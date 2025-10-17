Hány óra van? Homokóra! − 5 gyakorlat, hogy csúcsformában legyél

Minden álmod, hogy csodálatos darázsderekad legyen? Olyan gyakorlatokat hoztunk, amelyekkel könnyen homokóra alakod lehet! Karcsú derék még az ünnepek előtt? Próbáld ki az alábbi gyakorlatokat!
Karcsú derék, hogy magabiztosabban viselhess bármilyen ruhát
Még van pár hónapod, hogy teljesítsd az idei fogadalmad és testileg-lelkileg megszépülj a karácsonyi ünnepekre! Az alakformálás alapeleme a rendszeres testmozgás, de ne aggódj, nem kell profinak lenned.
Olyan otthon végezhető gyakorlatokat mutatunk, amelyekkel csak úgy olvadnak majd le rólad a kilók. A törzsizmok erősítésével, akár hetek alatt karcsúbb lehet a derekad.
Milyen feladatokat végezz el? Már mutatjuk is az edzéstervet!
Gyakorlatok az elképesztő homokóra alakért
Ne felejtsd el bemelegíteni a gyakorlatok előtt, nehogy sérülés érjen!
A „százas”
A pilátesz egyik leghatásosabb gyakorlata a száza becenévre keresztelt mozdulatsor.
Így végezd:
Feküdj hanyatt, majd emeld meg a hajlított lábaidat derékszögben. Ezután emeld meg a válladat és a fejedet is.
Mozgasd a karjaidat a combod mellett fel és le: számolj öt karpumpálásig belégzéskor, majd számolj ötig kilégzéskor is. Juss el 100 karpumpálásig. Ha nehezíteni akarod, akkor nyújtsd ki közben a lábadat, ahogy a videón látod!
Plank egy kis extrával
A plank szintén egy közkedvelt gyakorlat a laposabb hasért, de belerakunk egy kis csavart!
Így végezd:
Helyezkedj négykézlábra, térdelőállásba, majd told fel a fenekedet, hogy plank pozícióba kerülj. Tartsd 15 másodpercig a klasszikus plank pozíciót, majd 15 másodpercig csavard jobbra és balra a csípődet. Ismételd a gyakorlatot háromszor.
Zsugorfelülés terpesszel
Ezt a gyakorlatot se a szokványos módon képzeld el, mert a lábaidra extrán szükség lesz.
Így végezd:
Helyezkedj hanyatt fekvésbe, majd emeld meg a törzsedet és a nyújtott lábaidat is. Belégzésre közelítsd a megemelt törzsedet a lábaidhoz, majd engedd vissza az alapállapotba. A gyakorlat másik felében a kezeiddel támaszkodj meg a törzsed mögött, a lábaidat nyisd terpeszbe, majd zárd össze. Jöhetnek az ismétlések. Csinálj 20 felülést, majd ismételd háromszor a gyakorlatot.
Lábemelés
Ez a gyakorlat bármennyire is egyszerűnek tűnik, az egyik leggyilkosabb zsírégető mind közül.
Így végezd:
Helyezkedj hanyatt fekvésbe és nyújts ki a lábad.
Amíg 10-ig számolsz, addig lassan emeld fel a nyújtott és összeszorított lábaidat, majd 10-ig számolva lassan ereszd vissza a földre. Garantált másnapra az izomláz!
Híd lábemeléssel
Ebben a mozdulatsorban is lesz egy kis fordulat, hogy nehezítsük a dolgod, de a szép darázsderékért bizony meg kell szenvedni.
Így végezd:
Feküdj hanyatt behajlított lábakkal, majd emeld fel a csípődet.
Emeld meg az egyik lábadat, majd told felfelé a csípődet. Minden emelésnél számolj egyet egészen 10-ig, majd tedd le a lábadat, emeld fel a másikat, és végezd el azzal is a gyakorlatot. Ismételd négyszer!
Fontos, hogy csupán ezekkel a gyakorlatokkal nem érhetsz el tartós változást, ahhoz teljes életmódváltás szükséges: vagyis a sok mozgás mellett étkezz egészségesen, hagyj fel a káros szokásaiddal és igyál sok folyadékot!