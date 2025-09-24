Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai illúzió betűkereső agytorna IQ-teszt
Tóth Bori
2025.09.24.
Ha úgy érzed, hogy majd elalszol, ez a feladvány úgy felpörget majd, mint egy bögre kávé! Most egy olyan IQ-tesztet hoztunk, amitől garantáltan kipattan majd a szemed! Vajon meg tudod oldani? Derítsd ki most!

Íme egy optikai illúzió ami a legkeményebb feladványok közé tartozik! Kösd fel a gatyád, és élesítsd a szemed, mert ez most nem lesz könnyű menet! Most még van lehetőséged, hogy meghátrálj és inkább egy könnyebben megoldható, egyszerűbb feladvánnyal szórakoztasd magad. Mégis itt maradtál? Úgy tűnik, te nem hátrálsz meg a legnehezebb kihívásoktól sem. Oké, ez már egy jó kezdet, de ne felejtsd el: mi előre szóltunk. Ha készen állsz, mutatjuk a betűkereső IQ-tesztet, de tartsd észben: mindössze tizenegy másodperced van, hogy rábukkanj a rejtett C betűre!

Betűkereső IQ-teszt
IQ-teszt: keresd meg a C betűt!
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Betűkereső IQ-teszt: találd meg a C betűt mielőtt lejár az idő!

Először csak messziről nézed a monitort, majd egyre közelebb hajolsz. Látod már? Vagy még mindig nem? Vajon hol bujkál a C betű? Mindegyik betű egyformának tűnik, pedig nem az! Most már látod, hogy milyen rafinált ez az optikai illúzió? Az ilyen típusú agytornák direkt úgy lettek megalkotva, hogy próbára tegyék a megfigyelőképességedet, a kritikai gondolkodásodat és az érzékeidet. Nem véletlen tehát, hogy csak a 140+ IQ-szint feletti lángelméknek sikerül megoldaniuk 11 másodpercen belül. Bizonyítsd be, hogy közéjük tartozol! Hajrá, mi drukkolunk!

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

Lejárt az idő! Megtaláltad a C betűt? GRATULÁLUNK! Már belefájdult a szemed, de még mindig nem leled a C betűt az O betűk között? Akkor görgess lejjebb, ahol felfedjük ennek az agystimuláló IQ-tesztnek a megoldását.

8K látáspróba: IQ-teszt, amit csak az 1% old meg 8 másodperc alatt!

140 feletti az IQ-d, ha megtalálod az elrejtett kulcsot! Ez az IQ-teszt még a legélesebb elméket is kihívás elé állítja! Elég figyelmes vagy ahhoz, hogy 8 másodperc alatt megold? Teszteld!

Íme a betűkereső IQ-teszt megoldása

A képen jelöltük a C betűt. Most lehet, hogy a homlokodra csapsz: hogy lehet az, hogy nem vetted észre?! Ne csüggedj, minél több számkereső feladványt próbálasz megfejteni, annál könnyebben fog menni az IQ-tesztek megoldása.

Betűkereső IQ-teszt megoldás.
Betűkereső IQ-teszt megoldás.
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Vajon az ismerőseid meg tudják oldani ezt az IQ-tesztet, vagy elbuknak rajta? OSZD MEG velük a fejtörőt, hogy kiderüljön: ki lesz az, aki a leghamarabb találja meg a rejtőzködő C betűt az O betűk között?

HD látásod van, ha megtalálod a pókot: 9 másodperced van teljesíteni ezt az IQ-tesztet

Itt az idő egy gyors agytornára! Tedd próbára megfigyelőképességedet ezzel a képes feladvánnyal. Vajon sikerül megoldanod az IQ-tesztet 9 másodperc alatt?

Sasszemed és 140 feletti IQ-d van, ha megtalálod a páratlan számot

Képes vagy észrevenni a látszólag tökéletesen ismétlődő minták közti különbséget?

IQ-teszt: 140-es az IQ-d, ha 9 másodperc alatt megtalálod Grút

Ebben az IQ-tesztben mindössze 9 másodperced lesz megtalálni a Gru animációs film főszereplőjét és egyáltalán nem lesz könnyű dolgod.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu