Tündéri anya-lánya fotót posztolt Buzsik Borka: óriásit nőtt Szoboszlai Dominikék kislánya – Fotó

Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikék ritkán engednek bepillantást a családi életükbe. A sztárfocista felesége, Buzsik Borka ezúttal egy friss anya–lánya fotót posztolt, amin jól látszik, mennyit nőtt kislányuk az elmúlt hetekben.

Buzsik Borka újabb fotóval örvendeztette meg rajongóit: Szoboszlai Dominik felesége ezúttal egy tükörszelfit osztott meg az Instagram-sztorijában, amely csak 24 óráig volt elérhető. A képen jól látszik, mennyit nőtt a kislányuk az utóbbi időben – nemcsak nagyobb lett, de a haja is szépen megnőtt, amit egy tündéri kis csattal fogtak össze.

Buzsik Borka egy anya-lánya fotón mutatta meg, mennyit nőtt kislányuk.
Buzsik Borka egy anya-lánya fotón mutatta meg, mennyit nőtt kislányuk.
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya óiásit nőtt

Bensőséges pillanatba engedett betekintést Buzsik Borka, aki ezúttal is egy igazán cuki felvételt osztott meg a követőivel. A tükörszelfin a karjában tartja kislányát, aki játékosan az arcához nyúl. A fotót látva egyértelmű, hogy a gyermekük abba a korba lépett, amikor minden nagyon érdekes, pláne Borka napszemüvege. 

A felvételen a gyönyörű anyuka sportos, fekete szettben látható, fején sapkával, a kicsi arcából pedig ezúttal sem látni szinte semmit. Borka és férje, Szoboszlai Dominik ritkán engednek betekintést a magánéletükbe: a mostani kép is inkább egy spontán, hétköznapi pillanatot örökít meg, mintsem egy beállított, tökéletes kompozíciót. És épp ezért olyan imádnivaló.

Féltve óvják magánéletüket

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kapcsolatáról viszonylag keveset tudni, hiszen tudatosan óvják a magánéletüket. Eljegyzésükre 2024 őszén került sor, nem sokkal később pedig össze is házasodtak. Első gyermekük születését 2025 augusztusában jelentették be, ám a kislányukról azóta is nagyon kevés információt osztanak meg: sem a nevét, sem az arcát nem mutatták meg a nyilvánosságnak.

Szoboszlai az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, mennyire megváltoztatta az életét az apaság. A focista igyekszik minden szabadidejét a családjával tölteni, és egy pillanatig sem titkolja, mennyire odáig van kislányáért.

Egy interjúban korábban arról is beszélt, hogy számára most már a futball mellett a családja jelenti a legnagyobb motivációt, és különösen fontos számára, hogy a kislányának is példát mutasson.

„Az apaság sokat változtatott rajtam. Régen nagyon dühös voltam a vereségek után, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de mióta megszületett a lányom, már csak két percig vagyok dühös. Aztán eszembe jut ő, és rájövök, mi a legfontosabb az életben”

–fogalmazott nemrég a magyar válogatott csapatkapitánya.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu