2026. ápr. 20., hétfő

Így reagált Jennifer Aniston arra, hogy exférje apa lett

Világsztár justin theroux Jennifer Aniston
Horváth Angéla
2026.04.20.
Jennifer Aniston is reagált a hírre, hogy volt férje, Justin Theroux apa lett. Túlzásba nem vitte, de azért jelezte, hogy ő is az újsonsült szülőkkel örül.

Jennifer Aniston visszafogott, de beszédes módon reagált arra, hogy megszületett volt férje, Justin Theroux gyermeke. A Jóbarátok sztárja lájkolta a színész Instagram-bejegyzését, amelyben bejelentette, hogy apa lett, de hosszabb kommentárt nem fűzött az örömhírhez. 

Jennifer Aniston exe, Justin Theroux ezzel a fotóval jelentette be, hogy apa lett
Jennifer Aniston exe, Justin Theroux ezzel a fotóval jelentette be, hogy apa lett
Forrás: Instagram

 

Jennifer Aniston és Justin Theroux 2015-ben házasodtak össze, majd közel három évvel később, 2018 februárjában jelentették be a válásukat. Közös nyilatkozatukban akkor azt írták, azért döntöttek a nyilvános bejelentés mellett, hogy elejét vegyék a találgatásoknak. Azt is hangsúlyozták, hogy a döntést közösen, szeretetben hozták meg, és bár házaspárként külön utakon folytatják, a barátságuk megmarad. Theroux később a New York Timesnak úgy fogalmazott: ez volt a lehető legszelídebb szakítás, mindenféle ellenségeskedés nélkül.

Jennifer Aniston és Justin Theroux: mindketten továbbléptek

A színész 2025 márciusában vette feleségül a nála jóval fiatalabb, 32 éves Nicole Brydon Bloomot. Még ugyanabban az évben, decemberben derült ki, hogy gyermeket várnak.

Jennifer Aniston magánéletében is új fejezet nyílt. A színésznőt 2025 júliusában hozták először hírbe Jim Curtisszel, és a hírek szerint már az esküvőt tervezgetik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megdöbbentő családi titokra derült fény: Cher csak most tudta meg, hogy van egy 16 éves unokája

A legendás énekesnő, Cher állítólag csak tavaly értesült arról, hogy unokája született. A történetet az egykori modell, Kayti Edwards osztotta meg vele. A nő azt állítja, hogy Cher fiával, Elijah Blue Allmannel van egy 2010-ben született közös lányuk.

Szívszorító! Így emlékeztek meg az Eufóriában Eric Dane-ről: ez volt a színész utolsó szerepe

Eric Dane még be tudta fejezni az Eufória harmadik évadához forgatott jeleneteit, mielőtt 2026 februárjában, 53 éves korában meghalt ALS-ben. Az első epizód végén megható módon meg is emlékeztek róla.

Nem indul jól a hét: pár napig szórakozik velünk a szeszélyes tavaszi időjárás

Erős lehűléssel indul a jövő hét: több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és hajnalonként ismét többfelé megjelenhet a fagy. A hideg azonban nem marad sokáig, a hét második felében egyre több napsütésre és fokozatos felmelegedésre van kilátás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu