Oversize szerelem: 5 férfi pulóver őszre, amit mindketten hordhattok

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat férfi pulcsi ősz
Hajdú Viktória
2025.10.03.
Van, ami egyszerűen jobban mutat rajtad, mint rajta. Spoiler: a pulóverjei is idetartoznak.

Van egy titok, amit a férfiak sosem fognak megérteni. Néhány ruhadarabjuk egyszerűen jobban néz ki rajtunk, mint rajtuk. A boyfriend-farmer óta tudjuk, hogy a „kicsit nagyobb, mint kéne” fazon valójában stílus, nem baki. És ha ősz, akkor ez a trend csúcsra jár, mert mi lehet annál menőbb — és kényelmesebb —, mint a pasid pulóverébe bújni, és azt mondani: „Jaj, bocsi, ez most már az enyém”?

pulóver
Sokszor jobban mutat rajtad egy férfi pulóver, mint a női társai
Forrás: Getty Images Europe

Pasidivat: 5 pulóver, amit ősszel akár ketten is hordhattok 

Nem véletlen, hogy a női divatban az „oversize” szinte vallás lett. Az a laza, kicsit bő, kicsit „nem érdekel” hangulatú ruhák egyszerre adják a stílus és a komfort kombóját. És lássuk be: egy férfi pulcsi valahogy mindig puhábbnak, nagyobbnak és ölelősebbnek tűnik, mint bármelyik női fast fashion pulóver.

De mielőtt teljesen kiüríted a szekrényét, nézzük, melyik 5 pulóvert érdemes idén ősszel közösen viselni — hiszen vannak olyan darabok, amelyekben „ketten is elfértek”, és vannak, amelyeket jobb, ha örökre átveszel.

pulóver
1. ZARA kötött mintás pulóver 16 995Ft 2. RESERVED bomber melegítőfelső 11 595Ft 3. Nike Solo Swoosh 47 700Ft 4.STÜSSY WEAR CREW PIGMENT DYED 57 500Ft 5. HM Regular fit Cipzáros melegítőfelső 10 995Ft
Forrás: hm,zara,reserved,nike,stüssy

A krém színű klasszikus

Egy letisztult krém vagy bézs pulcsi mindig telitalálat. A pasidon kicsit elegáns, rajtad viszont olyan, mintha egy photo boardról léptél volna le. És ami a legjobb: a neutrális színek tényleg mindenhez mennek – farmerhez, szoknyához, kabáthoz. Ja, és a szelfiken valahogy mindig jobban mutat rajtad, mint rajta. Véletlen? Nem hinném.

A rózsaszín meglepetés

Igen, rózsaszín. Egyre több pasi mer bevállalni pasztelles vagy fáradt rózsaszín árnyalatokat, és ez nekünk csak jó hír. Mert míg rajtuk laza és vagány, addig rajtunk nőies és játékos. Egy rózsaszín pulcsi instant feldobja az outfitet, és valahogy még a borús őszi napokat is napsütésesebbé teszi. Szóval, ha meglátod nála, ne kérdezd meg, inkább vedd fel – nálad jobb kezekben lesz.

A sportos hoodie

Ha van darab, ami közös használatra született, az a kapucnis pulcsi. Szürke, fekete, navy – mindegy. Oversize fazonban, leggingsszel vagy térdzoknival, egyenesen „így ébredtem" hangulatot ad. Plusz pont, ha még az illata is rajta marad – így a pulcsi ölelésfunkciót is ellát.

A vastag kötött pulóver

Ősszel és télen nincs menedék, csak kötött pulcsi. A nagy, kicsit bumfordi, de végtelenül puha darabok úgy simulnak rád, mintha beléjük szőtték volna a hygge életérzést. Egy ilyen pulcsi nemcsak divat, hanem életmentő is: meleg, ölelős és garantáltan stílusos. És persze a pasidon sokkal kevésbé cuki, mint rajtad, egy forró csoki mellett.

A kedvenc logós streetwear 

Oké, elismerjük: a menő márkás, nagy logós pulcsik is jobban mutatnak a lányokon. Street style-fotók százai bizonyítják, hogy egy hatalmas Nike vagy Adidas hoodie leggingsszel, vastag zoknival és sneakerrel olyan outfitet ad, ami simán lehetne divatmagazin címlapján is. Ez az a darab, amit soha nem fogsz visszaadni – maximum közlöd vele, hogy „mostantól közös”.

Miért áll rajtad jobban a pasid pulóvere?

A válasz egyszerű: az oversize varázsa. A bő fazon kiemeli a nőies vonalakat, miközben laza és könnyed marad. Egy krém színű vagy rózsaszín pulcsi eleve jobban passzol a sminkedhez, hajszínedhez, stílusodhoz, és valljuk be: valahogy mi jobban „eladjuk” ezt a lookot.

Ő pedig? Kap egy extra pontot azért, mert egy olyan ruhadarabot választott, amit mi is imádunk. Win-win.

