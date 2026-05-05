Dobsz egy hátast Madonna Met-gálás szettjétől: egy egész csapatot magával vitt a vörös szőnyegre

A 2025-ös Met-gálán még egy kétgombos Tom Ford-öltönyben jelent meg szivarral a kezében, idén azonban brutálisan odatette magát és a styling csapat előtt is magasra tette a lécet. Madonna az idei Met-gála vendégeként ugyanis boszorkányos-misztikus végzet asszonyaként tűnt fel a vörös szőnyegen, és zseniálisan állt neki!

Met-gála 2026: Madonna szettje gyszerre volt érzéki és elegáns, dögös és boszorkányos.

Forrás: Getty Images/The Hollywood Reporter

A Met-gála nem gála Madonna nélkül A popdíva egy földig érő, csipkéből készült Saint Laurent ruhában érkezett.

A megjelenés egyszerre idézte meg Madonna provokatív divattörténeti korszakát és egy brit-mexikói festőművész egyik ikonikus alkotását.

A látványt gótikus kiegészítők, különleges frizura és smink tette teljessé.

Érzéki, elegáns Saint Laurent-szettben a 2026-os Met-gálán

A popdíva egy légies, földig érő, szaténból és csipkéből készült Saint Laurent ruhakölteményben lépett a közönség elé. A káprázatos kreáció egyszerre volt érzéki és elegáns, amelyet egy áttetsző lila organza köpeny és egy hatalmas szürke fátyol egészített ki.

A szett központi eleme, azaz a fekete csipkés hálóingruha egyúttal finom utalásként is felfogható: megidézi Madonna azon divattörténeti korszakát, amikor az alsóneműt emelte a felsőruházat rangjára; a ’80-as és ’90-es években kúpos melltartóival és harisnyatartóival sokkolta a közönséget a provokatív divattervező Jean Paul Gaultier-nek köszönhetően.

Említésre méltó a popikon drámai, gótikus fekete cilinderét díszítő hajómakett, valamint a kezében tartott antik kürt. A megjelenést a Merria Dearman által készített, kb. 127 cm hosszú, hollófekete paróka tette teljessé, amely hullámos textúrájával és apró fonataival mesterien eltalálta a boszorkányos dögös lookot.

A szett mögött komoly művészeti inspiráció áll

A ruhaköltemény inspirációjául a szürrealista festőnő, Leonora Carrington Szent Antal megkísértése című 1945-ös alkotása szolgát. A brit-mexikói művész világa régóta inspirálja Madonnát – korábban a Bedtime Story című klipjében is merített belőle.