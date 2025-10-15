Kísértetiesen szellemes IQ-teszt: te megtalálod 10 másodperc alatt a hibát?

Az IQ-tesztek nemcsak a szemünket, de az agyunkat is megdolgoztatják, játékos formában tesznek minket próbára. Te megtudod oldani az emojirejtélyt?
Szellemes IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek tudják megoldani
A halloweeni témájú képen megbújik egy hibás szellememoji. A feladatod az, hogy megtaláld, mindössze 10 másodperc alatt. Azok, akiknek sikerül ez a feladat, rendkívül éles látással és jó logikai gondolkodással rendelkeznek. Állíts be egy időzítőt, és bizonyíts kiválóságodat!
Megoldás:
A kísérteties házikók és boldog szellemek között akad egy, amelyik más mint a többi: ő néma, nem mosolyog.
Jöhet még egy kör IQ-teszt?
Ismét ugyan az lesz a feladatod, most is egy halloweeni képet látsz, ahol megbújik egy másik forma. A sok szellem között azonban van egy kakukktojás. Aki megtalálja, az a legintelligensebb emberek közé tartozik.
Megoldás:
Angyal került a kísértetek közé, aki a kép jobb szélén repked. Ha sikerült 10 másodperc alatt megtalálnod, akkor igazi géniusz vagy!