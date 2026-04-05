Okosabb vagy, mint a húsvéti nyuszi? Teszteld magad!

fejtörő IQ-teszt húsvét
Pópity Balázs
2026.04.05.
Megőrülsz az locsolkodóktól? Ha már torkig vagy a húsvéttal, kapcsolódj ki egy IQ-teszttel! Te meg tudod oldani?

Ha már a füleden jön ki a húsvéti sonka, itt az ideje, hogy kicsit megtornásztasd azt, ami a hallószerveid között van! Vajon meg tudod fejteni az alábbi, húsvéti IQ-tesztet?

Húsvéti tojásos IQ-teszt.
Melyik húsvéti tojás jön a sorban?
Forrás:  123rtf.com

Vajon beletörik a bicskád ebbe a húsvéti IQ-tesztbe?

  • Kiderül, mennyire vág az eszed az ünnep káoszában.
  • Fejleszti a figyelmedet két vendégsereg között.
  • Szórakoztató módon mozgathatod meg a szürkeállományodat.
  • Végre bebizonyíthatod a párodnak, hogy ki a zseni a háznál.
  • Önbizalmat ad a következő évi menü megtervezéséhez.

Miközben a húsvéti ebédre készülsz, ez a teszt rákényszerít, hogy egy kicsit más szemszögből nézz a világra. A képen megannyi színes tojást látni, amik egy adott szabályrendszer szerint vannak elrendezve. Vajon melyik következik a sorban? Vigyázz, mert csak kevesen tudják megoldani!

Mi lehet a megoldás?

A legtöbb ember ott bukik el, hogy túlkomplikálja a dolgokat, pedig a teszt logikája egyszerű, de kíméletlen. Te vajon látod a mintát a káoszban, vagy szükséged van egy kis segítségre, hogy ne vessz el a színpompásra festett tojások között? 

Gondolkodj pár percig, mielőtt megválaszolnád.

Nézd meg jól a képet. Látod a rendszert? A vízszintes sorok és a függőleges oszlopok nem véletlenül alakultak így. Nem lehet a rácsban két ugyanolyan mintájú és színű tojás. Tehát a sor végére egy rózsaszín tojást kell keresned. Mivel a harmadik oszlopban vagyunk, a minta csakis csillagos lehet. Szóval a helyes megoldás a 2-es számú tojás.

Ha eltaláltad, gratulálunk, hivatalosan is te vagy a húsvét zsenije! Ha pedig nem, ne búsulj: legalább van indokod megenni még egy szelet kalácsot, hátha az extra szénhidrát segít a következő feladványnál.

