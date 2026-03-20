Vedd észre: a tavaszi gardróbodnak egy rojtos szoknyára van szüksége!

Hogy mi? 1920 van? Csak kapkodjuk a fejünket a pörgős, divatos és szexi rojtos szoknya visszatértén. Hiszen a street fashion szerint most ez a gardróbod legtutibb alapeleme!

A rojtos szoknya a kifutón is nagy népszerűségnek örvendett.

Forrás: Getty Images

Rojtos szoknya, az örökké visszatérő ruhadarab

A megosztó barrel farmer, a tavaszi sportcipők és az átmeneti kabátok után a tavaszi divattrend 2026-ban megajándékozott minket az újra visszatérő rojtos szoknyával! Nyugi, most nem kell charlestont ropnod ahhoz, hogy menő légy! Az össze-vissza röpködő rojtokkal teli szoknya viszont ismét elmaradhatatlan darabja a napsütéses időszaknak!

Az új, tavaszi szoknyatrendnek nem is örülhetnénk jobban – már csak egyetlen kérdés maradt: hogyan hordjuk ezt a klasszikus és időtálló szoknyát?

Hogyan viseljük a rojtos szoknyát?

A rojtok nemcsak a ’20-as éveket, hanem a ’60-as és ’70-es évekbeli hippikorszakot is felidézik. Vagyis a korszakokon átívelő divat mindig újraalkotja magát. Éppen ezért a válasz igen könnyű arra a kérdésre, hogy „hogyan viseljük a rojtos szoknyát”: bárhogy!

1. Answear LAB szoknya fekete, mini, egyenes, 15.990 Ft 2. Reserved Rojtos szoknya 18.995 HUF 3. Zara rojtos rövid szoknya 9.995 Ft 4. H&M Horgolt hatású szoknya rojtokkal 11.995 Ft 5. Zalando Mos Mosh SEQUIN SKIRT - Ceruzaszoknya 30.490 Ft

Forrás: Answear, Reserved, Zara, H&M, Zalando

Ha a ’20-as évek ihlette sziluett megmaradt a szoknyádban, akkor egy „elegáns, de szexi” lookot is könnyedén elérhetsz, ha viszont a ruhadarabod egészen más formában gondolja újra a visszatérő rojtokat, akkor te magad is megreformálhatod a szetted! Hippi fejpánt? Szexi bőrszerkó? Glitterkavalkád? Vagy éppen a horgolt tengerparti vibe-ra hajtasz? Ezekkel a szoknyákkal könnyedén megalkothatod a legnőcisebb outfiteket is – még 40 felett is!

A tavaszi divat éke: a rojtos szoknya A rojtos szoknya újra visszatért a divatba! A divat folytonos megújulása miatt a régi és az új elemek egymást kiegészítve jelennek meg ebben a tavaszi divattrendben. Vagyis a divat tényleg egy lélegző, változó, önmagába visszafutó, de mégis teljesen formabontó újdonságokat felsorakoztató szövet! Ha pedig ezt párosítod az önkifejezéssel és a tavaszi napsütés hangulatával, akkor megállíthatatlan stílusikon lehetsz!

