Fotón Meryl Streep egyetlen fia: a ritkán látott Henry most ezzel foglalkozik

A ma már 46 éves Henry Wolfe Gummer a zenében találta meg önmagát, és az évek során komoly karriert épített fel. Bár ritkán szerepel reflektorfényben, a rajongók szerint egyre sármosabb, és sokan meglepődnek, mennyire hasonlít híres édesanyjára, Meryl Streepre.

Meryl Streep fia, Henry a legidősebb a színésznő négy gyermeke közül. Henry Wolfe Gummer 1979. november 13-án született New Yorkban, és Meryl Streep, valamint férje, Don Gummer legidősebb gyermeke. Bár sokan azt gondolták, hogy a világhírű színésznő fia előbb-utóbb édesanyja nyomdokaiba lép és Hollywoodban köt ki, Henry inkább a zene felé fordult.

2004-ben társalapítója volt a Bravo Silva nevű indie zenekarnak, majd később szólókarrierbe kezdett. 2009-ben két lemezt megjelentetett, néhány évvel később pedig kiadta első önálló albumát, a Linda Vistát. Azért Hollywoodban is letette a névjegyét: a dalai több film soundtrackjén is feltűntek, köztük a Julie & Julia - Két nő, egy recept és a Ricki and the Flash című produkciókban – mindkettőben Meryl Streep is szerepelt, mint színésznő.

Henry korábban őszintén beszélt arról is, milyen érzés a világ egyik legismertebb színésznőjének fiaként felnőni. Elmondása szerint sokszor úgy érezte, az emberek automatikusan azt feltételezik róla, hogy könnyebb dolga volt a karrierépítésben, pedig keményen megdolgozott a saját sikereiért.

„Néha attól tartok, hogy az én történetem nem elég érdekes anyuéhoz képest” – fogalmazott egy korábbi interjúban, hozzátéve, hogy sokan azt hiszik könnyű dolga volt, amiért híres családból származik.

A zenész ma már családapaként is helytáll. 2019-ben vette feleségül Tamryn Gummert, akivel két közös gyermekük született: Ida June 2020-ban, Quinn William pedig 2022-ben jött világra. Bár Henry Gummer továbbra is kerüli a hollywoodi felhajtást, olykor-olykor látható édesanyja oldalán.