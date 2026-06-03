Fel sem ismerni a 90-es évek ikonikus sztárját – Új külsővel sokkolt a Seinfeld sztárja

Ha a '90-es évek sorozatait kéne felsorolnunk, a Seinfeld címe minden bizonnyal az elsők között sejlene fel. A sitcom lelke a Jason Alexander által megformált George Constanza volt, akit azóta is gyakran emlegetnek hivatkozási pontként. Amilyen népszerű karakter volt, annyira rejtőzködő az őt alakító színész, aki nemrég kivételt tett, így lencsevégre kaphatták Los Angeles utcáin. A 66 éves színész szinte teljesen felismerhetetlen új fotóin.

Jason Alexander, a Seinfeld sztárja ma már felismerhetetlen.

Forrás: Getty Images

1989 és 1998 között szerepelt a Seinfeld sorozatban, kilenc évadon keresztül.

Jason Alexander teljesen felismerhetetlen legújabb képein.

Felismerhetetlen Jason Alexander, a Seinfeld sztárja

Ha nem is láttad magát a Seinfeld sorozatot, George Constanza karakterének képe biztosan megvan a fejedben. Aki viszont azt várja, hogy a karaktert megformáló színész ugyanazt kopasz, kissé szerencsétlen fizimiskát hozza, nagyot csalódna a 66 éves színész legújabb fotói láttán.

Jason Alexandert ritkán lehet nyilvánosan látni, ám nemrég sikerült lencsevégre kapni, ahogy Los Angeles utcáin sétálgatott egy barátjával. Ha nem írták volna a képek alá a nevét, valószínűleg mi magunk sem hittük volna el, hogy ugyanarról a személyről van szó, akit a '90-es évek ikonikus sorozatában látott, annyit változott külseje. A színész legfrissebb képeit ide kattintva tekintheted meg.

Deres szakáll, lezser kockás ing, fekete blézer, kék farmer, mindez napszemüveggel és arany övcsattal kiegészítve szinte felismerhetetlenné teszi a sorozatsztárt.

Alexander korábban elárulta, hogy az volt a kedvenc epizódja a Seinfeldben, amikor Constanza egy kiadónál dolgozik, összeszűri a levet a takarítónővel, majd lebukik. Erről így nyilatkozott: „Ez volt a legzseniálisabb kísérlet arra, hogy valaki megmentse a jó hírnevét, amit valaha el tudtam képzelni."

Legutóbb 2026 decemberében látták az Emmy-díjra jelölt színművészt, aki a Seinfeld sorozaton kívül olyan alkotásokhoz adta a nevét, mint a Micsoda nő (1990), Jákob lajtorjája (1990), Csúcsfejek (1993), illetve A nagyon nagy Ő (2001).