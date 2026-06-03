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betörés

Döbbenetes videó a rablásról: percek alatt kifosztották az angol világsztár olaszországi luxusotthonát

Getty Images - Witthaya Prasongsin
betörés Olaszországban videó rablás Jamie Vardy
Simon Benedek
2026.06.03.
Még tavaly novemberben fosztották ki egy a Cremonese angol világsztárjának olaszországi luxusotthonát. Az angol válogatott játékos, Jamie Vardy és családja nem tartózkodtak otthon. Nemrég sokkoló videó került fel az internetre a rablásról.
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A Cremonesében futballozó Jamie Vardy házába az ablakon keresztül jutottak be a tolvajok, és amit csak tudtak, elvittek. A 80 ezer font, vagyis mintegy 35 millió forint értékű rablásban különböző ékszereket, órákat, köztük egy Patek Philippe karórát, valamint készpénzt is eltulajdonítottak a bűnözők.

Rablás: Jamie Vardy és a felesége, Rebekah Vardy.
Jamie Vardy és a felesége, Rebekah Vardy meséltek a sokkoló rablásról.
Forrás: Getty Images Europe
  • Álarcos betörők hatoltak be Jamie Vardy olaszországi luxusvillájába, miközben a család távol volt.
  • A rablás során ékszereket, órákat és készpénzt vittek el.
  • A zsákmány értéke mintegy 80 ezer font, azaz körülbelül 35 millió forint volt.
  • A biztonsági kamerás felvételeket nemrég a család realityműsorában is bemutatták.

Nyilvánosságra kerültek a biztonsági kamera felvételei a rablásról

Döbbenetes biztonsági kamerás felvételek kerültek nyilvánosságra arról, ahogy álarcos betörők feldúlják és kifosztják Jamie Vardy és felesége, Rebekah Vardy közel 2 millió fontos (870 millió forint) olaszországi villáját. A házaspár az angol válogatott világsztár olasz klubjához, a Cremonese-hez való szerződése miatt költözött Olaszországba, és az új életüket saját realityműsorukban is dokumentálják. A család azonban tavaly novemberben rémálomszerű helyzettel szembesült, amikor 5 maszkos férfi feszítővasakkal tört be a Garda-tó melletti villájukba, miközben ők éppen a családfő focimeccsén voltak.

Az olasz rendőrség szerint a bűnbanda figyelte a világsztárt és családját, ezért szándékosan az egyik idegenbeli mérkőzésére időzítették a betörést. A biztonsági kamera felvételei szerint egy nyitva hagyott ablakon másztak be a bűnözők. Percekig a helyszínen időztek, azután távoztak a zsákmánnyal. A hírek szerint a bébiszitter otthon tartózkodott, de nyilvánvalóan nem tudta megakadályozni a betörést.

Jamie Vardy és felesége a realityműsorukban beszéltek a történtekről

A betörésről szóló jelenetek a The Vardy's című háromrészes realitysorozatban láthatók. A biztonsági felvételeket a műsorban mutatták be, ahol Rebekah és Jamie részletesen beszélnek is a történtekről. 

„Tudtam, hogy valaki járt a házban, és elvitte a dolgainkat. A felvételeken tisztán látszik 5 feszítővasakkal felszerelt, símaszkot viselő férfi. Ami történt, kész rémálom volt, és mindig is ez volt az egyik legnagyobb félelmem” – mondta Rebekah, aki azt is elárulta, hogy az Olaszországba költözés így is megviselte a családjukat és a gyerekeiket. 

A rablás videója ide kattintva látható a The Sun cikkébe ágyazva. Az angol csatárról nemrég a Netflixen is megjelent egy dokumentumfilm, amely a karrierjére fókuszál. 

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