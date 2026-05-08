Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
család

Fotón Meryl Streep egyetlen fia: a ritkán látott Henry most ezzel foglalkozik

NORTHFOTO - Peter / Barcroft Images
család hollywood Meryl Streep
Simon Benedek
2026.05.08.
Miközben Meryl Streep lányai közül többen is a filmes világban próbálták ki magukat, egyetlen fia, Henry Wolfe Gummer egészen más utat választott. Így fest Meryl Streep 46 éves felnőtt fia!

A ma már 46 éves Henry Wolfe Gummer a zenében találta meg önmagát, és az évek során komoly karriert épített fel. Bár ritkán szerepel reflektorfényben, a rajongók szerint egyre sármosabb, és sokan meglepődnek, mennyire hasonlít híres édesanyjára, Meryl Streepre.

Meryl Streep és fia, Henry Gummer.
Meryl Streep és fia, Henry Gummer.
Forrás:  Getty Images
  • Meryl Streep fia, Henry Gummer arról számolt be, hogy nehéz volt kilépni édesanyja árnyékából. 
  • A színészet helyett a zene felé fordult.
  • Így fest 46 évesen Meryl Streep fia!

Meryl Streep gyermekei közül Henry a legidősebb

Meryl Streep fia, Henry a legidősebb a színésznő négy gyermeke közül. Henry Wolfe Gummer 1979. november 13-án született New Yorkban, és Meryl Streep, valamint férje, Don Gummer legidősebb gyermeke. Bár sokan azt gondolták, hogy a világhírű színésznő fia előbb-utóbb édesanyja nyomdokaiba lép és Hollywoodban köt ki, Henry inkább a zene felé fordult.

Zenészként érvényesült Meryl Streep fia

2004-ben társalapítója volt a Bravo Silva nevű indie zenekarnak, majd később szólókarrierbe kezdett. 2009-ben két lemezt megjelentetett, néhány évvel később pedig kiadta első önálló albumát, a Linda Vistát. Azért Hollywoodban is letette a névjegyét: a dalai több film soundtrackjén is feltűntek, köztük a Julie & Julia - Két nő, egy recept és a Ricki and the Flash című produkciókban – mindkettőben Meryl Streep is szerepelt, mint színésznő. 

Nehéz volt kilépni édesanyja árnyékából

Henry korábban őszintén beszélt arról is, milyen érzés a világ egyik legismertebb színésznőjének fiaként felnőni. Elmondása szerint sokszor úgy érezte, az emberek automatikusan azt feltételezik róla, hogy könnyebb dolga volt a karrierépítésben, pedig keményen megdolgozott a saját sikereiért.

„Néha attól tartok, hogy az én történetem nem elég érdekes anyuéhoz képest” – fogalmazott egy korábbi interjúban, hozzátéve, hogy sokan azt hiszik könnyű dolga volt, amiért híres családból származik.

 

Kétgyermekes családapa lett

A zenész ma már családapaként is helytáll. 2019-ben vette feleségül Tamryn Gummert, akivel két közös gyermekük született: Ida June 2020-ban, Quinn William pedig 2022-ben jött világra. Bár Henry Gummer továbbra is kerüli a hollywoodi felhajtást, olykor-olykor látható édesanyja oldalán. 

Ezek is érdekelhetnek Meryl Streepről:

Meryl Streep elárulta, mely két világsztárt "másolta" Miranda Priestly karakteréhez − Egyik sem Anna Wintour

Meryl Streep két évtizeddel a film bemutatója után tisztázta, melyik két hollywoodi legenda inspirálta. Az ördög Pradát visel divatszerkesztője férfiaktól merített ihletet.

Hoppá! Meryl Streep is visszatérhet a Mamma Mia 3. részében

Örülhetnek a Mamma Mia! rajongói. A készülő harmadik részben egyre komolyabb a pletyka Meryl Streep visszatéréséről, aki a legendás Donnát alakította.

Miranda Priestly visszatér és dögösebb, mint valaha: így fest Meryl Streep Az ördög Pradát visel forgatásán

Készülj, divatvilág, mert Meryl Streep, akarom mondani Miranda Priestly nem nyugdíjba ment, hanem újratöltve tér vissza – és hozza magával a megszokott gyilkos pillantását is, amivel egy csapásra véget vethet a karrierednek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu