2026. máj. 7., csütörtök

Fülöp herceg ezzel a nővel töltötte ideje nagy részét utolsó éveiben: nem a királynő volt az

Simon Benedek
2026.05.07.
Az utóbbi időben újra reflektorfénybe kerültek Fülöp herceg utolsó évei, miután egyes források szerint nem kizárólag felesége, II. Erzsébet királynő mellett töltötte élete utolsó szakaszát. Íme a részletek Fülöp herceg titkos viszonyáról!

A beszámolók szerint Fülöp herceg egy vidéki birtokon, visszavonultan élt, miközben egy nála jóval fiatalabb arisztokrata nő társaságát élvezte. Íme a részletek II. Erzsébet férjének utolsó éveiről!

Fülöp herceg és II. Erzsébet 73 évig voltak házasok.  Forrás: Getty Images Europe
  • Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő több mint 73 évig éltek házasságban, egészen a herceg 2021-es haláláig.
  • A pletykák szerint a herceg visszavonultan, egy vidéki birtokon töltötte utolsó éveit, távol a királynőtől.
  • Egyes beszámolók Penelope Knatchbull nevét említik, akivel állítólag szoros kapcsolatot ápolt. 
Fülöp herceg titkos viszonya igaz lehet?

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg több mint 73 évig éltek házasságban, mielőtt a herceg 2021-ben elhunyt. Az utóbbi időben újra reflektorfénybe kerültek néhai edinburgh-i herceg utolsó évei, miután egyes források szerint nem kizárólag uralkodónő felesége mellett töltötte élete utolsó szakaszát. A beszámolók szerint a herceg egy vidéki birtokon, visszavonultan élt, miközben egy nála jóval fiatalabb arisztokrata nő társaságát élvezte – írja a Radar Online.

A szóban forgó személy Penelope Knatchbull, akivel a hírek szerint különösen szoros kapcsolatot ápolt. Udvari források úgy fogalmaztak: a nő több időt töltött a herceggel, mint maga a királynő. Kapcsolatuk olyannyira ismert volt a környezetükben, hogy állítólag még becenevet is kapott az udvari körökben.

Ezért kelt szárnyra a pletyka a titkos románcról

A történet hátterében az áll, hogy Fülöp herceg 2017-ben visszavonult a nyilvános szerepléstől, és a sandringhami birtok egyik házába költözött, míg a királynő Windsorban maradt. Bár hivatalosan nem beszéltek különélésről, a beszámolók szerint életük ebben az időszakban jelentősen elkülönült egymástól.

A pletykák szerint a királynő hosszú éveken át tudott férje állítólagos kalandjairól, de a monarchia hírnevének védelme érdekében sosem reagált nyilvánosan. Egyes források egyenesen azt állítják, hogy belsőleg komoly feszültséget okoztak ezek az ügyek, de kifelé ezt nem kommentálták.

A herceg 2021 áprilisában hunyt el, nem sokkal 100. születésnapja előtt. A beszámolók szerint halálakor nem volt mellette a királynő, ami újabb találgatásokat indított el kapcsolatuk utolsó éveiről. Fontos azonban hangsúlyozni: a fenti állítások nagy része bennfentes forrásokra épül, azaz nincs hivatalos megerősítése. A brit királyi család sosem kommentálta részletesen ezeket a feltételezéseket.

