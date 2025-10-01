Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda

2025 őszének leglazább stílusa: a boho-chic találkozása a suede eleganciájával

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
stílus trend divat öltözködés
Gyüre Bernadett
2025.10.01.
Úgy tűnik, vannak trendek, amelyek sosem mentek ki igazán a divatból csak egy időre háttérbe szorultak. Ezúttal a boho stílus egy különösen izgalmas variánsa tért vissza. A boho-chic és az elegancia keveréke a lágy, földszíneiben hangsúlyos suede, azaz szarvasbőr utánzat segítségével kapott új értelmezést. Ez nem csupán divat, hanem laza életérzés, ami idén ősszel mindenki gardróbjában helyet fog kapni.

A 2025-ös stílustrendek között egyértelműen fontos szerepet kap a boho-chic feltámadása, amelyben a suede, vagyis a szarvasbőr utánzat hatalmas szerepet fog kapni. A boho esztétikára főként gyermekkorunkból emlékezhetünk, amikor a formák, a ráncok, a rojtos részletek, a természetes tónusok mind uralkodó elemek voltak, ám ezúttal keveredik a suede karakteres textúrájával, ami finoman strukturált, és természetes hatást kelt. 2024 decembere óta 40 százalékkal nőtt meg a kereslet a szarvasbőr velúr anyagú ruhák iránt és ez év végéig még jelentősen nőhet.

stílus
A bohém stílus és a suede találkozása lehet az ősz új trendje
Forrás: Getty Images Europe

Boho stílus és suede – Laza tudatosság

A trend új hulláma tér vissza

Sokan nem tudják, azonban a boho-chic, azaz a bohém stílus eredete messzebbre nyúlik vissza, mint azt gondolnánk, hiszen a stílus kezdetleges hullámai már a 60-as és 70-es években megjelentek, amikor az embereknél a szabadság, az önkifejezés, a művészi attitűd és a természetesség dominált. Ma ez a trend egy új köntösbe burkolva kap új erőre, és ezzel jobban igazodik a mai normákhoz: vakmerőbb, de sokkal kifinomultabb. A letisztultság korában nehéz feléleszteni a bohóhoz hasonló divattrendeket, de az újonnan megalkotott finom fodros részletek és az enyhén vintage tónusok mégis lehetővé teszik.

Színek és textúrák

Az idei őszi színpaletta is igazodik az utóbbi évekhez: nem jelennek meg a feltűnő színek, hanem marad a már jól bevált burgundi, narancssárga, a barna árnyalatai és a bézs. A suede új textúrát ad, ezzel bármely darabot képes feldobni, és egy visszafogottan szerény luxusélményt ad.

Ezek a darabok lesznek a legmenőbbek:

  • Suede csizmák: ez a stílus hátat fordít a bokaszárú daraboknak és a platformnak, sokkal inkább a lovagló csizmákat veszi alapul, amelyek főleg szoknyákkal és midi ruhákkal kombinálhatóak jól össze.
  • Suede edzőcipők: a legkényelmesebb opciók, amelyek senkinek sem hiányozhat a ruhatárából és tökéletesen passzolnak a bohém hangulathoz.
  • Rojtos táskák: minél nagyobbak a táskák idén, annál divatosabbak. A kedvenceink az oversized tote táskák, a laza fazonok, amelyek rettentő praktikus kiegészítőként funkcionálnak és a bohém attitűd minden aspektusát érintik.
  • Minimalista suede szoknyák: ezeket a darabokat egyszerre lehet hordani minimalistán és letisztult eleganciával is.
  • Bohém, rojtos dzsekik: sokak számára ez a dzseki jelenti az igazi bohém hatást, ami a western stílusból ihletődött.
1. Sinsay rojtos dzseki 5595 ft 2. answear.LAB velúr táska 25.990 ft 3. Mohito mini szoknya 11.995 ft 4. House műbőr tornacipő 10.995 ft 5. Reserved magas szárú velúrcsizma 31.995 ft

Néhány hasznos tipp, hogy működjön a szetted

  • Mint a legtöbb stílusnál, itt is elengedhetetlen a rétegzés: a dzsekit húzd fel egy lenge ruhára vagy farmerrel is hordhatod.
  • Figyelj a kontrasztra: a lazább darabokat megéri valami szűkebb, strukturáltabb szarvasbőr kiegészítővel hordani.
  • Meglepően jól mutat, ha a szarvasbőr nőies textúrákkal keveredik, mint a csipke, a rojt és a hímzés.

