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Bikinibarát bolognai – ha bűnbeesés nélkül próbálnál ki egy igazi olasz finomságot

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Szereted az olasz ételeket, de nem szeretnél egy vacsora miatt bűntudatot érezni? Akkor ez a diétás bolognai neked való! A legjobb pedig az, hogy egyáltalán nem azt az érzetet kelti, mint a hasonló diétás tésztaételek, hiszen mind textúrában, mind ízben rendkívül gazdag.
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Ez a kalóriaszegény olasz tésztarecept eredetileg nem is azoknak készült, akik szeretnék megőrizni az alakjukat. A diétás bolognai azoknak a gyerekeknek kívánt megfelelni, akik nem kedvelik a zöldségeket, ellenben imádják a bolognai spagettit. Az csupán a véletlen műve, hogy a végeredmény egyszerre ellenállhatatlanul finom és bikinibarát. 

Diétás bolognai recept
Diétás bolognai recept, ami abszolút kedvenc lesz.
Forrás:  123rf.com

Ezért fogod többször is elkészíteni ezt a diétás bolognai spagetti receptet

  • Épp olyan ízletes, mint az eredeti receptúra.
  • Mindössze 220 kalória adagonként.
  • Tele van értékes rostokkal és tápanyagokkal.
  • Az egész család imádni fogja ezt az egészséges, diétás tésztaételt.

A diétás tésztaételek közül a mi kedvenceink egyértelműen a temperamentumos olasz ízvilágúak. Ez a diétás bolognai pedig még ennél is többet tud. Ugyan némiképp eltér a Michelin-csillagos séf receptjétől, de aggodalomra semmi ok! Az olasz ízvilág ugyanis kellő formában megjelenik benne. Nem kell külön főzni a családnak, ráadásul extrán egészséges fogás, így minden tekintetben finom, laktató és egyben könnyű vacsoraötlet. Csupán egy kis előkészületet igényel a zöldségek felvágása és reszelése miatt, de hidd el, ez a plusz 10 perc igazán megéri a végeredmény miatt.

diétás tésztaételek
A diétás tésztaételek, így a kalóriaszegény bolognai spagetti egyik alapvető hozzávalója is a cukkinitészta.
Forrás:  123rf.com

Diétás bolognai recept

Hozzávalók:

  • 280 g extra sovány darált marhahús
  • 125 g vöröshagyma
  • 200 g fehér csiperkegomba
  • 200 g cukkini
  • 150 g reszelt padlizsán
  • 2 gerezd fokhagyma
  • fél tk olívaolaj
  • 1 dl víz
  • 2-3 babérlevél
  • fél evőkanál szárított oregánó
  • 1 konzerv kockára vágott, hámozott paradicsom
  • só, bors, cukor ízlés szerint

A diétás bolognai szósz elkészítése

Egy nagyobb edényben pirítsuk üvegesre az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát olívaolajon. Adjunk hozzá egy kis vizet, majd jöhet rá a só és a nagyon apróra vágott gomba. Gyakori kevergetés mellett várjuk meg, míg a gomba nedvessége elpárolog, és megbarnul. Ezután mehet bele a lereszelt padlizsán és a darált hús. Főzzük meg alaposan a húst kicsit nagyobb hőfokon. 

Miután a marhahús egyenletesen elveszítette a rózsaszín árnyalatát, adjuk hozzá az alaposan kinyomkodott reszelt cukkinit. Főzzük össze, majd jöhet a paradicsomkonzerv, a babérlevél, az oregánó, valamint ízlés szerint a só, a bors és egy kis cukor. Ha felforrt, vegyük vissza a hőt alacsony fokozatra, és félig lefedve hagyjuk főni körülbelül 30 percig. Időként keverjük át, ha kell, ízesítsük még. 

Így fogyaszd!

El is készült a szuperízletes és nem mellesleg diétás bolognai spagetti szósz, ami önmagában adagonként hozzávetőleg 220 kalóriát tartalmaz. Eheted hagyományos durum tésztával − de csakis al dente − vagy cukkinitésztával. Utóbbihoz spirálvágóval készíts a nyers cukkiniből spagetti formájú szálakat, majd párold pár percig.

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