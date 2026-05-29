Forró éjszaka Miamiban: Jessica Alba lecserélte a pasiját Lionel Messire?

Mióta Lionel Messi az Inter Miami labdarúgócsapatának igazolt versenyzője, Miami igazi sztárparadicsommá vált: vonzza Hollywood hírességeit, mint a mágnes. Ezúttal Jessica Alba látogatta meg, akinek láthatóan egyáltalán nem volt ellenére a találkozó. Sőt, a színésznő boldogabbnak tűnik a fotókon, mint valaha.

Vajon mitől ragyog ennyire Jessica Alba?

Forrás: Variety

Jessica Alba is részt vett Lionel Messi exkluzív, sportmárka-együttműködést ünneplő eseményén Miamiban.

A színésznő Instagramját elárasztották a Messivel közös fotók, amelyek azonnal beindították a rajongók fantáziáját.

A szép színésznőt később romantikus pillanatok közepette kapták lencsevégre Miami Beachen

Jessica Alba és Lionel Messi „közös ügye"

Május 25-én a Nu Stadium adott otthont annak az exkluzív eseménynek, ahol Lionel Messi bemutatta az Adidasszal és a Kith márkával közös kollekcióját. Az együttműködés a népszerű streetwear brand 15. évfordulóját ünnepelte, így nem meglepő, hogy a rendezvényen a sport- és sztárvilág krémje is tiszteletét tette.

A meghívottak között volt Jessica Alba és új párja, a Bosszúállókból ismert Danny Ramírez is. Szemmel láthatóan fantasztikusan érezték magukat.

A színésznő Instagram-posztjában tökéletes hosszú hétvégének nevezte a kikapcsolódást, amelybe belefért egy luxus spa-látogatás, tengerparti lazítás és néhány emlékezetes vacsora is. A legnagyobb figyelmet természetesen azok a képek kapták, amelyeken Jessica Alba Lionel Messivel pózol. A fotókon mindketten sugárzó mosollyal üdvözlik egymást, miközben Danny büszkén áll kedvese mellett.

A sztárpár nem csak a nívós esemény miatt utazott Floridába. A lesifotósok több romantikus pillanatot is megörökítettek róluk Miami Beachen: Jessica és Danny kézen fogva sétáltak a homokban, csókolóztak a tengerben, és láthatóan teljesen elmerültek egymás társaságában. A 45 évesen is gyönyörű háromgyermekes Jessica Alba egy apró mintás bikiniben kápráztatta el a strandolókat, amelyhez fehér strandkendőt viselt, de Danny Ramírez sportos alakja szintén sok tekintetet vonzott. A páros között csak úgy izzott a levegő – a fotók alapján egyértelmű, hogy kapcsolatuk boldogabb és szenvedélyesebb, mint valaha. Állítólag már az esküvőt fontolgatják.