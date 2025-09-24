Íme egy optikai illúzió ami a legkeményebb feladványok közé tartozik! Kösd fel a gatyád, és élesítsd a szemed, mert ez most nem lesz könnyű menet! Most még van lehetőséged, hogy meghátrálj és inkább egy könnyebben megoldható, egyszerűbb feladvánnyal szórakoztasd magad. Mégis itt maradtál? Úgy tűnik, te nem hátrálsz meg a legnehezebb kihívásoktól sem. Oké, ez már egy jó kezdet, de ne felejtsd el: mi előre szóltunk. Ha készen állsz, mutatjuk a betűkereső IQ-tesztet, de tartsd észben: mindössze tizenegy másodperced van, hogy rábukkanj a rejtett C betűre!

Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Betűkereső IQ-teszt: találd meg a C betűt mielőtt lejár az idő!

Először csak messziről nézed a monitort, majd egyre közelebb hajolsz. Látod már? Vagy még mindig nem? Vajon hol bujkál a C betű? Mindegyik betű egyformának tűnik, pedig nem az! Most már látod, hogy milyen rafinált ez az optikai illúzió? Az ilyen típusú agytornák direkt úgy lettek megalkotva, hogy próbára tegyék a megfigyelőképességedet, a kritikai gondolkodásodat és az érzékeidet. Nem véletlen tehát, hogy csak a 140+ IQ-szint feletti lángelméknek sikerül megoldaniuk 11 másodpercen belül. Bizonyítsd be, hogy közéjük tartozol! Hajrá, mi drukkolunk!