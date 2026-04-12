Váratlan fejlemény: korábbi alapítványa beperelte Harry herceget

Komáromi Bence
2026.04.12.
Jól olvastad! Az egyik jótékonysági szervezet, amelyet Harry herceg alapított, most úgy döntött, hogy pert indít ellene rágalmazás miatt. Ez lesz az első per, ahol a hercegnek a kimondott szavaiért kell felelnie.

A királyi család árgus szemekkel figyeli a legújabb híreket. Nemrég ugyanis nyilvánosságra került, hogy Harry herceg korábbi jótékonysági szervezete, a Sentebale beperelte őt rágalmazás miatt. Történt ugyanis, hogy amikor a tékozló herceg kitálalt a királyi családról, akkor velük együtt az alapítványokat is lerántotta a mélybe. Emberek ezrei fordultak el olyan szervezetektől, amelyek éveken át adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak.

Harry herceg bírósági harca

  • A hercegnek a következő években két ügy miatt is bíróságra kell járnia. Az egyik a már említett rágalmazási per, amelyet ő ellene indítottak, a másik pedig az általa indított per, amiben brit médiacégeket vádolt meg illegális információgyűjtéssel.
  • A herceg nehéz helyzetbe került, ugyanis a Sentebale ellen a korábban tett nyilatkozatait kell majd megvédenie. Ez viszont azt jelenti, hogy a királyi családról tett lesújtó szavait is bizonyítékokkal kellene alátámasztania. Amennyiben ez nem sikerül neki, akkor Károly király, vagy éppen Vilmos herceg is pert indíthat ellene, amiért rasszizmussal vádolta meg őket a hírhedt Oprah-interjújában.

Harry herceg szavai miatt elvesztette a támogatóit a Sentebale

A Harry herceg által alapított Sentebale egy olyan jótékonysági szervezet, amely az afrikai HIV-fertőzött, valamint AIDS-fertőzött emberekért küzd. Hosszú éveken keresztül végeztek edukatív munkát és támogatták a rászorulókat Afrika szerte. A botránykönyv, valamint az Oprah-interjú hatására azonban sok támogató elfordult tőlük. Harry herceg pedig 2025-ben úgy döntött, hogy ennek hatására, valamint a szervezet vezetőségében lévő konfliktusok miatt kilép az alapítványból. Ezután többször is rágalmazta a korábbi csapatát és annak megmaradt tagjait. Az alapítvány azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Most Kinsey Schofield királyi szakértő árulta el a Page Sixnek, hogy mi folyik a színfalak mögött:

„A Sentebale azt teszi, amit a királyi családnak kellett volna tennie az interjú után. Ők azonban nincsenek olyan helyzetben, hogy felelőssége vonják Harryt a szavait miatt. Pedig a sérelmeit mások rovására hangoztatta a médiában. Harry kijelentései jelentős negatív hatást gyakoroltak rájuk és az alapítványaikra is. A királyi család népszerűsége a mélybe zuhant, miután ő és Meghan Markle családon belüli rasszizmussal vádolta meg őket. Az uralkodó család megbénult és képtelenek voltak harcolni a megfogalmazott vádakkal szemben. Idáig" – fejtette ki véleményét a szakíró. Schofield szerint most fordult a kocka. A Sentebale rágalmazással vádolja a herceget, ugyanis több statisztikájuk is kimutatta, hogy közvetlen az Oprah-interjú után zuhant meg a támogatóik száma. Ezáltal a herceg olyan helyzetben találja magát, ahol bizonyítékokkal kell alátámasztania az általa elmondottakat.

„Károly király és Vilmos herceg árgus szemekkel figyelik a pert. Évekig nem tudták hogyan megkérdőjelezni Harry állításait. A tárgyalóterem lesz az első hely, ahol valóban megnézik, hogy mi igaz és mi nem abból, amit állított. Ez egy visszaigazolás lehet Harry felé, hogy a jövőben odafigyeljen rá, hogy miket mondd, ha nagy tömegek előtt tesz súlyos kijelentéseket" – zárta sorait a szakértő.

