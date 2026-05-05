Dobsz egy hátast Madonna Met-gálás szettjétől: egy egész csapatot magával vitt a vörös szőnyegre

A 2025-ös Met-gálán még egy kétgombos Tom Ford-öltönyben jelent meg szivarral a kezében, idén azonban brutálisan odatette magát és a styling csapat előtt is magasra tette a lécet. Madonna az idei Met-gála vendégeként ugyanis boszorkányos-misztikus végzet asszonyaként tűnt fel a vörös szőnyegen, és zseniálisan állt neki!
A Met-gála nem gála Madonna nélkül
- A popdíva egy földig érő, csipkéből készült Saint Laurent ruhában érkezett.
- A megjelenés egyszerre idézte meg Madonna provokatív divattörténeti korszakát és egy brit-mexikói festőművész egyik ikonikus alkotását.
- A látványt gótikus kiegészítők, különleges frizura és smink tette teljessé.
Érzéki, elegáns Saint Laurent-szettben a 2026-os Met-gálán
A popdíva egy légies, földig érő, szaténból és csipkéből készült Saint Laurent ruhakölteményben lépett a közönség elé. A káprázatos kreáció egyszerre volt érzéki és elegáns, amelyet egy áttetsző lila organza köpeny és egy hatalmas szürke fátyol egészített ki.
A szett központi eleme, azaz a fekete csipkés hálóingruha egyúttal finom utalásként is felfogható: megidézi Madonna azon divattörténeti korszakát, amikor az alsóneműt emelte a felsőruházat rangjára; a ’80-as és ’90-es években kúpos melltartóival és harisnyatartóival sokkolta a közönséget a provokatív divattervező Jean Paul Gaultier-nek köszönhetően.
Említésre méltó a popikon drámai, gótikus fekete cilinderét díszítő hajómakett, valamint a kezében tartott antik kürt. A megjelenést a Merria Dearman által készített, kb. 127 cm hosszú, hollófekete paróka tette teljessé, amely hullámos textúrájával és apró fonataival mesterien eltalálta a boszorkányos dögös lookot.
A szett mögött komoly művészeti inspiráció áll
A ruhaköltemény inspirációjául a szürrealista festőnő, Leonora Carrington Szent Antal megkísértése című 1945-ös alkotása szolgát. A brit-mexikói művész világa régóta inspirálja Madonnát – korábban a Bedtime Story című klipjében is merített belőle.
Ahhoz, hogy ez a monumentális ruhaköltemény és a hozzá tartozó, szerteágazó szürke fátyol méltóságteljesen mutasson a vörös szőnyegen, összesen hét segítő modell kellett, akik folyamatosan tartották a fátyol végeit a lépcsőkön való vonulás közben.
A ruhaköltemény francia, a smink viszont olasz volt
Madonna sminkje az énekesnő gyökereit volt hivatott hangsúlyozni: Marcelo Gutierrez a KIKO Milano termékeivel alkotta meg a díva No-Make up makeupját.
A szemhéjra finoman csillogó alapréteg, a belső szemzugba és a szemöldökcsontra pedig világosabb tónusok kerültek, az összképet pedig egy lágyan eldolgozott, enyhén füstös tusvonal tette teljessé.
Madonna-rajongóknak jó hír: július 3-án érkezik Madonna várva várt, 15. stúdióalbuma Confessions II címmel, amely a 2005-ös diszkóstílushoz tér vissza.
