseli. A megjelenéshez több promóciós esemény is kapcsolódott volna, ezek közül azonban több elmarad a kényszerpihenő miatt.

Az énekes korábban az ELLE India számára adott interjúban beszélt az album születéséről és inspirációiról. Elmondása szerint a lemez készítésekor tudatosan törekedett arra, hogy egy teljesen egyedi hangzásvilágot hozzon létre, amelyben dél-ázsiai zenei elemek is megjelennek. Zayn arról is beszélt, hogy egy kéthetes, intenzív stúdióidőszak alatt kezdett neki az album felépítésének. A konnakol – egy dél-indiai ritmikai énektechnika – fontos inspirációs forrásként szolgált, ugyanakkor a célja az volt, hogy mindezt egy nyugati közönség számára is befogadható, R&B-alapú hangzásba illessze.