Bikinibarát bolognai – ha bűnbeesés nélkül próbálnál ki egy igazi olasz finomságot

Ez a kalóriaszegény olasz tésztarecept eredetileg nem is azoknak készült, akik szeretnék megőrizni az alakjukat. A diétás bolognai azoknak a gyerekeknek kívánt megfelelni, akik nem kedvelik a zöldségeket, ellenben imádják a bolognai spagettit. Az csupán a véletlen műve, hogy a végeredmény egyszerre ellenállhatatlanul finom és bikinibarát.

Diétás bolognai recept, ami abszolút kedvenc lesz.

Forrás: 123rf.com

Ezért fogod többször is elkészíteni ezt a diétás bolognai spagetti receptet Épp olyan ízletes, mint az eredeti receptúra.

Mindössze 220 kalória adagonként.

Tele van értékes rostokkal és tápanyagokkal.

Az egész család imádni fogja ezt az egészséges, diétás tésztaételt.

A diétás tésztaételek közül a mi kedvenceink egyértelműen a temperamentumos olasz ízvilágúak. Ez a diétás bolognai pedig még ennél is többet tud. Ugyan némiképp eltér a Michelin-csillagos séf receptjétől, de aggodalomra semmi ok! Az olasz ízvilág ugyanis kellő formában megjelenik benne. Nem kell külön főzni a családnak, ráadásul extrán egészséges fogás, így minden tekintetben finom, laktató és egyben könnyű vacsoraötlet. Csupán egy kis előkészületet igényel a zöldségek felvágása és reszelése miatt, de hidd el, ez a plusz 10 perc igazán megéri a végeredmény miatt.

A diétás tésztaételek, így a kalóriaszegény bolognai spagetti egyik alapvető hozzávalója is a cukkinitészta.

Forrás: 123rf.com

Diétás bolognai recept

Hozzávalók:

280 g extra sovány darált marhahús

125 g vöröshagyma

200 g fehér csiperkegomba

200 g cukkini

150 g reszelt padlizsán

2 gerezd fokhagyma

fél tk olívaolaj

1 dl víz

2-3 babérlevél

fél evőkanál szárított oregánó

1 konzerv kockára vágott, hámozott paradicsom

só, bors, cukor ízlés szerint

A diétás bolognai szósz elkészítése

Egy nagyobb edényben pirítsuk üvegesre az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát olívaolajon. Adjunk hozzá egy kis vizet, majd jöhet rá a só és a nagyon apróra vágott gomba. Gyakori kevergetés mellett várjuk meg, míg a gomba nedvessége elpárolog, és megbarnul. Ezután mehet bele a lereszelt padlizsán és a darált hús. Főzzük meg alaposan a húst kicsit nagyobb hőfokon.

Miután a marhahús egyenletesen elveszítette a rózsaszín árnyalatát, adjuk hozzá az alaposan kinyomkodott reszelt cukkinit. Főzzük össze, majd jöhet a paradicsomkonzerv, a babérlevél, az oregánó, valamint ízlés szerint a só, a bors és egy kis cukor. Ha felforrt, vegyük vissza a hőt alacsony fokozatra, és félig lefedve hagyjuk főni körülbelül 30 percig. Időként keverjük át, ha kell, ízesítsük még.