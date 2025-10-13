Ezt a fejtörőt csak az emberek 5 százaléka tudja megoldani – Te köztük vagy?

A képen rengeteg finomság látható és valahol ott lapul egy eper is, amit meg kell találni. Mindössze 10 másodperc áll a rendelkezésedre az IQ-teszt megoldásához. Teszteld magad!
A képen egy lányt láthatunk, aki a konyhában a nyitott hűtőszekrény előtt áll. Ez tele van finomabbnál finomabb dolgokkal. Már csak annyi a feladatunk, hogy kiszúrjuk az epret, ami olyan jól elrejtőzött, hogy még a legintelligensebb emberek is alig veszik észre. Nem kell más a gyümölcs megtalálásához, mint türelem, higgadtság és kiemelkedő logikai képesség. Egyszerűnek tűnik, ugye?
Ne felejtsd el beállítani az időzítőt, és kezdődhet is a móka! Mennyi idő alatt tudod megtalálni az epret?
A képen bekarikáztuk az epret, ami a lány pizsamáján bújt el. Ha megtaláltad a megadott időkereten belül, akkor gratulálunk! Ha több időre volt szükséged, akkor sincs semmi gond, legközelebb biztos gyorsabb leszel!
Ha tetszett a feladvány, akkor ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel, hogy együtt tesztelhessétek az éleslátásotok!
