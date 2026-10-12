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Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője, keresi a rendőrség: Nagy Enikő kemény kritikákat kapott

tehetségkutató X-Faktor körözés
Life.hu
2026.10.12.
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Eltűnt Nagy Enikő, aki az X-Faktor hétvégi adásában szerepelt. A 15 éves makói lány október 11-én tűnt el, körözik.

Nagy Enikőt az X-Faktor legutóbbi válogatójában láthattuk a hétvégén. A fiatal lány Bruno x Spacc egyik, trágár kifejezéseket is tartalmazó dalát választotta produkciójához. Az előadást Gáspár Laci egy ponton leállította, a mentorok pedig élesen bírálták a dalválasztást: a szöveg szerintük nem illett egy 15 éves versenyzőhöz.

z X-Faktor versenyzőjét, Nagy Enikőt keresi a rendőrség
Az X-Faktor versenyzőjét, Nagy Enikőt keresi a rendőrség
Forrás: police.hu

Nagy Enikő szereplése a közösségi oldalakon is komoly indulatokat váltott ki, bíráló és elmarasztaló hozzászólásokat kapott. Arról azonban nincs információ, hogy a történteknek köze lenne a lány eltűnéséhez, annak okai és körülményei nem ismertek.

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Az X-Faktor versenyzőjét, Nagy Enikőt keresni a rendőrség

A police.hu körözési adatbázisa szerint az 2011-ben született, Makóról származó Nagy Enikő október 11-én tűnt el. Az eltűnése miatt a Makói Rendőrkapitányság indított eljárást, az ügy száma 06040-157/625/2026. KÖR.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tudja, hol tartózkodik Nagy Enikő, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, jelentkezzen. Bejelentést névtelenül is lehet tenni a nap 24 órájában hívható Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán. Információt várnak a Makói Rendőrkapitányság +36 (62) 511-260-as telefonszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón is.

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