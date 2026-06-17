Jennifer Lopez új kapcsolata felrobbantotta a Netflixet – A Munkahelyi románc a nyár nagy meglepetése

A Munkahelyi románc már a címével egyértelművé teszi, mire vállalkozik: egy klasszikus romkomot hoz, amelyben a szerelem a munkahely falai között bontakozik ki. Jennifer Lopez egy sikeres légitársaság elhivatott vezérigazgatóját alakítja, aki új vállalati jogászával, Daniel Blanchflowerrel kerül egyre szorosabb kapcsolatba. Az első találkozásuk távol áll a hollywoodi tündérmeséktől, éppen ezért működik olyan jól a történet: egyszerre kínos, vicces és meglepően aranyos.
- Jennifer Lopeznek a vérében van a romkom műfaja.
- A Munkahelyi románc szerethető, nagyon emberi, fordulatokkal és ütős poénokkal teli történet.
- Brett Goldstein nemcsak főszereplőként, hanem társforgatókönyvíróként is jegyzi a produkciót, ami a film sajátos, brit humorán is érződik.
- A látványvilágot Kristi Zea álmodta meg, akinek nevéhez olyan klasszikus filmek kötődnek, mint A bárányok hallgatnak vagy a Nagymenők.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein között nagyon erős a kémia
Ahogy a két főhős megismerkedik, az egyszerre röhejes és bájos. Jackie Cruz (Jennifer Lopez), egy nagy légitársaság magabiztos és sikeres vezérigazgatója magához hívatja új vállalati jogászát, a hasonlóan fegyelmezett Daniel Blanchflowert (Brett Goldstein). Ők ketten olyanok, mint – ahogy a filmben is elhangzik – Trója Helénája és Mr. Bean. Lopez jól hozza az elérhetetlen, csillogó dívát, Goldstein pedig a hétköznapi, kissé nyers brit pasit. Ez a kontraszt teremti meg a feszültséget: minden józan megfontolás ellenére szeretnének közelebb kerülni egymáshoz.
Az alkotók úgy ábrázolják a két főszereplő kapcsolatát, ahogyan azt a való életben is adná magát: félreértések, boldog és szomorú pillanatok váltakoznak, a rendező, Ol Parker pedig ugyanazzal a stílussal rendezi a filmet, amely a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba, vagy a Beugró a Paradicsomba esetében is működött.
J.Lo a vígjátékban is maximalista és munkamániás
A legendás tervező, Kristi Zea alkotta meg a jelenetek letisztult és modern tereit, amelyek a Jennifer Lopez által alakított Jackie munkamániáját és rideg professzionalizmusát szimbolizálják. Az Emmy-díjas Brett Goldstein a Ted Lasso című sorozat morcos, de jószívű Roy Kentjeként szerzett világhírnevet, a Marvel filmes univerzumban Herkulest alakítja. Ő a Munkahelyi románc társforgatókönyvírója is, és ha hozzávesszük, hogy stand up esteken is fellép, akkor pontosan érteni fogjuk, miért olyan a film humora, amilyen.
A Munkahelyi románc nem túl nagy volumenű alkotás, mégis van benne valami abból az elegáns, kedélyes hangulatból, amely a kilencvenes évek romantikus filmjeit jellemezte.
Irigykedve nézzük, milyen gyönyörű még mindig az 56 éves Jennifer Lopez, tökéletes a bőre és az alakja. Megjelenésén sokat dob a jelmeztervező, Caroline Duncan jó ízlése is: földszínű kötött ruhákba és krémszínű kosztümökbe öltözteti a színésznőt.
A film legszórakoztatóbb szereplői mégsem Lopez és Goldstein
Hanem a Betty Gilpin által játszott Sydney, aki Jackie törtető, munkamániás (és várandós) helyettese, és aki irracionális elánnal (és tomboló hormonoktól telve) ellenzi a kibontakozó románcot. A terhesség utolsó hónapjában is makacsul elutasítja a szülési szabadságot.
A Munkahelyi románc olyan vígjáték, amelyhez hasonlót évek óta nem láttunk. Kellően játékos, könnyed és éppen annyira abszurd, hogy emlékezetes maradjon.
Munkahelyi románc - Netflix
Rendező: Ol Parker
Forgatókönyv: Bret Goldstein, Joe Kelly
Műfaj: Romantikus filmvígjáték (romkom)
Szereplők: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos
Operatőr: Robert Yeoman
Játékidő: 114 perc
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