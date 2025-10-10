Félregombolt és hajtókás farmer: idén olyan extra a denimtrend, mint még soha

Idén ősszel lubickolni fogunk a merészebbnél merészebb farmernadrágokban!
Ha meg kellene neveznünk egyetlen ruhadarabot, ami minden nő gardróbjából nélkülözhetetlen, akkor tuti, hogy 10-ből 9 nő a farmernadrágot mondaná. Ez az eredetileg munkaruhának szánt darab ugyanis olyan, mint a nagymamánk ölelése: kényelmes, megnyugtató és sosem jön rosszkor. Szinte már nincs olyan alkalom, amire nem találnánk egy odaillő farmert, aminek a praktikusságával egyetlen más ruhadarab sem veszi fel a harcot, legyen szó egy átlag munkanapról, moziról, vagy egy csajos kiruccanásról.
Bár a farmerdivat évről évre változik, ez az univerzális darab gyakorlatilag kirobbanthatatlan a trendi csajok ruhatárából.
Idén pedig úgy tűnik, még inkább emelték a tétet a tervezők: olyan extrém farmereket terveztek nekünk, hogy nem győzünk örvendezni!
A bő szárú fazonok még mindig hódítanak, ez a szegecses nadrág pedig egyszerre vagány és különleges.
Hosszú percekbe telt, míg felfogtuk, hogy is van ez a nadrág, de amint megértettük, azonnal szerelembe is estünk vele!
Ez a hajtókás darab kicsit azt a pillanatot juttatja eszünkbe, amikor túlságosan beebédeltünk a munkahelyünkön és próbáljuk diszkréten kigombolni a nadrágunkat, hogy ne nyomja a pocakunkat – és ezzel együtt imádjuk!
Zimankósabb időben nem feltétlenül praktikus ez a darab, de egyszerűen annyira cuki, hogy nem tudtuk kihagyni!
Ha már cuki: ez a margarétás farmer annyira elragadó, hogy még a legegyszerűbb szettekből is 10/10-es outfitet varázsol.
