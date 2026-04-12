Váratlan fejlemény: korábbi alapítványa beperelte Harry herceget

A királyi család árgus szemekkel figyeli a legújabb híreket. Nemrég ugyanis nyilvánosságra került, hogy Harry herceg korábbi jótékonysági szervezete, a Sentebale beperelte őt rágalmazás miatt. Történt ugyanis, hogy amikor a tékozló herceg kitálalt a királyi családról, akkor velük együtt az alapítványokat is lerántotta a mélybe. Emberek ezrei fordultak el olyan szervezetektől, amelyek éveken át adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak.

Beperelték Harry herceget rágalmazás miatt

Harry herceg bírósági harca A hercegnek a következő években két ügy miatt is bíróságra kell járnia. Az egyik a már említett rágalmazási per, amelyet ő ellene indítottak, a másik pedig az általa indított per, amiben brit médiacégeket vádolt meg illegális információgyűjtéssel.

A herceg nehéz helyzetbe került, ugyanis a Sentebale ellen a korábban tett nyilatkozatait kell majd megvédenie. Ez viszont azt jelenti, hogy a királyi családról tett lesújtó szavait is bizonyítékokkal kellene alátámasztania. Amennyiben ez nem sikerül neki, akkor Károly király, vagy éppen Vilmos herceg is pert indíthat ellene, amiért rasszizmussal vádolta meg őket a hírhedt Oprah-interjújában.

Harry herceg szavai miatt elvesztette a támogatóit a Sentebale

A Harry herceg által alapított Sentebale egy olyan jótékonysági szervezet, amely az afrikai HIV-fertőzött, valamint AIDS-fertőzött emberekért küzd. Hosszú éveken keresztül végeztek edukatív munkát és támogatták a rászorulókat Afrika szerte. A botránykönyv, valamint az Oprah-interjú hatására azonban sok támogató elfordult tőlük. Harry herceg pedig 2025-ben úgy döntött, hogy ennek hatására, valamint a szervezet vezetőségében lévő konfliktusok miatt kilép az alapítványból. Ezután többször is rágalmazta a korábbi csapatát és annak megmaradt tagjait. Az alapítvány azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Most Kinsey Schofield királyi szakértő árulta el a Page Sixnek, hogy mi folyik a színfalak mögött:

„A Sentebale azt teszi, amit a királyi családnak kellett volna tennie az interjú után. Ők azonban nincsenek olyan helyzetben, hogy felelőssége vonják Harryt a szavait miatt. Pedig a sérelmeit mások rovására hangoztatta a médiában. Harry kijelentései jelentős negatív hatást gyakoroltak rájuk és az alapítványaikra is. A királyi család népszerűsége a mélybe zuhant, miután ő és Meghan Markle családon belüli rasszizmussal vádolta meg őket. Az uralkodó család megbénult és képtelenek voltak harcolni a megfogalmazott vádakkal szemben. Idáig" – fejtette ki véleményét a szakíró. Schofield szerint most fordult a kocka. A Sentebale rágalmazással vádolja a herceget, ugyanis több statisztikájuk is kimutatta, hogy közvetlen az Oprah-interjú után zuhant meg a támogatóik száma. Ezáltal a herceg olyan helyzetben találja magát, ahol bizonyítékokkal kell alátámasztania az általa elmondottakat.