2025 őszének leglazább stílusa: a boho-chic találkozása a suede eleganciájával

A 2025-ös stílustrendek között egyértelműen fontos szerepet kap a boho-chic feltámadása, amelyben a suede, vagyis a szarvasbőr utánzat hatalmas szerepet fog kapni. A boho esztétikára főként gyermekkorunkból emlékezhetünk, amikor a formák, a ráncok, a rojtos részletek, a természetes tónusok mind uralkodó elemek voltak, ám ezúttal keveredik a suede karakteres textúrájával, ami finoman strukturált, és természetes hatást kelt. 2024 decembere óta 40 százalékkal nőtt meg a kereslet a szarvasbőr velúr anyagú ruhák iránt és ez év végéig még jelentősen nőhet.

A bohém stílus és a suede találkozása lehet az ősz új trendje

Forrás: Getty Images Europe

Boho stílus és suede – Laza tudatosság

A trend új hulláma tér vissza

Sokan nem tudják, azonban a boho-chic, azaz a bohém stílus eredete messzebbre nyúlik vissza, mint azt gondolnánk, hiszen a stílus kezdetleges hullámai már a 60-as és 70-es években megjelentek, amikor az embereknél a szabadság, az önkifejezés, a művészi attitűd és a természetesség dominált. Ma ez a trend egy új köntösbe burkolva kap új erőre, és ezzel jobban igazodik a mai normákhoz: vakmerőbb, de sokkal kifinomultabb. A letisztultság korában nehéz feléleszteni a bohóhoz hasonló divattrendeket, de az újonnan megalkotott finom fodros részletek és az enyhén vintage tónusok mégis lehetővé teszik.

Színek és textúrák

Az idei őszi színpaletta is igazodik az utóbbi évekhez: nem jelennek meg a feltűnő színek, hanem marad a már jól bevált burgundi, narancssárga, a barna árnyalatai és a bézs. A suede új textúrát ad, ezzel bármely darabot képes feldobni, és egy visszafogottan szerény luxusélményt ad.

Ezek a darabok lesznek a legmenőbbek: