Kínai mozifilmben tér vissza a vászonra a Barátok közt sztárja

Jól olvastad! Cui Sissy legközelebb egy kínai mozifilmben fog feltűnni! A színésznő 2013 és 2014 között szerepelt az egyik legnépszerűbb magyar sorozatban, a Barátok köztben, ahol Wu Lien karakterét személyesítette meg. Most pedig 10 évvel a sorozat lezárulta után egy mozifilmben csillogtatja meg tehetségét.

Cui Sissy Budapesten született 1994-ben, kínai szülők gyermekeként

Forrás: Origo/Szabó Gábor

Kínai-magyar testvérdrámában tűnt fel Cui Sissy

Különleges filmes produkcióban láthatjuk viszont a Barátok közt korábbi szereplőjét. Nemrég készült el a Nem én vagyok című fantasyelemekkel átszőtt magyar-kínai testvérdráma, amely rendezője nem más, mint Zhang Ge, aki egy kínai származású, fiatal magyar filmes. Az alkotást még 2023-ban kezdték el forgatni, ám a Blikk értesülései szerint az utómunka végül három évig tartott.

„Ha nincs pénze az embernek, akkor legalább legyen ideje. Nem akartuk elsietni a bemutató, csak akkor engedtük ki a filmet, amikor minden a helyére került. A pénzhiány nemcsak az utómunkát, hanem a teljes gyártást meghatározta. Saját kezűleg építettem fel a díszletet: korábban sokáig dolgoztam ácsként építkezéseken, úgyhogy tudtam, hogyan kell ezt megcsinálni. A helyszín pedig egy gyerekruhabolt volt, amelyet egy kínai tulajdonostól béreltem ki. Bekopogtam, és mondtam neki, látom, nem megy jól az üzlet. Kivettük fél évre, és ott készítettük el az egészet..." - nyilatkozta a rendező a lapnak. Hogy kerül a képbe Cui Sissy? Kiderült, hogy a filmes régóta ismerte a színésznőt, aki jelenleg egy berlini egyetemen tanul, ezért a forgatásokra ingázott a két főváros között. Rajtuk kívül a film többi szereplőjét és dolgozóját a kapcsolati hálójukon keresztül találták meg és a Facebookot is igénybe vették a casting során.

Cui Sissy így emlékezett vissza a forgatásra:

„Volt egy több mint féléves próbafolyamatunk, találkoztunk és gyakoroltunk, amikor csak tudtunk. Maga a forgatás 33 napos volt, minden pillanatát élveztem. Közben tényleg egy családdá váltunk" – árulta el a Barátok közt sztárja.

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