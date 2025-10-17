Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
darázsderék

Hány óra van? Homokóra! − 5 gyakorlat, hogy csúcsformában legyél

darázsderék lapos has egészség mozgás edzés
Kővári F. Luca
2025.10.17.
Hány óra van? Húzóra? Akarjuk mondani... homokóra! Ugyanis már csak pár hónapod van, hogy a karácsonyi ünnepek előtt hozzáfogj a karcsú derék projekthez!

Minden álmod, hogy csodálatos darázsderekad legyen? Olyan gyakorlatokat hoztunk, amelyekkel könnyen homokóra alakod lehet! Karcsú derék még az ünnepek előtt? Próbáld ki az alábbi gyakorlatokat!

karcsú derék
A karcsú derék nem álom a következő gyakorlatokkal
Forrás: Shutterstock

Karcsú derék, hogy magabiztosabban viselhess bármilyen ruhát

Még van pár hónapod, hogy teljesítsd az idei fogadalmad és testileg-lelkileg megszépülj a karácsonyi ünnepekre! Az alakformálás alapeleme a rendszeres testmozgás, de ne aggódj, nem kell profinak lenned. 

Olyan otthon végezhető gyakorlatokat mutatunk, amelyekkel csak úgy olvadnak majd le rólad a kilók. A törzsizmok erősítésével, akár hetek alatt karcsúbb lehet a derekad.

Milyen feladatokat végezz el? Már mutatjuk is az edzéstervet!

Gyakorlatok az elképesztő homokóra alakért

Ne felejtsd el bemelegíteni a gyakorlatok előtt, nehogy sérülés érjen!

A „százas” 

A pilátesz egyik leghatásosabb gyakorlata a száza becenévre keresztelt mozdulatsor. 
Így végezd: 
Feküdj hanyatt, majd emeld meg a hajlított lábaidat derékszögben. Ezután emeld meg a válladat és a fejedet is. 
Mozgasd a karjaidat a combod mellett fel és le: számolj öt karpumpálásig belégzéskor, majd számolj ötig kilégzéskor is. Juss el 100 karpumpálásig. Ha nehezíteni akarod, akkor nyújtsd ki közben a lábadat, ahogy a videón látod!

@poppyyoungpilates Hundred The first exercise in the classical Pilates Mat repertoire. This gets the body warmed up right away & If you take class with me you know this is a one of my favs. Incorporating breathing, co ordination, strength, concentration, the list goes on. Who wants to see what’s next in the Pilates Mat order? #pilates #josephpilates #fitness #workout #classicalmatwork #100s #abdominals #powerhouse ♬ original sound - poppyyoungpilates

Plank egy kis extrával

A plank szintén egy közkedvelt gyakorlat a laposabb hasért, de belerakunk egy kis csavart!
Így végezd:
Helyezkedj négykézlábra, térdelőállásba, majd told fel a fenekedet, hogy plank pozícióba kerülj. Tartsd 15 másodpercig a klasszikus plank pozíciót, majd 15 másodpercig csavard jobbra és balra a csípődet. Ismételd a gyakorlatot háromszor.

@fit.withmonii

Te hány percig bírod tartani? 🕒

♬ Fighter - Royal Deluxe

Zsugorfelülés terpesszel

Ezt a gyakorlatot se a szokványos módon képzeld el, mert a lábaidra extrán szükség lesz.
Így végezd: 
Helyezkedj hanyatt fekvésbe, majd emeld meg a törzsedet és a nyújtott lábaidat is. Belégzésre közelítsd a megemelt törzsedet a lábaidhoz, majd engedd vissza az alapállapotba. A gyakorlat másik felében a kezeiddel támaszkodj meg a törzsed mögött, a lábaidat nyisd terpeszbe, majd zárd össze. Jöhetnek az ismétlések. Csinálj 20 felülést, majd ismételd háromszor a gyakorlatot.

@movewithzsofi 2 hét után már lehet látni az eredményt!🤩 #core #pilates #innerthigh #muscle #exercises #pilatesworkout #newyear #2025 #pilatesinstructor #sun #sunday #sunny ♬ PUSH 2 START - Tyla

Lábemelés

Ez a gyakorlat bármennyire is egyszerűnek tűnik, az egyik leggyilkosabb zsírégető mind közül. 
Így végezd:
Helyezkedj hanyatt fekvésbe és nyújts ki a lábad. 
Amíg 10-ig számolsz, addig lassan emeld fel a nyújtott és összeszorított lábaidat, majd 10-ig számolva lassan ereszd vissza a földre. Garantált másnapra az izomláz!

@whatever.jerel Leg Angle Hold #corestrength #abworkout #sixpack #abs #fyp ♬ She Knows - J. Cole

Híd lábemeléssel

Ebben a mozdulatsorban is lesz egy kis fordulat, hogy nehezítsük a dolgod, de a szép darázsderékért bizony meg kell szenvedni.
Így végezd: 
Feküdj hanyatt behajlított lábakkal, majd emeld fel a csípődet. 
Emeld meg az egyik lábadat, majd told felfelé a csípődet. Minden emelésnél számolj egyet egészen 10-ig, majd tedd le a lábadat, emeld fel a másikat, és végezd el azzal is a gyakorlatot. Ismételd négyszer!

@bellajep Glute Bridge Leg Raises - how to do them correctly to avoid injury! Follow for more tips from a qualified instructor x #pilatesinstructor #pilatesworkout #workout #motivation ♬ Sure Thing (sped up) - Miguel

Fontos, hogy csupán ezekkel a gyakorlatokkal nem érhetsz el tartós változást, ahhoz teljes életmódváltás szükséges: vagyis a sok mozgás mellett étkezz egészségesen, hagyj fel a káros szokásaiddal és igyál sok folyadékot!

 

A hollywoodi vádli titka — 5 lábgyakorlat, és a legszexibb sztárok is elbújhatnak mögötted

Olyan lábakat szeretnél, mint amilyen a legnagyobb sztároknak van? Mutatunk 5 olyan lábgyakorlatot, amitől olyan karcsú vádlijaid lesznek, mint a legvonzóbb filmcsillagoknak, sőt!

Még idén szeretnél formába lendülni? — Mutatjuk, mit sportolnak a vonzó nők

Ki ne szeretne vonzó vagy még vonzóbb lenni? Bár nem csak a sport tehet azzá, a mozgásnak is jelentős szerepe van benne. De nem mindegy, milyen típusú az a mozgás.

4 hét alatt elbúcsúzhatsz az integetőhájtól: végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap

A feszes karok nem elérhetetlenek: tippjeinkkel és két súlyzóval azonnal formába lendülhetsz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu