2025 őszének leglazább stílusa: a boho-chic találkozása a suede eleganciájával

A 2025-ös stílustrendek között egyértelműen fontos szerepet kap a boho-chic feltámadása, amelyben a suede, vagyis a szarvasbőr utánzat hatalmas szerepet fog kapni. A boho esztétikára főként gyermekkorunkból emlékezhetünk, amikor a formák, a ráncok, a rojtos részletek, a természetes tónusok mind uralkodó elemek voltak, ám ezúttal keveredik a suede karakteres textúrájával, ami finoman strukturált, és természetes hatást kelt. 2024 decembere óta 40 százalékkal nőtt meg a kereslet a szarvasbőr velúr anyagú ruhák iránt és ez év végéig még jelentősen nőhet.
Sokan nem tudják, azonban a boho-chic, azaz a bohém stílus eredete messzebbre nyúlik vissza, mint azt gondolnánk, hiszen a stílus kezdetleges hullámai már a 60-as és 70-es években megjelentek, amikor az embereknél a szabadság, az önkifejezés, a művészi attitűd és a természetesség dominált. Ma ez a trend egy új köntösbe burkolva kap új erőre, és ezzel jobban igazodik a mai normákhoz: vakmerőbb, de sokkal kifinomultabb. A letisztultság korában nehéz feléleszteni a bohóhoz hasonló divattrendeket, de az újonnan megalkotott finom fodros részletek és az enyhén vintage tónusok mégis lehetővé teszik.
Az idei őszi színpaletta is igazodik az utóbbi évekhez: nem jelennek meg a feltűnő színek, hanem marad a már jól bevált burgundi, narancssárga, a barna árnyalatai és a bézs. A suede új textúrát ad, ezzel bármely darabot képes feldobni, és egy visszafogottan szerény luxusélményt ad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.