Fura szerelmi háromszög miatt romlott meg Diana hercegné és Sarah Ferguson barátsága

Sarah Fergusonról napjainkban a Jeffrey Epstein-botrány miatt hallunk sokat, ám néhány évtizeddel ezelőtt még ő is ünnepelt hercegné volt. András herceg feleségeként köztiszteletnek örvendett és hatalmas befolyása volt a királyi család életére. Nagyon jóban volt a sógornőjével, Diana hercegnével, akkor ekkor még Károly herceg felesége volt. A barátnők kapcsolata azonban váratlanul megszakadt és sokáig titkolták, hogy min vesztek össze igazából.

Sarah Ferguson és Diana hercegné barátsága John F. Kennedy Jr. miatt romlott meg.

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Sarah Ferguson féltékeny volt Diana hercegnére

Ahogy megírtuk, a két hercegné kapcsolata azután kezdett el megromlani, hogy Sarah Ferguson az önéletrajzi könyvében arról írt, hogy Diana hercegné egyik cipője miatt szemölcs lett a lábán. Vilmos herceg és Harry herceg édesanyja ezt sosem tudta megbocsájtani, most pedig újabb részletet tudhattuk meg a hercegnék közti ellentétről. A szemölcsös botrány után még puskaporosabbá vált a levegő közöttük, ugyanis Ferguson belezúgott John F. Kennedy Jr.-ba, a férfi azonban Diana hercegné kegyeire vágyott. A tragikusan fiatalon elhunyt hercegné és a világhírű politikus, John F. Kennedy fia 1995 decemberében a Carlyle Hotelben ismerkedtek meg egymással. „Nos, nemet mondott a közeledésemre, de azt el kell ismernem, hogy nagyszerű lábai vannak” – mesélte JFK Jr. a találkozó után az egyik barátjának.

Diana azt szerette volna, ha Vilmos JFK Jr. nyomdokaiba lép

Bennfentesek szerint Diana nagyra tartotta az üzletembert, azonban nem szeretett volna semmit tőle, csupán azt, hogy az idősebbik fia, Vilmos herceg felnőttként olyan emberré válljon, amilyennek Johnt tartotta.

„Remélem, hogy felnőttként olyan okos és tudatos lesz, mint John Kennedy Jr. Azt akarom, hogy ő is olyan jól tudja kezelni a sajtót és az embereket, mint John” – nyilatkozta korábban Diana az idősebbik fiáról.

Ferguson minden vágya volt hogy találkozzon Amerika legkívánatosabb agglegényével

Volt azonban valaki, aki rettenetesen megsértődött a hercegnére, amiért titokban találkozott az üzletemberrel. Ez nem más volt, mint Sarah Ferguson. A királyi család egyik szakírója, Patrick Jephson a legújabb könyvében arról számolt be, hogy András herceg exfelesége rajongott JFK. Jr.-ért és mindent megtett volna, hogy meghódíthassa a milliárdos üzletember szívét.