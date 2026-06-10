Bikinibarát bolognai – ha bűnbeesés nélkül próbálnál ki egy igazi olasz finomságot

Ez a kalóriaszegény olasz tésztarecept eredetileg nem is azoknak készült, akik szeretnék megőrizni az alakjukat. A diétás bolognai azoknak a gyerekeknek kívánt megfelelni, akik nem kedvelik a zöldségeket, ellenben imádják a bolognai spagettit. Az csupán a véletlen műve, hogy a végeredmény egyszerre ellenállhatatlanul finom és bikinibarát.
Ezért fogod többször is elkészíteni ezt a diétás bolognai spagetti receptet
- Épp olyan ízletes, mint az eredeti receptúra.
- Mindössze 220 kalória adagonként.
- Tele van értékes rostokkal és tápanyagokkal.
- Az egész család imádni fogja ezt az egészséges, diétás tésztaételt.
A diétás tésztaételek közül a mi kedvenceink egyértelműen a temperamentumos olasz ízvilágúak. Ez a diétás bolognai pedig még ennél is többet tud. Ugyan némiképp eltér a Michelin-csillagos séf receptjétől, de aggodalomra semmi ok! Az olasz ízvilág ugyanis kellő formában megjelenik benne. Nem kell külön főzni a családnak, ráadásul extrán egészséges fogás, így minden tekintetben finom, laktató és egyben könnyű vacsoraötlet. Csupán egy kis előkészületet igényel a zöldségek felvágása és reszelése miatt, de hidd el, ez a plusz 10 perc igazán megéri a végeredmény miatt.
Diétás bolognai recept
Hozzávalók:
- 280 g extra sovány darált marhahús
- 125 g vöröshagyma
- 200 g fehér csiperkegomba
- 200 g cukkini
- 150 g reszelt padlizsán
- 2 gerezd fokhagyma
- fél tk olívaolaj
- 1 dl víz
- 2-3 babérlevél
- fél evőkanál szárított oregánó
- 1 konzerv kockára vágott, hámozott paradicsom
- só, bors, cukor ízlés szerint
A diétás bolognai szósz elkészítése
Egy nagyobb edényben pirítsuk üvegesre az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát olívaolajon. Adjunk hozzá egy kis vizet, majd jöhet rá a só és a nagyon apróra vágott gomba. Gyakori kevergetés mellett várjuk meg, míg a gomba nedvessége elpárolog, és megbarnul. Ezután mehet bele a lereszelt padlizsán és a darált hús. Főzzük meg alaposan a húst kicsit nagyobb hőfokon.
Miután a marhahús egyenletesen elveszítette a rózsaszín árnyalatát, adjuk hozzá az alaposan kinyomkodott reszelt cukkinit. Főzzük össze, majd jöhet a paradicsomkonzerv, a babérlevél, az oregánó, valamint ízlés szerint a só, a bors és egy kis cukor. Ha felforrt, vegyük vissza a hőt alacsony fokozatra, és félig lefedve hagyjuk főni körülbelül 30 percig. Időként keverjük át, ha kell, ízesítsük még.
Így fogyaszd!
El is készült a szuperízletes és nem mellesleg diétás bolognai spagetti szósz, ami önmagában adagonként hozzávetőleg 220 kalóriát tartalmaz. Eheted hagyományos durum tésztával − de csakis al dente − vagy cukkinitésztával. Utóbbihoz spirálvágóval készíts a nyers cukkiniből spagetti formájú szálakat, majd párold pár percig.
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