Kísértetiesen szellemes IQ-teszt: te megtalálod 10 másodperc alatt a hibát?

Az IQ-tesztek nemcsak a szemünket, de az agyunkat is megdolgoztatják, játékos formában tesznek minket próbára. Te megtudod oldani az emojirejtélyt?

Emojis IQ-teszt: próbára teszi a legszemfülesebbeket is!

Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Szellemes IQ-teszt: csak a legszemfülesebbek tudják megoldani

A halloweeni témájú képen megbújik egy hibás szellememoji. A feladatod az, hogy megtaláld, mindössze 10 másodperc alatt. Azok, akiknek sikerül ez a feladat, rendkívül éles látással és jó logikai gondolkodással rendelkeznek. Állíts be egy időzítőt, és bizonyíts kiválóságodat!

Megoldás:

A kísérteties házikók és boldog szellemek között akad egy, amelyik más mint a többi: ő néma, nem mosolyog.

Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Jöhet még egy kör IQ-teszt?

Ismét ugyan az lesz a feladatod, most is egy halloweeni képet látsz, ahol megbújik egy másik forma. A sok szellem között azonban van egy kakukktojás. Aki megtalálja, az a legintelligensebb emberek közé tartozik.

Te megtalálod az oda nem illő figurát?

Forrás: YOUTUBE / QUIZZER CAT

Megoldás:

Angyal került a kísértetek közé, aki a kép jobb szélén repked. Ha sikerült 10 másodperc alatt megtalálnod, akkor igazi géniusz vagy!