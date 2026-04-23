Világsztárokkal forog Budapesten Szabó István új filmje, A gyertyák a csonkig égnek - Fotó

Úgy tűnik, Budapest ismét a nemzetközi filmvilág egyik kedvenc forgatási helyszíne lett. És most egy igazán különleges projekt jön. Az Oscar-díjas Szabó István ugyanis új mozifilmen dolgozik, méghozzá Márai Sándor világhírű regénye, A gyertyák csonkig égnek adaptációján. A produkció ráadásul olyan neveket vonultat fel, amelyek hallatán a filmrajongók egyből felkapják a fejüket, pálcájukat vagy éppen a Hobbit-palástot.

A gyertyák csonkig égnek: Szabó István új filmjében Ralph Fiennes és Viggo Mortensen játsszák a főszerepet

A főszerepekben az Oscar-jelölt Ralph Fiennes és Viggo Mortensen - a Harry Potter filmek és a Gyűrűk ura két nagyágyja - látható majd, de a stábban további nemzetközi sztárok is feltűnnek. A szereplők között ott van például Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hoffmann és Gijs Blom is – szóval a film igazi nemzetközi, nagy produkciónak ígérkezik.

A történet alapja Márai Sándor egyik legismertebb műve A gyertyák a csonkig égnek, amely 1942-ben jelent meg és azóta is töretlen rajongásnak örvend már egészen világszerte. A regény egy idős tábornok és egy régi barát találkozásán keresztül mesél a barátságról, árulásról és a múlt feldolgozásáról. A két férfi hosszú évtizedek után találkozik újra egy kastélyban, ahol a beszélgetésük során lassan felszínre kerülnek a régi sebek és titkok is.

A film forgatókönyvét az Oscar-díjas Christopher Hampton írta, akit sokan a Veszedelmes viszonyok adaptációja miatt ismernek, de dolgozott Az apa forgatókönyvén is. A producerek között pedig ott van Robert Lantos is, aki korábban a A napfény íze című filmen már dolgozott együtt Szabó Istvánnal.

Szabó István a forgatás kapcsán azt mondta, hogy Christopher Hampton adaptációja az egyik legjobb forgatókönyv, amit valaha olvasott. A rendező szerint Márai regénye a 20. századi irodalom egyik legszebb alkotása, amely tökéletes alap egy nagyszabású filmhez - írja a bama.hu. A főszereplő Ralph Fiennes szintén lelkes. Elmondása szerint régóta szeretett volna újra együtt dolgozni Szabó Istvánnal, és külön öröm számára, hogy a filmben Viggo Mortensen is partnere lesz.