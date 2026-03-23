Hódít a legkényelmetlenebb trend: a pánt nélküli, de annál nagyobb clutch bag a divat

Megvan a klasszikus kép az amerikai bevásárlásokról, vagyis a tipikus, kézben tartott papírszatyorról, melyből mindig kilóg egy bagett és valami nagy zöldség? Nos, ez az egyáltalán nem életszagú táskaviselet most az utcai divatban is megjelent. Itt a világ legfeleslegesebb trendje: a nagy méretű clutch bag.

Nem vagy otthon a táskatrendekben? Nem para, ez valószínűleg úgysem fog bejönni! De nyugi, dőlj hátra, és engedd, hogy megmagyarázzuk, mi is az a clutch bag, és miért olyan felesleges az új verziója!

Így nézne ki a clucth bag, ha csak szimplán nagyobb lenne a szokásosnál. A boríték formát megőrzi, vagyis emiatt jól fogható, annak ellenére is, hogy nincs pántja. Ám az új trend egészen mást takar.
Clutch bag – Hogy mi?

Clutch, tote, sling, és még sorolhatnánk – a női táskafajták listája ugyanis szinte végeláthatatlan. De nem kell előresietni, maradjunk a clutchnál! 

A magyarul borítéktáskának is nevezett táskafajta a tavaszi és nyári szezonhoz tökéletesen passzoló minitáskákból gyökerezik. Tulajdonképpen – ahogy a magyar neve is előrejelzi – ez egy borítékhoz hasonló kisebb, többnyire elegáns ruhákhoz viselt minitáska, melyre tökéletesen rá lehet markolni, hiszen nincsen se pántja, se fogantyúja. Vagyis helyesbítünk: rá lehetett markolni EDDIG.

A legújabb dili: az óriás clutch bag

A táskadivat 2026-os előrejelzésében már láthattuk a pánt nélküli táska előfutárait, a kagyló alakú clutchot és a húzózsinóros táskát, melyek uralni fogják a tavaszi táskatrendet. A kettő ötvözése viszont egy teljesen felesleges, ráadásul kényelmetlen táskatrendet teremtett meg.

Ez a táskafajta tipikus példája annak, hogy a divat sokszor csak a külcsínre megy. Ám eközben is lehetnek elakadások, hiszen ez a trend még csak ránézésre is fura: olyan mintha a hölgy egy elfuserált labdát tartana a kezében egy divatos táska helyett.
Vagy a zsinór, vagy a karod szakad le

A probléma gyökere, hogy az új trend egy teljesen normális, nagyobb méretű válltáskára hajaz, csak éppen a pántot vagy a fogantyút felejtették ki a tervezés folyamatából. Persze meg lehet próbálkozni azzal, – mint ahogyan a húzózsinóros táskáknál – hogy a zsinórt használod fogantyúként, de mivel ez egy nagyobb táska, többet pakolsz bele, így igen könnyen leszakíthatod a zsinórját, már ha egyáltalán van rajta.

Az biztos, hogy nem lennénk a hölgy helyében. A nap végére ugyanis egész biztosan leszakadna a kezünk.
A másik, hogy nem a táska zsinórja, hanem a karod szakad le, hiszen csakúgy, mint az indokolatlan, amerikai bevásárlószatyrot, úgy ezt is a karodon kell tartanod. Ezzel aztán elfelejtheted az elviteles kávét meg a telefonozást. De nyugi, mert ha bevállalod a kényelmetlenséget, akkor cserébe hivatalosan is sikkesen fogsz kinézni.

Idén az a trendi, ha cipeled a táskád

A válltáskák korának tehát leáldozott, legalábbis egy időre.  Idén akkor számítasz menőnek, ha egy több literes táskát cipelsz a hónod alatt! Milyen praktikus, ugye? Ha az utcát mégis a kifutóddá akarod tenni, akkor siess, és próbáld ki a clutch baget, de ha fontosabb a kényelem, akkor kerüld el jó messze ezt a felesleges trendet!

Ha még több táskatrend is érdekel, akkor olvasd el az alábbi cikkeinket!

Már tudjuk, milyen táskák lesznek a legtrendibbek 2026-ban: az it girl csajok ezeket fogják viselni idén

Eljött az új dizájnok és érdekes formák éve.

Nem a méret a lényeg, kivéve, ha férfi táskáról van szó — Brad Pitt és Pedro Pascal már viseli

Mind ismerjük a legendás mondatot, hogy „nem a méret a lényeg”, ám ez a férfidivatra nem vonatkozik. Hollywoodban új trend tarol, ami a túlméretezett férfi táskadivatot vette célba, és olyan nagy neveket csábított el, mint Pedro Pascal és Brad Pitt.

Hódít a bagett-táska, és odáig vagyunk érte! Ideje neked is beszerezned egyet! – Termékekkel, árakkal

A legfranciásabb francia forma új testet öltött! A táska nemcsak tárolóeszköz, hanem az elegancia egyik fő kelléke is.


 

