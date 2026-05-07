Fülöp herceg ezzel a nővel töltötte ideje nagy részét utolsó éveiben: nem a királynő volt az

Íme a részletek II. Erzsébet férjének utolsó éveiről!

Fülöp herceg és II. Erzsébet 73 évig voltak házasok. Forrás: Getty Images Europe

Fülöp herceg titkos viszonya igaz lehet?

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg több mint 73 évig éltek házasságban, mielőtt a herceg 2021-ben elhunyt. Az utóbbi időben újra reflektorfénybe kerültek néhai edinburgh-i herceg utolsó évei, miután egyes források szerint nem kizárólag uralkodónő felesége mellett töltötte élete utolsó szakaszát. A beszámolók szerint a herceg egy vidéki birtokon, visszavonultan élt, miközben egy nála jóval fiatalabb arisztokrata nő társaságát élvezte – írja a Radar Online.

A szóban forgó személy Penelope Knatchbull, akivel a hírek szerint különösen szoros kapcsolatot ápolt. Udvari források úgy fogalmaztak: a nő több időt töltött a herceggel, mint maga a királynő. Kapcsolatuk olyannyira ismert volt a környezetükben, hogy állítólag még becenevet is kapott az udvari körökben.

Ezért kelt szárnyra a pletyka a titkos románcról

A történet hátterében az áll, hogy Fülöp herceg 2017-ben visszavonult a nyilvános szerepléstől, és a sandringhami birtok egyik házába költözött, míg a királynő Windsorban maradt. Bár hivatalosan nem beszéltek különélésről, a beszámolók szerint életük ebben az időszakban jelentősen elkülönült egymástól.

A pletykák szerint a királynő hosszú éveken át tudott férje állítólagos kalandjairól, de a monarchia hírnevének védelme érdekében sosem reagált nyilvánosan. Egyes források egyenesen azt állítják, hogy belsőleg komoly feszültséget okoztak ezek az ügyek, de kifelé ezt nem kommentálták.

A herceg 2021 áprilisában hunyt el, nem sokkal 100. születésnapja előtt. A beszámolók szerint halálakor nem volt mellette a királynő, ami újabb találgatásokat indított el kapcsolatuk utolsó éveiről. Fontos azonban hangsúlyozni: a fenti állítások nagy része bennfentes forrásokra épül, azaz nincs hivatalos megerősítése. A brit királyi család sosem kommentálta részletesen ezeket a feltételezéseket.