Megasztár rajongók, figyelem! Fontos információt tettek közzé a műsorról

Csütörtökön tette közzé a TV2, hogy a Megasztár zsűrijében Herceg Erika már biztos, hogy helyet foglal.

Forrás: TV2

Alakul a csapat: napokon belül kiderül, kik lesznek a Megasztár zsűritagjai

A kilencedik Megasztár mestereinek nevét egy interaktív játék után jelentik be. A játék során a leendő mesterek egy napig információkat csepegtetnek magukról a tehetségkutató közösségi felületein, majd a nap végén kiderül, kiről is van szó. Az első név: Herceg Erika.

„Nagyon örültem a felkérésnek, de alapvetően számítottam rá, hogy benne leszek az idei évadban is. Tavaly azt mondták, a legkedvesebb mester vagyok, remélem, ez idén is így lesz, viszont szigorúbbnak kell lennem. Vannak konkrét elképzeléseim, hogy mit szeretnék ebben az évadban. Akár szomorú, akár nem, én csak lányokat szeretnék magammal vinni, tehát lányok, gyertek, mert nagyon várlak titeket, és tudom, hogyan nyerhetnénk meg együtt a Megasztárt!” − mondta el Erika a kisvideójában és többek között arról is beszélt, hogyan vélekedik zsűritársairól, akik közül még ma napvilágra kerül egy újabb név.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: