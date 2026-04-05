Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
Világsztár

Timothée Chalamet ismét kellemetlen helyzetbe került: a színészre rájár a rúd

Világsztár timothée chalamet luxusautó
Horváth Angéla
2026.04.05.
Timothée Chalamet-ra rájár a rúd: nem elég, hogy a színész lemaradt az Oscar-díjról, a közelmúltban elvontatták a luxusautóját is Beverly Hills-i otthona elől.

Timothée Chalamet Lucid Air típusú elektromos autóját egy platós járműre rakták Beverly Hills-i háza előtt. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a jár mű lerobbant-e, vagy más áll az eset hátterében.

Timothée Chalamet autóját épp elvontatják a beverly hills-i otthona elől
Timothée Chalamet autóját épp elvontatják a beverly hills-i otthona elől
Forrás: Profimedia

Timothée Chalamet bizonyára nem boldog attól, hogy egy ideig le kell mondania az autójáról, főleg, hogy még mindig a 2026-os Oscar-gála utózöngéivel kénytelen szembenézni. Sokan úgy vélték, ő lesz a befutó a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításával, ám végül nem ő vitte haza az elismerést. A legjobb férfi főszereplő díját Michael B. Jordannak ítélték.

Timothée Chalamet kinevették az Oscar-gálán

Timothée Chalamet-t kifigurázták a díjátadón: sokan a ruháját szólták meg, többen azt írták, úgy nézett ki, mint egy tejesember. A műsorvezető, Conan O’Brien már a nyitómonológjában odaszúrt neki. Azt mondta: rendkívül szigorú a biztonsági ellenőrzés az idei Oscaron, mert az opera- és a balettközösség támadásától tartanak. A megjegyzés egyértelmű utalás volt a fiatal színész nagy port kavart kijelentésére, miszerint a balettetot és az operát jelentéktelen művészeti ágnak tartja. Szakértők szerint Chalamet talán számított rá, hogy megkapja a magáét, pont ezért választott fehér öltönyt, amely az ártatlanságot sugallja. Ez azonban nem némította el a kritikusokat, inkább csak olaj volt a tűzre. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Timothée Chalamet attends the 98th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
Timothée Chalamet fehér öltönye sokaknek nem tetszett
Forrás: Getty Images

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu