Gigi Hadid neve is felmerült az Epstein-aktákban: így reagált a szupermodell– Videó

Az elmúlt időszakban ismét reflektorfénybe kerültek a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos dokumentumok, amelyek több ismert név mellett a világhírű szupermodell, Gigi Hadid nevét is megemlítik. A 30 éves modell most először szólalt meg a témában – és határozottan tisztázta a helyzetet.

Gigi Hadid és testvére, Bella neve is felmerült az Epstein-ügy kapcsán.

Forrás: Getty Images North America

Gigi Hadid egy kommentben törte meg a csendet az Epstein-üggyel kapcsolatban

Gigi Hadid egy rajongói kommentre válaszolva törte meg a csendet. Elmondása szerint kifejezetten nyugtalanítónak találja, hogy egy ilyen súlyos és megrázó ügy kapcsán egyáltalán felmerült a neve, ugyanakkor fontosnak érezte, hogy egyértelművé tegye: soha életében nem találkozott Jeffrey Epsteinnel, és semmilyen kapcsolatban nem állt vele.

Egy e-mailben szerepel a neve

A modell és testvére, Bella Hadid neve egy 2015 decemberében írt e-mailben bukkant fel, amelyet Epstein és egy – a nyilvánosságra hozott dokumentumokban kitakart – személy váltott. Az üzenetben az ismeretlen fél arra volt kíváncsi, hogyan lehet, hogy a Hadid nővérek ennyire sikeresek. Epstein válasza mindössze ennyi volt: „mert követik az utasításokat”.

Ez a mondat különösen sokakat megdöbbentett, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a dokumentumokban való említés nem jelent tényleges kapcsolatot vagy érintettséget.

Miért most szólalt meg?

Gigi azt is elárulta, hogy eddig szándékosan nem reagált a hírre. Úgy érezte, hogy a megszólalásával esetleg elvonhatná a figyelmet az ügy valódi áldozatairól. Most azonban már úgy látja, hogy a félreértések elkerülése érdekében szükséges volt tisztáznia az álláspontját.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official Gigi Hadid neve is felmerült az Epstein-aktákban A 30 éves szupermodell és testvére, Bella neve is felmerült az Epstein ügy kapcsán. #life #GigiHadid #BellaHadid #JeffreyEpstein #Epsteinakták #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Mit lehet tudni az Epstein-aktákról?

Az úgynevezett Epstein-akták az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumok gyűjteményei, amelyek különböző tanúvallomásokat, e-maileket és kapcsolati hálókat tartalmaznak a szexuális visszaélésekkel és emberkereskedelemmel vádolt Jeffrey Epstein ügyében; ezekben számos ismert személy neve is felbukkan.

Számos híresség neve csupán érintőlegesen, gyakran mindenféle kontextus nélkül jelenik meg ezekben az aktákban, ami egyrészt jól mutatja, milyen kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezett Epstein, másrészt továbbra is fontos szerepet játszik abban, hogy az ügy részletei feltárhatók legyenek, és az áldozatok közelebb kerüljenek az igazsághoz.