Victoria Beckham végre reagált fia súlyos vádjaira: ezt mondta a Beckham-brandről

Victoria Beckham a Aspire podcastben beszélt arról, hogy amikor David Beckhammel megismerkedett, eszük ágában sem volt egy globális brandet építeni – ellentétben azzal, ami fia, Brooklyn Beckham állított. Victoria szerint sosem volt elsődleges az üzlet a családdal szemben.

Brooklyn Beckham szerint szüleinek, Victoria Beckhamnek és David Beckhamnek csak a családi márka a fontos.

Forrás: Getty Images

Victoria Beckham először reagált fia vádjaira, és tagadta, hogy tudatosan építették volna a Beckham-brandet.

Brooklyn Beckham szerint a családban a hírnév és a megítélés fontosabb volt, mint a valódi kapcsolatok.

A konfliktus odáig fajult, hogy Brooklyn eltávolodott a családjától, és nyíltan kritizálta szüleit.

Victoria hangsúlyozta: mindig támogató anya akart lenni, és szerinte a Beckham-brand csak a külvilág értelmezése.

Victoria Beckham és Brooklyn Beckham botránya

Victoria Beckham és David Beckham alig szólaltak meg azóta a témában, hogy fiuk, Brooklyn Beckham kifakadt és eltávolodott a családtól. Brooklyn arra hivatkozva tette mindezt, hogy szerinte a családjának csak a hírnév és a Beckham-brand fontos, maga a család nem. A legidősebb Beckham fiú szerint a családját csak a márkájuk és megítélésük érdekelte – és minden próbálkozásuk ellenére sosem fogadták el a feleségét, Nicola Peltz-et.

„A szeretet attól függött, ki mennyit posztol. És attól, hogy ki hajlandó azonnal mindent lemondani egy közös fotóért” – írta egy nyílt levélben. Brooklyn szerint amikor felesége egyetlen alkalommal segítséget kért Victoria Beckhamtől egy állatmentő kampányhoz a Los Angeles-i tűzvész után, az anyja egyszerűen elutasította. A kapcsolat végül odáig fajult, hogy a szülei még a testvérét is ellene fordították, majd letiltották őt minden felületen. „Nem én töröltem őket először. Ők zártak ki engem. Sokan azt hiszik, hogy Nicola irányít engem, de ez nem igaz. Életem nagy részében a szüleim irányítottak” – írta Brooklyn Beckham.

Victoria Beckham és David Beckham fia, Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz Beckham.

Forrás: Getty Images North America

Először reagált Victoria Beckham a vádakra

Victoria Beckham a Aspire podcastben először beszélt arról, hogy amikor David Beckhammel megismerkedett, eszük ágában sem volt egy globális brandet építeni. Szerinte a Beckham-brand nem tudatos stratégia eredménye, hanem az évek során„természetesen alakult ki, ahogy mindketten külön-külön építették saját karrierjüket" – írja a Daily Mail.