Dobsz egy hátast Madonna Met-gálás szettjétől: egy egész csapatot magával vitt a vörös szőnyegre

Jónás Ágnes
2026.05.05.
Madonna ismét bebizonyította, hogy semmitől nem riad vissza, ha divatról és performanszról van szó. A 2026-os Met-gála vörös szőnyegén hátborzongatóan misztikus és lélegzetelállítóan elegáns ruhakölteményben vonult. Lesd meg a fotókat és a videót, hidd el, ilyet még nem láttál!

A 2025-ös Met-gálán még egy kétgombos Tom Ford-öltönyben jelent meg szivarral a kezében, idén azonban brutálisan odatette magát és a styling csapat előtt is magasra tette a lécet. Madonna az idei Met-gála vendégeként ugyanis boszorkányos-misztikus végzet asszonyaként tűnt fel a vörös szőnyegen, és zseniálisan állt neki!

Met-gála 2026: Madonna szettje egyszerre volt érzéki és elegáns, dögös és boszorkányos.
A Met-gála nem gála Madonna nélkül

  • A popdíva egy földig érő, csipkéből készült Saint Laurent ruhában érkezett.
  • A megjelenés egyszerre idézte meg Madonna provokatív divattörténeti korszakát és egy brit-mexikói festőművész egyik ikonikus alkotását.
  • A látványt gótikus kiegészítők, különleges frizura és smink tette teljessé.

Érzéki, elegáns Saint Laurent-szettben a 2026-os Met-gálán

A popdíva egy légies, földig érő, szaténból és csipkéből készült Saint Laurent ruhakölteményben lépett a közönség elé. A káprázatos kreáció egyszerre volt érzéki és elegáns, amelyet egy áttetsző lila organza köpeny és egy hatalmas szürke fátyol egészített ki. 

A szett központi eleme, azaz a fekete csipkés hálóingruha egyúttal finom utalásként is felfogható: megidézi Madonna azon divattörténeti korszakát, amikor az alsóneműt emelte a felsőruházat rangjára; a ’80-as és ’90-es években kúpos melltartóival és harisnyatartóival sokkolta a közönséget a provokatív divattervező Jean Paul Gaultier-nek köszönhetően.

Említésre méltó a popikon drámai, gótikus fekete cilinderét díszítő hajómakett, valamint a kezében tartott antik kürt. A megjelenést a Merria Dearman által készített, kb. 127 cm hosszú, hollófekete paróka tette teljessé, amely hullámos textúrájával és apró fonataival mesterien eltalálta a boszorkányos dögös lookot. 

A szett mögött komoly művészeti inspiráció áll

A ruhaköltemény inspirációjául a szürrealista festőnő, Leonora Carrington Szent Antal megkísértése című 1945-ös alkotása szolgát. A brit-mexikói művész világa régóta inspirálja Madonnát – korábban a Bedtime Story című klipjében is merített belőle. 

Ahhoz, hogy ez a monumentális ruhaköltemény és a hozzá tartozó, szerteágazó szürke fátyol méltóságteljesen mutasson a vörös szőnyegen, összesen hét segítő modell kellett, akik folyamatosan tartották a fátyol végeit a lépcsőkön való vonulás közben.

A ruhaköltemény francia, a smink viszont olasz volt

Madonna sminkje az énekesnő gyökereit volt hivatott hangsúlyozni: Marcelo Gutierrez a KIKO Milano termékeivel alkotta meg a díva No-Make up makeupját. 

A szemhéjra finoman csillogó alapréteg, a belső szemzugba és a szemöldökcsontra pedig világosabb tónusok kerültek, az összképet pedig egy lágyan eldolgozott, enyhén füstös tusvonal tette teljessé. 

Madonna-rajongóknak jó hír: július 3-án érkezik Madonna várva várt, 15. stúdióalbuma Confessions II címmel, amely a 2005-ös diszkóstílushoz tér vissza.

