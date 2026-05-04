Budapesten tűnt el az olasz zenész, az Interpol is keresi - Barátai szerint bűncselekmény áldozata lett

Az Offetto Sconosciuto május 1-jén tartott koncertet a városligetben, ám dobosuknak, a 24 éves Davide Luchellinek nyoma veszett a fellépés előtt. A Liuk művésznévre hallgató olasz zenészt állítólag a Mester utcánál látták utoljára, ám azóta nincs hír hollétéről. A nyomozásba már az Interpolt is bevonták, szülei és zenésztársai pedig egyre idegesebbek.

Első külföldi fellépése előtt tűnt el egy olasz zenész Budapesten.

Az eltűnt olasz zenész esete 2026. május 1-jén a késő esti órákban látták utoljára egy parkolóban.

Utolsó tartózkodási helye egy Mester utca környéki parkoló volt.

Telefonja ki van kapcsolva, magyar és olasz hatóságok keresik az Interpollal együtt.

Barátai szerint Davide Luchelli bűncselekmény áldozata lehetett.

Eltűnt az olasz zenész: ezt lehet eddig tudni

A május 1-jén Városligetben megtartott Independent Voices c. rendezvényen lépett volna fel a Oggetto Sconosciuto nevű zenekar, ám a dobos, Liuk, polgári nevén Davide Luchelli nem érkezett meg a helyszínre. Zenésztársai beszámolója szerint utoljára egy, a Mester utca környékén lévő parkolóban látták utoljára péntek este fél kilenc körül.

Az elmondásuk alapján kék farmert fehér pulóvert és fekete bőrdzsekit viselő 24 éves olasz zenész valóban elindult valahova, ám azóta senki sem tudta felvenni vele a kapcsolatot. Telefonja kikapcsolt állapotban van, ismerősei kedves, megbízható embernek írták le, akinek nem látszott, hogy bármi problémája lenne.

Mivel ez lett volna a banda első külföldi fellépése, valószínűtlen, hogy a férfi önként ment volna világgá, barátai azt gyanítják, hogy bűncselekmény áldozata lett. A zenekar azonnal megszakította turnéját, feljelentést tett a rendőrségen és posztot tett közzé az esetről. Luchelli édesapa szintén jelentette az ügyet a padovai rendőrségen, aki hamarosan Magyarországra repül, hogy innen kövesse az eseményeket.

Az olasz és magyar hatóságok munkája mellett már az Interpol is beszállt a nyomozásba. A hírek szerint az eltűnt férfi egyelőre nem szerepel az eltűnt személyek listáján, a nyomozás jelenleg is zajlik.

