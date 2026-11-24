Az alábbi képen egy rendetlen hálószoba látható, szanaszét heverő ruhákkal, különféle tárgyakkal. A rendetlenségben azonban egy apró gyűrű elveszett, és szinte lehetetlen megtalálni, a feladvány már több ezer internetezőn kifogott. A legtöbb embernek 25 másodpercbe telik megtalálni az ékszert, a legjobb megfigyelőknek azonban 13 másodperc is elegendő volt. Neked sikerül ennél is gyorsabban megtalálnod? Indítsd a stoppert!

Optikai illúzió: megtalálod az elveszett gyűrűt?

Forrás: jagranjosh.com

Optikai illúzió: megtaláltad a gyűrűt 13 másodperc alatt?

Még mindig keresed a gyűrűt? A következő tippek segíthetnek:

Lassan és alaposan pásztázd végig a képet!

Ne csak a feltűnő tárgyakra összpontosíts!

Nézd át a képet több irányból is!

Ha 13 másodpercnél rövidebb idő alatt megtaláltad a gyűrűt, kivételes képességekkel rendelkezel! Ha viszont nem jártál sikerrel, ne keseredj el, ez a feladvány sokakon kifogott.

Itt rejtőzik az ékszer

Az alábbi képen megmutatjuk, hol bújt meg az ékszer:

Minél több hasonló feladványt oldasz meg, annál gyorsabban és könnyebben fedezheted fel azokat az apró részleteket, amelyek mások figyelmét elkerülik: