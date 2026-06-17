Jennifer Lopez új kapcsolata felrobbantotta a Netflixet – A Munkahelyi románc a nyár nagy meglepetése

A Munkahelyi románc már a címével egyértelművé teszi, mire vállalkozik: egy klasszikus romkomot hoz, amelyben a szerelem a munkahely falai között bontakozik ki. Jennifer Lopez egy sikeres légitársaság elhivatott vezérigazgatóját alakítja, aki új vállalati jogászával, Daniel Blanchflowerrel kerül egyre szorosabb kapcsolatba. Az első találkozásuk távol áll a hollywoodi tündérmeséktől, éppen ezért működik olyan jól a történet: egyszerre kínos, vicces és meglepően aranyos.

Munkahelyi románc: Jennifer Lopez

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopeznek a vérében van a romkom műfaja.

A Munkahelyi románc szerethető, nagyon emberi, fordulatokkal és ütős poénokkal teli történet.

Brett Goldstein nemcsak főszereplőként, hanem társforgatókönyvíróként is jegyzi a produkciót, ami a film sajátos, brit humorán is érződik.

A látványvilágot Kristi Zea álmodta meg, akinek nevéhez olyan klasszikus filmek kötődnek, mint A bárányok hallgatnak vagy a Nagymenők.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein között nagyon erős a kémia

Ahogy a két főhős megismerkedik, az egyszerre röhejes és bájos. Jackie Cruz (Jennifer Lopez), egy nagy légitársaság magabiztos és sikeres vezérigazgatója magához hívatja új vállalati jogászát, a hasonlóan fegyelmezett Daniel Blanchflowert (Brett Goldstein). Ők ketten olyanok, mint – ahogy a filmben is elhangzik – Trója Helénája és Mr. Bean. Lopez jól hozza az elérhetetlen, csillogó dívát, Goldstein pedig a hétköznapi, kissé nyers brit pasit. Ez a kontraszt teremti meg a feszültséget: minden józan megfontolás ellenére szeretnének közelebb kerülni egymáshoz.

Az alkotók úgy ábrázolják a két főszereplő kapcsolatát, ahogyan azt a való életben is adná magát: félreértések, boldog és szomorú pillanatok váltakoznak, a rendező, Ol Parker pedig ugyanazzal a stílussal rendezi a filmet, amely a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba, vagy a Beugró a Paradicsomba esetében is működött.

J.Lo a vígjátékban is maximalista és munkamániás

A legendás tervező, Kristi Zea alkotta meg a jelenetek letisztult és modern tereit, amelyek a Jennifer Lopez által alakított Jackie munkamániáját és rideg professzionalizmusát szimbolizálják. Az Emmy-díjas Brett Goldstein a Ted Lasso című sorozat morcos, de jószívű Roy Kentjeként szerzett világhírnevet, a Marvel filmes univerzumban Herkulest alakítja. Ő a Munkahelyi románc társforgatókönyvírója is, és ha hozzávesszük, hogy stand up esteken is fellép, akkor pontosan érteni fogjuk, miért olyan a film humora, amilyen.