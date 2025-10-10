Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Félregombolt és hajtókás farmer: idén olyan extra a denimtrend, mint még soha

Getty Images North America - Edward Berthelot
outfit trend farmernadrág
Nagy Kata
2025.10.10.
Az idei farmertrendek olyan vibrálóak és különlegesek, hogy nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy megálljunk csupán egy darab vásárlásánál!

Idén ősszel lubickolni fogunk a merészebbnél merészebb farmernadrágokban!

Fiatal lány bőrdzsekiben és farmerben
Az idei farmerdivat az extrém megoldásokról szól. 
Forrás: www.bershka.com/

5 extrém farmer, amit idén mindenki viselni fog 

Ha meg kellene neveznünk egyetlen ruhadarabot, ami minden nő gardróbjából nélkülözhetetlen, akkor tuti, hogy 10-ből 9 nő a farmernadrágot mondaná. Ez az eredetileg munkaruhának szánt darab ugyanis olyan, mint a nagymamánk ölelése: kényelmes, megnyugtató és sosem jön rosszkor. Szinte már nincs olyan alkalom, amire nem találnánk egy odaillő farmert, aminek a praktikusságával egyetlen más ruhadarab sem veszi fel a harcot, legyen szó egy átlag munkanapról, moziról, vagy egy csajos kiruccanásról.

 Bár a farmerdivat évről évre változik, ez az univerzális darab gyakorlatilag kirobbanthatatlan a trendi csajok ruhatárából

Idén pedig úgy tűnik, még inkább emelték a tétet a tervezők: olyan extrém farmereket terveztek nekünk, hogy nem győzünk örvendezni!

1. Reserved

Reserved farmer 15 995 Ft
Forrás: www.reserved.com

A bő szárú fazonok még mindig hódítanak, ez a szegecses nadrág pedig egyszerre vagány és különleges. 

2. Bershka

Bershka farmernadrág 16 995 Ft
Forrás: www.bershka.com/

Hosszú percekbe telt, míg felfogtuk, hogy is van ez a nadrág, de amint megértettük, azonnal szerelembe is estünk vele! 

3. Zara

Zara farmer 14 995 Ft
Forrás: www.zara.com

Ez a hajtókás darab kicsit azt a pillanatot juttatja eszünkbe, amikor túlságosan beebédeltünk a munkahelyünkön és próbáljuk diszkréten kigombolni a nadrágunkat, hogy ne nyomja a pocakunkat – és ezzel együtt imádjuk! 

4. Monki

Monki nadrág 14 995 Ft
Forrás: www2.hm.com

Zimankósabb időben nem feltétlenül praktikus ez a darab, de egyszerűen annyira cuki, hogy nem tudtuk kihagyni!

5. Mango

Mango farmer 21 995 Ft
Forrás: www.mango.com

Ha már cuki: ez a margarétás farmer annyira elragadó, hogy még a legegyszerűbb szettekből is 10/10-es outfitet varázsol.

