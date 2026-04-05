Timothée Chalamet ismét kellemetlen helyzetbe került: a színészre rájár a rúd

Timothée Chalamet Lucid Air típusú elektromos autóját egy platós járműre rakták Beverly Hills-i háza előtt. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a jár mű lerobbant-e, vagy más áll az eset hátterében.

Timothée Chalamet autóját épp elvontatják a beverly hills-i otthona elől

Forrás: Profimedia

Timothée Chalamet bizonyára nem boldog attól, hogy egy ideig le kell mondania az autójáról, főleg, hogy még mindig a 2026-os Oscar-gála utózöngéivel kénytelen szembenézni. Sokan úgy vélték, ő lesz a befutó a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításával, ám végül nem ő vitte haza az elismerést. A legjobb férfi főszereplő díját Michael B. Jordannak ítélték.

Timothée Chalamet kinevették az Oscar-gálán

Timothée Chalamet-t kifigurázták a díjátadón: sokan a ruháját szólták meg, többen azt írták, úgy nézett ki, mint egy tejesember. A műsorvezető, Conan O’Brien már a nyitómonológjában odaszúrt neki. Azt mondta: rendkívül szigorú a biztonsági ellenőrzés az idei Oscaron, mert az opera- és a balettközösség támadásától tartanak. A megjegyzés egyértelmű utalás volt a fiatal színész nagy port kavart kijelentésére, miszerint a balettetot és az operát jelentéktelen művészeti ágnak tartja. Szakértők szerint Chalamet talán számított rá, hogy megkapja a magáét, pont ezért választott fehér öltönyt, amely az ártatlanságot sugallja. Ez azonban nem némította el a kritikusokat, inkább csak olaj volt a tűzre.

Timothée Chalamet fehér öltönye sokaknek nem tetszett

Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: