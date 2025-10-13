Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezt a fejtörőt csak az emberek 5 százaléka tudja megoldani – Te köztük vagy?

IQ-teszt agytorna feladvány
Gyüre Bernadett
2025.10.13.
Legújabb feladványunk egyszerűnek tűnik: "csak" az epret kell megtalálnod a konyhai káoszban.

A képen rengeteg finomság látható és valahol ott lapul egy eper is, amit meg kell találni. Mindössze 10 másodperc áll a rendelkezésedre az IQ-teszt megoldásához. Teszteld magad!

IQ-teszt: találd meg az epret!
IQ-teszt: találd meg az epret!
Forrás:  YouTube 

IQ-teszt: hol rejtőzött el az eper?

A képen egy lányt láthatunk, aki a konyhában a nyitott hűtőszekrény előtt áll. Ez tele van finomabbnál finomabb dolgokkal. Már csak annyi a feladatunk, hogy kiszúrjuk az epret, ami olyan jól elrejtőzött, hogy még a legintelligensebb emberek is alig veszik észre. Nem kell más a gyümölcs megtalálásához, mint türelem, higgadtság és kiemelkedő logikai képesség. Egyszerűnek tűnik, ugye? 

Ne felejtsd el beállítani az időzítőt, és kezdődhet is a móka! Mennyi idő alatt tudod megtalálni az epret?

Az IQ-teszt megoldása:

A képen bekarikáztuk az epret, ami a lány pizsamáján bújt el. Ha megtaláltad a megadott időkereten belül, akkor gratulálunk! Ha több időre volt szükséged, akkor sincs semmi gond, legközelebb biztos gyorsabb leszel!

Ha tetszett a feladvány, akkor ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel, hogy együtt tesztelhessétek az éleslátásotok!

