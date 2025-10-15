Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agytorna

Kísértetiesen szellemes IQ-teszt: te megtalálod 10 másodperc alatt a hibát?

agytorna IQ-teszt halloween
Teszteld magad ezzel a kicst sem könnyű IQ-teszttel, találd meg a halloweeni emojik között a hibásat 10 másodperc alatt!

Az IQ-tesztek nemcsak a szemünket, de az agyunkat is megdolgoztatják, játékos formában tesznek minket próbára. Te megtudod oldani az emojirejtélyt?

Emojis IQ-teszt: próbára teszi a legszemfülesebbeket is!
Emojis IQ-teszt: próbára teszi a legszemfülesebbeket is!
Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Szellemes IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek tudják megoldani

A halloweeni témájú képen megbújik egy hibás szellememoji. A feladatod az, hogy megtaláld, mindössze 10 másodperc alatt. Azok, akiknek sikerül ez a feladat, rendkívül éles látással és jó logikai gondolkodással rendelkeznek. Állíts be egy időzítőt, és bizonyíts kiválóságodat!

Megoldás:

A kísérteties házikók és boldog szellemek között akad egy, amelyik más mint a többi: ő néma, nem mosolyog.

Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Jöhet még egy kör IQ-teszt

Ismét ugyan az lesz a feladatod, most is egy halloweeni képet látsz, ahol megbújik egy másik forma. A sok szellem között azonban van egy kakukktojás. Aki megtalálja, az a legintelligensebb emberek közé tartozik.

IQ-teszt
Te megtalálod az oda nem illő figurát?
Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Megoldás:

Angyal került a kísértetek közé, aki a kép jobb szélén repked. Ha sikerült 10 másodperc alatt megtalálnod, akkor igazi géniusz vagy!

Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

 

Lehetetlen IQ-teszt: még a legintelligensebbeknek is nehezére esik megtalálni a mályvacukrot a képen

Egy újabb IQ-teszttel készültünk, ahol most csak 10 másodperc áll a rendelkezésre megtalálni a rejtett elemet.

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek képesek kiszúrni a macskákat a képen

Egy olyan IQ-tesztet hoztunk, amivel próbára teheted a megfigyelőképességed - még a legélesebb szeműeknek is meggyűlik vele a baja.

IQ-teszt: oldd meg a nehéz kérdéseket, és kiderül, mennyire vagy zseni a Disney világában

Mennyire vagy profi a Disney-filmek világában?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu