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Ritka rákbetegséget diagnosztizáltak az X-Men legendájánál: már el is kezdte a kemoterápiát

Világsztár X-Men rák
Horváth Angéla
2026.06.10.
Az X-Men-filmekből és a Halloweenből ismert színésznél mellrákot diagnosztizáltak – ez a férfiaknál rendkívül ritkának számít. Az 59 éves kanadai sztár ma kezdi meg a kemoterápiát.
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A korábban birkózóként is ismert Tyler Mane egy Facebook-videóban beszélt először nyilvánosan a betegségéről. A színész, akit sokan az eredeti X-Men-filmből ismernek – Sabretooth szerepében láthattuk –, nem titkolta, hogy nehéz időszak áll előtte.

Tyler Mane-nél mellrákot diagnosztizáltak
Tyler Mane-nél mellrákot diagnosztizáltak
Forrás: Getty Images

„Rossz hírem van. Ma kezdem a kemoterápiát” – mondta a videóban. Ezután azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy nyíltan beszéljen a diagnózisáról. „750 férfiből egynél diagnosztizálnak emlőrákot élete során, és én is közéjük tartozom. Mivel ritkán beszélnek erről, általában csak későbbi stádiumban fedezik fel, ezért a kimenetele is rosszabb. Ezzen szeretnék változtatni.”

Tyler Mane a súlyos diagnózis ellenére optimista. Arra kérte követőit, tartsanak vele ezen az úton.

„Csatlakozzatok hozzám az útamon, hogy szétrúgjuk ezt a szart!” – fogalmazott.

A videó végén kiderült az is, hogy már kórházban van, és éppen kemoterápiára készül.

A bejegyzéséhez fűzött szövegben részletesebben is beszélt arról, mi történt vele. Leírta, hogy eleinte eszébe sem jutott nyilvánosság elé állni a diagnózissal.

Tyler Mane a feleségének köszönheti, hogy orvoshoz fordult

Mane a feleségének, Renae-nek is köszönetet mondott, mert állítása szerint neki köszönheti, hogy időben orvoshoz fordult: „Csak azért jutottam időben a kezeléshez, mert a feleségem rávett, hogy nézessem meg a csomót.”

Ezután ismét arra biztatta a követőit, hogy beszéljenek a férfi mellrákról, és vegyék komolyan a figyelmeztető jeleket.

Tyler Mane a nyolcvanas és kilencvenes években birkózóként vált ismertté, később Hollywoodban folytatta a pályáját. 2000-ben az X-Men rajongói Sabretooth szerepében láthatták, ezt a karaktert pedig 2024-ben, a Deadpool & Wolverine című filmben is újra eljátszotta.

Az X-Men-filmek mellett a horrorrajongók is jól ismerik: ő alakította Michael Myerst a 2007-es Halloweenben, majd a két évvel későbbi folytatásban is.

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