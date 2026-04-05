Ezeket a húsvéti filmeket ne hagyd ki – Sonkaevés után kell egy kis pihenés

A hosszú hétvégék tökéletes alkalmat adnak arra, hogy egy kicsit lelassuljunk, és együtt kapcsolódjunk ki a családdal vagy a szeretteinkkel. A húsvéti filmek listája ilyenkor igazi kincs: legyen szó megható történetekről, klasszikusokról vagy könnyed vígjátékokról, mindenki találhat benne kedvére valót. Ezek a filmek nemcsak szórakoztatnak, hanem az újrakezdés, a hit és a szeretet témáját is finoman átszövik.

Húsvéti filmek az egész családnak.

A legjobb húsvéti filmek, amelyek még közelebb hozzák az ünnepet

A húsvéti filmek listája sokszínű válogatást kínál: animációk, romantikus történetek és történelmi eposzok egyaránt helyet kapnak benne. Közös bennük, hogy mindegyik valamilyen formában az összetartozásról, a reményről vagy az új kezdetekről mesél – pont arról, amiről a húsvét is szól.

Az öt legenda

Az öt legenda című látványos animációs film legendás ünnepi alakok összefogásáról szól, akik a gyerekek reményét és képzeletét védik. A történet középpontjában Jack Frost áll, aki a Mikulással, a Húsvéti Nyúllal, a Fogtündérrel és az Álommanóval együtt próbálja megállítani a gonosz Rémet, aki el akarja terjeszteni a félelmet a világban. A bájos figuráknak olyan sztárok kölcsönözték a hangjukat, mint Chris Pine, Hugh Jackman és Alec Baldwin.

Kellemes húsvéti ünnepeket!

A romantikus hangulatú Kellemes húsvéti ünnepeket! bár már több mint 40 éves, de a mai napig szórakoztató. A francia vígjáték egy félreértésekből és váratlan helyzetekből álló történetet mesél el, amely húsvét környékén bontakozik ki. A film főszerepében a francia mozi legendája, Jean-Paul Belmondo látható, aki egy nőcsábász üzletembert alakít. Amikor a felesége váratlanul hazatér, és egy csinos, fiatal lányt, vagyis Sophie Marceau-t találja az otthonában, a férfi pedig – hogy mentse a bőrét, – azt hazudja, hogy az a lánya.

Annie Hall

Az Annie Hall sok tévécsatorna ünnepi műsorában felbukkan. A film a párkapcsolatok, az újrakezdés és az önvizsgálat története – olyan témáké, amelyek az ünnepek idején különösen közel kerülhetnek a nézőkhöz. Az egyik jelenetben a férfi főszereplő, Alvy elkíséri barátnőjét a húsvéti családi ebédre, ami nem várt helyzeteket teremt. A romantikus vígjáték főszereplője és rendezője Woody Allen, aki egy New York-i humoristát alakít. Partnere Diane Keaton, aki Annie Hall karakterével filmtörténeti ikonná vált, és alakításáért Oscar-díjat is kapott.