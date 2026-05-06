Victoria Beckham végre reagált fia súlyos vádjaira: ezt mondta a Beckham-brandről

Victoria Beckham a Aspire podcastben beszélt arról, hogy amikor David Beckhammel megismerkedett, eszük ágában sem volt egy globális brandet építeni – ellentétben azzal, ami fia, Brooklyn Beckham állított. Victoria szerint sosem volt elsődleges az üzlet a családdal szemben.
- Victoria Beckham először reagált fia vádjaira, és tagadta, hogy tudatosan építették volna a Beckham-brandet.
- Brooklyn Beckham szerint a családban a hírnév és a megítélés fontosabb volt, mint a valódi kapcsolatok.
- A konfliktus odáig fajult, hogy Brooklyn eltávolodott a családjától, és nyíltan kritizálta szüleit.
- Victoria hangsúlyozta: mindig támogató anya akart lenni, és szerinte a Beckham-brand csak a külvilág értelmezése.
Victoria Beckham és Brooklyn Beckham botránya
Victoria Beckham és David Beckham alig szólaltak meg azóta a témában, hogy fiuk, Brooklyn Beckham kifakadt és eltávolodott a családtól. Brooklyn arra hivatkozva tette mindezt, hogy szerinte a családjának csak a hírnév és a Beckham-brand fontos, maga a család nem. A legidősebb Beckham fiú szerint a családját csak a márkájuk és megítélésük érdekelte – és minden próbálkozásuk ellenére sosem fogadták el a feleségét, Nicola Peltz-et.
„A szeretet attól függött, ki mennyit posztol. És attól, hogy ki hajlandó azonnal mindent lemondani egy közös fotóért” – írta egy nyílt levélben. Brooklyn szerint amikor felesége egyetlen alkalommal segítséget kért Victoria Beckhamtől egy állatmentő kampányhoz a Los Angeles-i tűzvész után, az anyja egyszerűen elutasította. A kapcsolat végül odáig fajult, hogy a szülei még a testvérét is ellene fordították, majd letiltották őt minden felületen. „Nem én töröltem őket először. Ők zártak ki engem. Sokan azt hiszik, hogy Nicola irányít engem, de ez nem igaz. Életem nagy részében a szüleim irányítottak” – írta Brooklyn Beckham.
Először reagált Victoria Beckham a vádakra
Victoria Beckham a Aspire podcastben először beszélt arról, hogy amikor David Beckhammel megismerkedett, eszük ágában sem volt egy globális brandet építeni. Szerinte a Beckham-brand nem tudatos stratégia eredménye, hanem az évek során„természetesen alakult ki, ahogy mindketten külön-külön építették saját karrierjüket" – írja a Daily Mail.
„Amikor David és én találkoztunk, soha nem az volt a terv, hogy márkát csináljunk magunkból” – fogalmazott Victoria, ezzel részben cáfolva fia, Brooklyn Beckham állításait.
Hozzátette: a futball, a divat és a zenei karrierük teljesen külön utakon haladt, és csak a külvilág kezdte el egy egységes „brandként” kezelni őket. Brooklyn Beckham korábban azt állította, hogy családjában a „Beckham-brand mindenek felett áll, és hogy a nyilvánosság, a közösségi média és a szereplés fontosabb volt, mint a valódi családi kapcsolatok. Victoria ezt határozottan visszautasította, hangsúlyozva, hogy soha nem volt „rámenős” szülő, és mindig az volt a célja, hogy támogassa gyermekeit.
Mindig az volt a célom, hogy a lehető legjobb anyja legyek a gyerekeimnek, és segítsem őket abban, hogy kihozzák magukból a legtöbbet
– mondta a divattervező és hangsúlyozta, hogy ő és David Beckham soha nem dolgoztak közös üzleti márkán. „David azt csinálja, amit ő szeret, én pedig azt, amit én. Mindig is így működtünk.”
Victoria Beckham arról is beszélt, hogy tisztában van vele: gyerekei nehéz helyzetben nőttek fel a folyamatos nyilvánosság miatt. Szerinte azonban mindig igyekeztek megóvni őket a reflektorfény árnyoldalaitól.
„A gyerekeink nagyon más világban nőttek fel, mint mi. Mindig próbáltuk őket védeni, és nagyon közel maradtunk egymáshoz.”
Ezek is érdekelhetnek a Beckham-család botrányáról: