Hány óra van? Homokóra! − 5 gyakorlat, hogy csúcsformában legyél

Minden álmod, hogy csodálatos darázsderekad legyen? Olyan gyakorlatokat hoztunk, amelyekkel könnyen homokóra alakod lehet! Karcsú derék még az ünnepek előtt? Próbáld ki az alábbi gyakorlatokat!

A karcsú derék nem álom a következő gyakorlatokkal

Karcsú derék, hogy magabiztosabban viselhess bármilyen ruhát

Még van pár hónapod, hogy teljesítsd az idei fogadalmad és testileg-lelkileg megszépülj a karácsonyi ünnepekre! Az alakformálás alapeleme a rendszeres testmozgás, de ne aggódj, nem kell profinak lenned.

Olyan otthon végezhető gyakorlatokat mutatunk, amelyekkel csak úgy olvadnak majd le rólad a kilók. A törzsizmok erősítésével, akár hetek alatt karcsúbb lehet a derekad.

Milyen feladatokat végezz el? Már mutatjuk is az edzéstervet!

Gyakorlatok az elképesztő homokóra alakért

Ne felejtsd el bemelegíteni a gyakorlatok előtt, nehogy sérülés érjen!

A „százas”

A pilátesz egyik leghatásosabb gyakorlata a száza becenévre keresztelt mozdulatsor.

Így végezd:

Feküdj hanyatt, majd emeld meg a hajlított lábaidat derékszögben. Ezután emeld meg a válladat és a fejedet is.

Mozgasd a karjaidat a combod mellett fel és le: számolj öt karpumpálásig belégzéskor, majd számolj ötig kilégzéskor is. Juss el 100 karpumpálásig. Ha nehezíteni akarod, akkor nyújtsd ki közben a lábadat, ahogy a videón látod!

Plank egy kis extrával

A plank szintén egy közkedvelt gyakorlat a laposabb hasért, de belerakunk egy kis csavart!

Így végezd:

Helyezkedj négykézlábra, térdelőállásba, majd told fel a fenekedet, hogy plank pozícióba kerülj. Tartsd 15 másodpercig a klasszikus plank pozíciót, majd 15 másodpercig csavard jobbra és balra a csípődet. Ismételd a gyakorlatot háromszor.

Zsugorfelülés terpesszel

Ezt a gyakorlatot se a szokványos módon képzeld el, mert a lábaidra extrán szükség lesz.

Így végezd:

Helyezkedj hanyatt fekvésbe, majd emeld meg a törzsedet és a nyújtott lábaidat is. Belégzésre közelítsd a megemelt törzsedet a lábaidhoz, majd engedd vissza az alapállapotba. A gyakorlat másik felében a kezeiddel támaszkodj meg a törzsed mögött, a lábaidat nyisd terpeszbe, majd zárd össze. Jöhetnek az ismétlések. Csinálj 20 felülést, majd ismételd háromszor a gyakorlatot.