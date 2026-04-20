Így reagált Jennifer Aniston arra, hogy exférje apa lett

Jennifer Aniston visszafogott, de beszédes módon reagált arra, hogy megszületett volt férje, Justin Theroux gyermeke. A Jóbarátok sztárja lájkolta a színész Instagram-bejegyzését, amelyben bejelentette, hogy apa lett, de hosszabb kommentárt nem fűzött az örömhírhez.

Jennifer Aniston exe, Justin Theroux ezzel a fotóval jelentette be, hogy apa lett

Jennifer Aniston és Justin Theroux 2015-ben házasodtak össze, majd közel három évvel később, 2018 februárjában jelentették be a válásukat. Közös nyilatkozatukban akkor azt írták, azért döntöttek a nyilvános bejelentés mellett, hogy elejét vegyék a találgatásoknak. Azt is hangsúlyozták, hogy a döntést közösen, szeretetben hozták meg, és bár házaspárként külön utakon folytatják, a barátságuk megmarad. Theroux később a New York Timesnak úgy fogalmazott: ez volt a lehető legszelídebb szakítás, mindenféle ellenségeskedés nélkül.

Jennifer Aniston és Justin Theroux: mindketten továbbléptek

A színész 2025 márciusában vette feleségül a nála jóval fiatalabb, 32 éves Nicole Brydon Bloomot. Még ugyanabban az évben, decemberben derült ki, hogy gyermeket várnak.

Jennifer Aniston magánéletében is új fejezet nyílt. A színésznőt 2025 júliusában hozták először hírbe Jim Curtisszel, és a hírek szerint már az esküvőt tervezgetik.

