Oversize szerelem: 5 férfi pulóver őszre, amit mindketten hordhattok

Van egy titok, amit a férfiak sosem fognak megérteni. Néhány ruhadarabjuk egyszerűen jobban néz ki rajtunk, mint rajtuk. A boyfriend-farmer óta tudjuk, hogy a „kicsit nagyobb, mint kéne” fazon valójában stílus, nem baki. És ha ősz, akkor ez a trend csúcsra jár, mert mi lehet annál menőbb — és kényelmesebb —, mint a pasid pulóverébe bújni, és azt mondani: „Jaj, bocsi, ez most már az enyém”?

Sokszor jobban mutat rajtad egy férfi pulóver, mint a női társai

Forrás: Getty Images Europe

Pasidivat: 5 pulóver, amit ősszel akár ketten is hordhattok

Nem véletlen, hogy a női divatban az „oversize” szinte vallás lett. Az a laza, kicsit bő, kicsit „nem érdekel” hangulatú ruhák egyszerre adják a stílus és a komfort kombóját. És lássuk be: egy férfi pulcsi valahogy mindig puhábbnak, nagyobbnak és ölelősebbnek tűnik, mint bármelyik női fast fashion pulóver.

De mielőtt teljesen kiüríted a szekrényét, nézzük, melyik 5 pulóvert érdemes idén ősszel közösen viselni — hiszen vannak olyan darabok, amelyekben „ketten is elfértek”, és vannak, amelyeket jobb, ha örökre átveszel.

1. ZARA kötött mintás pulóver 16 995Ft 2. RESERVED bomber melegítőfelső 11 595Ft 3. Nike Solo Swoosh 47 700Ft 4.STÜSSY WEAR CREW PIGMENT DYED 57 500Ft 5. HM Regular fit Cipzáros melegítőfelső 10 995Ft

Forrás: hm,zara,reserved,nike,stüssy

A krém színű klasszikus

Egy letisztult krém vagy bézs pulcsi mindig telitalálat. A pasidon kicsit elegáns, rajtad viszont olyan, mintha egy photo boardról léptél volna le. És ami a legjobb: a neutrális színek tényleg mindenhez mennek – farmerhez, szoknyához, kabáthoz. Ja, és a szelfiken valahogy mindig jobban mutat rajtad, mint rajta. Véletlen? Nem hinném.

A rózsaszín meglepetés

Igen, rózsaszín. Egyre több pasi mer bevállalni pasztelles vagy fáradt rózsaszín árnyalatokat, és ez nekünk csak jó hír. Mert míg rajtuk laza és vagány, addig rajtunk nőies és játékos. Egy rózsaszín pulcsi instant feldobja az outfitet, és valahogy még a borús őszi napokat is napsütésesebbé teszi. Szóval, ha meglátod nála, ne kérdezd meg, inkább vedd fel – nálad jobb kezekben lesz.

A sportos hoodie

Ha van darab, ami közös használatra született, az a kapucnis pulcsi. Szürke, fekete, navy – mindegy. Oversize fazonban, leggingsszel vagy térdzoknival, egyenesen „így ébredtem" hangulatot ad. Plusz pont, ha még az illata is rajta marad – így a pulcsi ölelésfunkciót is ellát.